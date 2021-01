Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ

Τη δεύτερη παραπομπή του Ντ. Τραμπ ψήφισαν 10 βουλευτές των Ρεπουμπλικανών, στους οποίους, ίσως, θα πρέπει να προστεθούν λίγοι ακόμη, οι οποίοι, ενώ σε κατ΄ιδίαν συζητήσεις δήλωναν ότι ήταν υπέρ, ψήφισαν εναντίον της παραπομπής φοβούμενοι για τη ζωή τους.

Αυτοί οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές, μαζί με όσους συντηρητικούς πολιτικούς και διανοούμενους στήριξαν τον Τζο Μπάιντεν, έσωσαν την τιμή του κόμματος. Ωστόσο, δεν παύουν να αποτελούν μικρή δύναμη στο εσωτερικό του κόμματος.



Όπως γράφει ο Ντέιβιντ Σάιντερς στο Politico, «το ρεπουμπλικανικό κόμμα... είναι αναγκασμένο να αντιμετωπίσει μιαν ανησυχητική αλήθεια: το ψέμα που τελικώς οδήγησε στη βία —ότι η εκλογή εκλάπη από τον πρόεδρο Ντ. Τραμπ— στηρίχτηκε εκτενώς από την κομματική ηγεσία σε κάθε επίπεδο».

Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί Ρεπουμπλικανοί υιοθέτησαν τον μύθο ότι οι «Αντίφα» (αντιφασιστική δράση) πρωταγωνίστησαν στην εισβολή στο Καπιτώλιο, που αν μη τι άλλο δείχνει πλήρη σύγχυση και μια ιδεολογική υποδομή έτοιμη να αποδεχτεί τις πιο απίθανες θεωρίες.



Πιστεύω ότι, όπως και η αριστερά, τα συντηρητικά κόμματα περνούν βαθιά κρίση. Δεν ξέρω αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα: αν η έλλειψη ικανών διανοητών οδήγησε στον πνευματικό ευτελισμό ή αν ο βαθμιαίος ευτελισμός οδήγησε στην εξαφάνιση ικανών διανοητών.



Πάντως, αν το ρεπουμπλικανικό και όλα τα συντηρητικά κόμματα στην Ευρώπη θέλουν να επανασυνδεθούν με τις καλύτερες παραδόσεις τους, το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να κόψουν τους δεσμούς με την ακροδεξιά.



Το στέλεχος των Ρεπουμπλικανών, Ρον Νέρινγκ, θυμίζει πως αυτό έκανε ένας από τους σημαντικότερους συντηρητικούς μεταπολεμικούς διανοούμενους, ο Γουίλιαμ Μπάκλι ο νεότερος, που τη δεκαετία του '60 βοήθησε να αποστασιοποιηθούν οι Ρεπουμπλικανοί από τους ρατσιστές και τους «σαλεμένους». Το ίδιο ακριβώς πρέπει να γίνει, υποστηρίζει, με τους νεοναζί Proud Boys, τους ακόλουθους του QAnon, και όλες τις παρόμοιες ομάδες.

• • •

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ

Θα έχει ενδιαφέρον η ανθρωπογεωγραφία των εισβολέων στο Καπιτώλιο. Μεταξύ των συλληφθέντων μέχρι στιγμής είναι:

Ένας χρυσός ολυμπιονίκης, ένας CEO, ένας εν ενεργεία βουλευτής πολιτείας, ένας συνταξιούχος αντισυνταγματάρχης, εκτός υπηρεσίας αξιωματικοί της αστυνομίας, ο γιός ενός δικαστή.



Από μια πρώτη ματιά, ο εθνικισμός και η λευκή ανωτερότητα φαίνεται πως δεν περιορίζονται καθόλου σε φτωχά στρώματα.





• • •



ΕΝΑ ΠΑΡΙΖΙΑΝΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ

Την περασμένη βδομάδα, κυκλοφόρησε το βιβλίο «La Familia Grande» της δικηγόρου Καμίλ Κουσνέρ, στο οποίο κατηγορεί τον πατριό της, Ολιβιέ Ντυαμέλ, για σεξουαλική κακοποίηση του δίδυμου αδελφού της.



