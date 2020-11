Δεν είναι φαντασιώσεις τα περί νοθείας λέει ο προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι, τη στιγμή που ξεβάφει το μαλλί του στη συνέντευξη τύπου της Πέμπτης 19-11-2020.





ΠΑΕΙ Η ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

Σε επίταξη 200 κλινών για κορωνοϊό, σε ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη, προχωρεί το υπουργείο Υγείας, καθώς έληξε το σχετικό τελεσίγραφο που είχε δώσει.



Πιθανόν οι κλινικάρχες θα υποχωρήσουν, έστω και την ύστατη στιγμή. Η στάση τους είναι προκλητική, αντικοινωνική και βλακώδης.

Πέραν της κρίσιμης σημασίας της για τη ζωή μας, η επίταξη, εντός ή εκτός εισαγωγικών, πολιτικά θα σημάνει τον περιορισμό, αν όχι τον ενταφιασμό, της ρητορείας περί του «νεοφιλελευθερισμού» της κυβέρνησης και της «αναλγησίας» της. Μολονότι θα έπρεπε να το είχαμε καταλάβει νωρίτερα, οπωσδήποτε κέρδος θα είναι για την πολιτική ζωή της χώρας.

ΝΕΚΡΟΦΙΛΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Η «Αυγή» ζήτησε συγγνώμη, έπειτα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στα κοινωνικά μέσα από δημοσίευμά της on line για το άνοιγμα νέων τάφων στις Σέρρες λόγω του κορωνοϊού.



Την «είδηση» αυτή είχαν επίσης αναπαραγάγει μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.



Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου, παρακινεί στο σάιτ του τους συγγενείς πολιτών, που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του κορωνοϊού, να «ταράξουν σε μηνύσεις» τους υπεύθυνους.



Έχουμε δει ακραία, ανένδοτη, επιθετική, συνετή, μετριοπαθή αντιπολίτευση. Αλλά νεκροφιλική αντιπολίτευση, πρώτη φορά βλέπουμε στη χώρα μας.





Το νεκροφιλικό τουίτ της «Αυγής».

Η ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Όπως δήλωσε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της Αρχιεπισκοπής, Χάρης Κονιδιάρης, ο Αρχιεπίσκοπος ήταν απύρετος όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η «μεταφορά του Αρχιεπισκόπου σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας έγινε περισσότερο για προληπτικούς λόγους».



Καλώς έγινε η εισαγωγή του Αρχιεπισκόπου σε ΜΑΦ μολονότι απύρετος. Πιστεύω ότι έπρεπε να έχει την καλύτερη φροντίδα και εύχομαι να αναρρώσει τάχιστα.



Ωστόσο, δεν θεωρώ παράλογο το ότι ακούστηκαν σχόλια του τύπου «όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι μεταξύ τους, αλλά μερικοί πιο ίσοι από τους άλλους». Είναι τέτοια η ασκούμενη πίεση στους πολίτες, ώστε όλα αποκτούν διάσταση που δεν θα υπήρχε υπό άλλες συνθήκες. Ιδίως, όταν έχουν ακουστεί οι πιο προκλητικές ανοησίες για την covid-19 από μητροπολίτες και κληρικούς.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΚΤΟΥΝ

Χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, ο βουλευτής του ΜέΡΑ25, Κλέων Γρηγοριάδης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Να θυμηθώ εδώ, ειρήσθω εν παρόδω, ότι δεν τόλμησε αυτό να το κάνει το παρακράτος της Δεξιάς, όταν ο τεράστιος γιατρός και Βουλευτής, ο αείμνηστος Χρήστος Λαμπράκης, περπάτησε την ιστορική διαδρομή του Μαραθώνα στην πορεία ειρήνης. Και τότε σας θυμίζω ότι είχε απαγορευτεί από την κυβέρνηση η πορεία. Ο Βουλευτής δεν εμποδίστηκε να την πραγματοποιήσει. Εσείς φερθήκατε στον Γιάνη Βαρουφάκη χειρότερα, πιο ανάλγητα και λιγότερο δημοκρατικά από όσο φέρθηκε το παρακράτος στον Χρήστο Λαμπράκη. Κρατήστε το για την ιστορία».



Το κρατάμε για την ιστορία. Για άλλους λόγους, όμως.



Πρώτον, θα πρέπει να γνωρίζει ο κ. Γρηγοριάδης ότι το μεγαλείο και το γελοίο ομοιοκαταληκτούν, και στην προκειμένη περίπτωση το μεγαλείο ανήκει στον Γρηγόρη Λαμπράκη.



Δεύτερον, ο (όντως) αείμνηστος Χρήστος Λαμπράκης το πολύ να είχε περπατήσει από το «Βήμα» μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Γι' αυτό, όταν στο μέλλον, κύριε Γρηγοριάδη, αναφερθείτε στον Κολοκοτρώνη, μην τον πείτε Ρόμπερτ· Θεόδωρος ονομαζόταν ο άνθρωπος.





Ο βουλευτής του ΜέΡΑ25, Κλέων Γρηγοριάδης, στο βήμα της Βουλής.

ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ, ΚΥΡΙΕ ΤΖΟΥΛΙΑΝΙ

Η χθεσινή συνέντευξη τύπου τού επί πολλά έτη προσωπικού δικηγόρου του Ντ. Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι, σχετικά με τη νοθεία στις προεδρικές εκλογές ήταν κωμικοτραγική.



