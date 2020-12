ΜΙΑ ΑΤΥΧΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ

Το πιο καλό σενάριο για την περιβόητη φωτογραφία του πρωθυπουργού στην Πάρνηθα είναι ότι δεν έδειξε τα αντανακλαστικά που έπρεπε λέγοντας «όχι» στην φωτογράφιση, όσο δύσκολο κι αν ήταν να αρνηθεί ένα τόσο απλό πράγμα που του ζήτησαν καλοδιάθετα κάποιοι πολίτες.



Τα υπόλοιπα είναι ήσσονος σημασίας, διότι ούτως ή άλλως αυτό που μένει είναι η εικόνα. Η φωτογραφία δεν εξηγεί αν η φωτογράφιση κράτησε 2, 3, 5 δευτερόλεπτα, αν όλα έγιναν σύμφωνα με τον κωδικό 6, αν συνομίλησαν πριν ή μετά ένα τρίλεπτο, κ.ο.κ. Όσα επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα να ακουστούν, αυτό που αποτυπώθηκε είναι έξι άτομα κολλητά δίχως μάσκες, κι αυτό μόνο καλό δεν είναι.



Αυτό μένει, λοιπόν, και όσο ταχύτερα γίνει κατανοητό ότι μια φωτογραφία μπορεί να κάνει χειρότερη ζημιά από 100.000 λέξεις τόσο το καλύτερο.

Η ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΙΣΤΩΝ

Ο Ούγγρος ευρωβουλευτής, Γιόζεφ Ζάγιερ, παραιτήθηκε την Κυριακή, δηλώνοντας ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με την πρόσφατη διένεξη Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ουγγαρίας.



Το μυστήριο λύθηκε χθες, όταν μαθεύτηκε ότι συμμετείχε στο περιβόητο ομοφυλοφιλικό πάρτι οργίων στις Βρυξέλλες. Η επέμβαση της αστυνομίας στο γκέι πάρτι έγινε εξαιτίας της παραβίασης των μέτρων του lockdown.



Αλλού βρίσκεται το ζουμί της υπόθεσης, και όχι στην παραβίαση των μέτρων. Ο Ζάγιερ είναι ιδρυτικό μέλος και μεγαλοστέλεχος του ακροδεξιού κόμματος Fidesz, και στενός συνεργάτης του ομοφοβικού Βίκτορ Όρμπαν. Αυτός ο μέχρι χθες κρυφός γκέι και γνωστός αντί-ΛΟΑΤΚΙ ισχυρίστηκε το 2011 ότι στο ipad του γράφτηκε η πρόταση του Συντάγματος «Η Ουγγαρία θα προστατεύει τον θεσμό του γάμου ως ένωση ενός άντρα και μιας γυναίκας...» — κλασική περίπτωση ανθρώπου που μισεί ό,τι βλέπει στον καθρέπτη του.



Αξιοσημείωτο, επίσης, ότι είναι παντρεμένος με την ισχυρότερη δικαστή της χώρας, Τούντε Χάντο, στην οποία η κυβέρνηση παραχώρησε εξωφρενική εξουσία. Συνεπώς, πρόκειται για πρόσωπο που βρίσκεται στον σκληρό πυρήνα του ορμπανικού καθεστώτος.



Πρόκειται για υποκρισία απείρου κάλλους ενός στελέχους του κόμματος που έχει κάνει σημαία του την υπεράσπιση των χριστιανικών αξιών και της ηθικής. Για την ακρίβεια πρόκειται για απερινόητη υποκρισία του ίδιου του κόμματος του Όρμπαν. Υπάρχουν πολλά στελέχη του ακροδεξιού λαϊκισμού που το πρωί καταγγέλουν δημοσίως ό,τι θα κάνουν το βράδυ στα κρυφά. Δύο άλλα πρόσφατα παραδείγματα είναι ο πρώην πρέσβης στο Περού και πρώην εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, Γκάμπορ Καλέτα, που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία· και ο πρώην δήμαρχος, Ζολτ Μπορκάι, που παραιτήθηκε όταν αποκαλύφθηκε η συμμετοχή του σε ομαδικό όργιο με ιερόδουλες σε κότερο.

ΚΡΑΜΕΡ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΡΑΜΕΡ

Όσοι υποστήριζαν τον Μπάιντεν δεν είχαν την παραμικρή αμφιβολία ότι κέρδισε τις εκλογές για την προεδρία.



Για τους τραμπικούς, όμως, αυτή η είδηση αποτελεί ταφόπλακα στις φαντασιώσεις τους περί μαζικής νοθείας: «Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ουίλιαμ Μπαρ, είπε σήμερα ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν διαπίστωσε αποδείξεις ευρείας εκλογικής νοθείας, η οποία θα άλλαζε το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020».



Το πιο κωμικό είναι ότι οι δικηγόροι της εκλογικής καμπάνιας του Τραμπ στράφηκαν εναντίον του τραμπικού Μπαρ λόγω της δήλωσής του. Κράμερ εναντίον Κράμερ, πριν καν αποχωρήσει ο Τραμπ από την προεδρία. Τα ορντέβρ πριν το αλληφάγωμα μετά την 20η Ιανουαρίου.