Αμέσως ξέσπασε σκάνδαλο μεγάλων διαστάσεων που δεν λέει κοπάσει. Πώς, όμως, να κοπάσει με τόσες διασημότητες που εμπλέκονται;

Γνωστός παρεμβατικός καθηγητής και πρώην ευρωβουλευτής του σοσιαλιστικού κόμματος, ο Ντυαμέλ υπήρξε φίλος του πρώην πρωθυπουργού Μισέλ Ροκάρ, και των πρώην υπουργών Ζαν Λανγκ και Λυκ Φερύ. Παντρεύτηκε τη συγγραφέα Εβελίν Πισιέ (πέθανε το 2017), αδελφή της ηθοποιού Μαρί-Φρανς Πισιέ. Η Καμίλ Κουσνέρ είναι κόρη της Εβελίν Πισιέ από τον προηγούμενο γάμο της με τον Μπερνάρ Κουσνέρ, ιδρυτή των «Γιατρών χωρίς Σύνορα» και υπουργό σε κυβερνήσεις του Μιτεράν και Σαρκοζί.

Γιός υπουργού, υψηλού επιπέδου πολιτολόγος, ο Ντυαμέλ υπήρξε επί μια 30-ετία «η ντίβα» των Sciences Po —σχολής που έβγαλε πέντε προέδρους δημοκρατίας και αναρίθμητους υπουργούς, διευθυντικά στελέχη και δημοσιογράφους— και διετέλεσε αντιπρόεδρος του κλαμπ Le Siècle, προπύργιο της γαλλικής πολιτικής νομενκλατούρας.

Ανάκριση έχει ήδη ξεκινήσει, ο Ντυαμέλ παραιτήθηκε από όλες τις θέσεις που κατείχε, ενώ φίλοι του κάνουν το ίδιο, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από αυτόν. Παράλληλα ξέσπασε και ένα σκάνδαλο με τον νυν διευθυντή των Sciences Po, Φρεντερίκ Μιόν, οποίος είχε στα χέρια του τον φάκελο με τις κατηγορίες για αιμομιξία εναντίον του Ντυαμέλ, τουλάχιστον έναν χρόνο πριν, αλλά μόλις τώρα εδέησε να μιλήσει.



Παράλληλα. το κανάλι LCI απέλυσε τον σχολιαστή του, γνωστό (νεο)φιλόσοφο, Αλέν Φινκιελκρότ, ο οποίος επιχείρησε να μεταθέσει όλο το ζήτημα σε «συγκατάθεση» του νεαρού Κουσνέρ. Το ίδιο είχε κάνει και με την υπόθεση Πολάνσκι, αλλά αυτή τη φορά ξεσηκώθηκε θύελλα διαμαρτυριών, στην οποία συνέβαλε και η πολύ αμήχανη επιχειρηματολογία του Φινκιελκρότ.



Το σκάνδαλο έχει ενδιαφέρουσες πολιτικές διαστάσεις. Σχετίζεται με τα αριστερίστικα και φεμινιστικά κινήματα τής μετά τον Μάη του '68 εποχής, στα οποία η οικογένεια Πισιέ ήταν από τα πολύ γνωστά ονόματα· επαναφέρει στην επικαιρότητα το θέμα ταμπού της αιμομιξίας και παιδοφιλίας, που δέσποσε στα τέλη της δεκαετίας του ΄70 στις συζητήσεις των Γάλλων διανοουμένων· και εμπλέκει την πολιτική ελίτ της Γαλλίας και τους διανοουμένους της σε συμπεριφορές, για τις οποίες δεν υπάρχει πλέον η παραμικρή ανοχή.

• • •

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΠΟΥΛΙ-ΡΟΜΠΟΤ

Ένα εκπληκτικό πουλί-ρομπότ, το οποίο πετάει σαν πραγματικό πουλί.