Τη στιγμή που ο Ρούντι Τζουλιάνι λέει με πάθος «This is real, it is not made up, there's nobody here that engages in fantasies», αρχίζει να τρέχει η βαφή των μαλλιών και στις δύο παρειές του.



Τόσο real ήταν τα λεγόμενά του, όσο και το χρώμα των μαλλιών του. Από μία άποψη, επρόκειτο για Θεία δίκη.





With hair-dyed sweat dripping down both sides of his face, Rudy Guiliani says: "This is real, it is not made up, there's nobody here that engages in fantasies." pic.twitter.com/GwoINJ8ymk — The Recount (@therecount) November 19, 2020





Οι κομμωτές διχάζονται όσον αφορά την αιτία (κακή βαφή, χρήση μολυβιού κ.λπ). Αυτά είναι άνευ σημασίας, ίσως και για τον ίδιο τον «βαψομαλλιά» Τζουλιάνι, για τον οποίον οι New York Times έγραψαν ότι ζήτησε αμοιβή 20.000 δολάρια τη μέρα για να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα (ο Τζουλιάνι το διέψευσε).

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας των ΗΠΑ, Κρις Κρεμπς, που καθαίρεσε ο Ντ. Τραμπ, συνόψισε επακριβώς τη χθεσινή συνέντευξη τύπου ως «τα πιο επικίνδυνα 1 ώρα και 45 λεπτά στην τηλεόραση της αμερικανικής ιστορίας. Και πιθανόν τα πιο τρελά».

That press conference was the most dangerous 1hr 45 minutes of television in American history. And possibly the craziest. If you don’t know what I’m talking about, you’re lucky. — Tom Rorow (@C_C_Krebs) November 19, 2020

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Μια ανάλυση του Associated Press δείχνει ότι σε 376 κομητείες με τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων κατά κεφαλή, η συντριπτική πλειονότητα (το 93% των κομητειών) ψήφισε υπέρ του Ντ. Τραμπ, σε αντίθεση με άλλες περιοχές που κτυπήθηκαν λιγότερο από τον κορωνοϊό.



Οι περισσότερες από αυτές τις κομητείες είναι αγροτικές, η δε συμμόρφωση με τους κανόνες υγειονομικής ασφάλειας μικρή.

Ορισμένοι εξ αυτών δικαιολόγησαν την ψήφο τους με το επιχείρημα ότι η ελευθερία είναι σημαντικότερη. Θα συμπλήρωνα, ιδίως στον τάφο, μολονότι κάπως στενόχωρα.



Παρεμπιπτόντως, οι ΗΠΑ πλέον ακολουθούν την τροχιά της Ευρώπης: τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 200.000 σε μια μέρα και οι θάνατοι τις 2.000.

ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ

Σύμφωνα με την επεξεργασία των δεδομένων του Bloomberg από τον συνδιευθυντή του Εργαστηρίου της Παγκόσμια Ανισότητας, Λυκά Σανσέλ, οι 100 πλουσιότεροι Ευρωπαίοι έγιναν συνολικά πλουσιότεροι κατά 120 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στον τελευταίο χρόνο, δηλαδή ουσιαστικά μέσα στην πανδημία.



Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 15% του καθαρού πλούτου τους, όταν το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε κατά 8%.

Μαζί με τον Σανσέλ, μπορούμε και εμείς να αναρωτηθούμε «αν αυτό δεν μας πείθει ότι θα πρέπει να φορολογηθεί ο ακραίος πλούτος προκειμένου να χρηματοδοτηθεί [εν μέρει] η ανάκαμψη, τι θα μας πείσει;».





Ο πλούτος των 100 πλουσιότερων Ευρωπαίων αυξήθηκε συνολικά κατά 15% τον τελευταίο χρόνο.

Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΑΝΑ ΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΦΥΙΑΣ

Ο Λιεβ Ποντριάγκιν (Lev Pontryagin, 1908 – 1988) ήταν Σοβιετικός μαθηματικός με σημαντικότατο έργο στα καθαρά και εφαρμοσμένα μαθηματικά. Το σχόλιο, όμως, αφορά τη μητέρα του.



Μαθηματική ιδιοφυία, ο Ποντριάγκιν τυφλώθηκε ολοκληρωτικά από την έκρηξη μιας γκαζιέρας σε ηλικία 14 ετών.



Τότε η μητέρα του, Tat'yana Andreevna Pontryagina, σήκωσε τα μανίκια και αφιερώθηκε στον γιό της. Ήταν διαρκώς πλάι του στη δύσκολη καθημερινότητά του. Πάνω απ' όλα, αυτή η δίχως ιδιαίτερες γνώσεις γυναίκα, αλλά με απίστευτο κουράγιο, έγινε επί πολλά χρόνια η «γραμματέας» του: του διάβαζε επιστημονικές εργασίες, έγραφε τις δικές του κ.ο.κ. Μέχρι και ξένες γλώσσες έμαθε να διαβάζει για να τον βοηθά.



Λέγεται πως τα κατάφερε με τα μαθηματικά σύμβολα για το νόημα των οποίων δεν είχε ιδέα, περιγράφοντας τη μορφή τους, π.χ. για το σύμβολο της τομής συνόλων ∩ έλεγε «άκρες προς τα κάτω». Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ιδιοφυία για να καταλάβει πόσο ιδιοφυής ήταν ο αναγκασμένος να δουλεύει υπ' αυτές τις συνθήκες Ποντριάγκιν, και την αφοσίωση της μητέρας του.



Η επιστήμη χρωστάει πολλά στον Ποντριάγκιν· και άλλα τόσα στη μητέρα του.