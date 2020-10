Χιλιάδες διαδηλωτές χθες, 18 Οκτωβρίου 2020, στην Πράγα, που διαδήλωναν εναντίον των κυβερνητικών μέτρων για την πανδημία, συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Σημαντικό μέρος των διαδηλωτών ήταν οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων. Φωτ.: Getty Images/Ideal Image

ΝΤΙΠ ΣΑΛΕΜΕΝΟΙ

Ο νεοναζί Ηλίας Κασιδιάρης παρομοίασε τον εαυτό του με τον Θεμιστοκλή και τον Κολοκοτρώνη γράφοντας στο Twitter: «Όσοι μάχονται έντιμα για την Ελλάδα — από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα — φυλακίζονται, εξορίζονται, δολοφονούνται. Από τον Θεμιστοκλή μέχρι τον Κολοκοτρώνη, είναι Τιμή να συνεχίζεις αυτή τη μακρά Παράδοση Αγώνων και Αυτοθυσίας για την Πατρίδα».



Μετά τη δραπέτευσή του πριν από έξι χρόνια, ο ισοβίτης τρομοκράτης Χριστόδουλος Ξηρός της 17Ν είχε απευθύνει «διάγγελμα» προς τον ελληνικό λαό με φόντο τις εικόνες του Καραϊσκάκη και του Κολοκοτρώνη (και του Τσε Γκεβάρα και του Άρη Βελουχιώτη).



Αυτή τη ταύτιση της ασημαντότητάς τους με ανθρώπους που πέρασαν τις εξετάσεις τις Ιστορίας να την προσέξουν τώρα που θα έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο στη φυλακή. Αν μάλιστα συμβεί να βρεθούν σε γειτονικά κελιά μπορεί να αλληλοβοηθηθούν. Μπορεί μάλιστα να καταλάβουν ότι έχουν περισσότερα κοινά μεταξύ τους παρά διαφορές.





Κασιδιάρης και Χριστόδουλος Ξηρός λίγο πριν τα βάλουν με τον Δράμαλη.

ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΥΑΛΑ ΕΧΟΥΝ

Τι κοινό έχουν ο Μητροπολίτης Κοζάνης Παύλος και ο Ρουβίκωνας; Απάντηση: Την κυρία Γιαμαρέλλου.



Ο πρώτος κάλεσε τους πιστούς να φέρουν και τα παιδιά τους να κοινωνήσουν «από την ίδια λαβίδα», με το ατράνταχτο επιχείρημα ότι «η Γιαμαρέλλου έλεγε την αλήθεια και κανάλια και δημοσιογράφοι έτρεξαν να την πνίξουν». Απόλυτα συνεπής στάση του μητροπολίτη που πρόσφατα είπε το αμίμητο «όταν φτιάχναμε Παρθενώνες, οι Ευρωπαίοι ήταν πάνω στα δέντρα».



Από την άλλη, έξι μέλη Ρουβίκωνα εισέβαλαν στο ιατρείο της κ. Γιαμαρέλλου, και τη «μάλλωσαν» για τις δηλώσεις της περί θείας κοινωνίας και για υποδείξεις της προς τους πολίτες να πηγαίνουν με τα πόδια, όταν έχει πολύ κόσμο στα μέσα μεταφοράς. Βεβαίως, δεν ήταν αρκετό για τον Ρουβίκωνα ότι επιστήμονες και πολλοί άλλοι καταδίκασαν τις σκοταδιστικές δηλώσεις της κ. Γιαμαρέλλου. Οι σωστές καταδίκες πρέπει να βιντεοσκοπούνται για να μην πάνε χαμένες.



Συνεπώς, η πρώτη παράγραφος πρέπει να αλλάξει: Τι κοινό έχουν ο Μητροπολίτης Κοζάνης Παύλος και ο Ρουβίκωνας; Απάντηση: Τα ίδια μυαλά.

ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΔΑΚΡΥΑ

Η νίκη του Ερσίν Τατάρ στις προεδρικές εκλογές στα Κατεχόμενα περιπλέκει δυσμενώς την κατάσταση στην Κύπρο και δεν θα είναι δίχως επιπτώσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.



Ωστόσο, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι όσοι πολέμησαν λυσσωδώς το σχέδιο Ανάν, στην Κύπρο και Ελλάδα, θα πουν «στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα».



Ούτως ή άλλως είναι αργά για δάκρυα. Τα έχυσαν μαζί με τα δάκρυα του Τάσσου Παπαδόπουλου, και χόρτασαν τότε από εθνική περηφάνεια.

ΠΡΟΠΑΝΤΟΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ

Ανάμεσα στις πολλές αντιδράσεις για την αποτρόπαια δολοφονία του καθηγητή, Σαμουέλ Πατί, δεν έλειψαν και οι εμποτισμένοι με πολιτικό φανατισμό, εδώ και στη Γαλλία, οι οποίοι φρόντισαν να μας πουν ότι αν ο θύτης ήταν χριστιανός και το θύμα μουσουλμάνος θα είχε καεί το Παρίσι.



Αν έψαχναν ένα τρίλεπτο θα μάθαιναν πως σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της Γαλλίας καταδίκασε απερίφραστα τη δολοφονία, και παντού στη χώρα οργανώθηκαν μέσα σε μια μέρα συγκεντρώσεις δεκάδων χιλιάδων πολιτών κατά της ισλαμικής τρομοκρατίας.



Βεβαίως, μάλλον το έψαξαν, αλλά είναι παγκοίνως γνωστό ότι οι προκαταλήψεις δεν έχουν σχέση με τα γεγονότα.





Πόλεις στη Γαλλία στις οποίες οργανώθηκαν συγκεντρώσεις στις 18 Οκτωβρίου (επάνω). Φωτογραφίες από τη Λιλ (αριστερά κάτω) και την Τουλούζ (δεξιά κάτω).

Η ΑΡΕΝΤ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΟΠΙΑ ΤΗΣ

«Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ» είναι το πιο διάσημο και παράλληλα το πιο αμφιλεγόμενο βιβλίο της Χάνα Άρεντ (14 Οκτωβρίου 1906 – 4 Δεκεμβρίου 1975), ο δε υπότιτλός του το πιο φημισμένο κλισέ της («Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ: Έκθεση για την Κοινοτοπία του Κακού», Νησίδες, 2009, 1η έκδοση 1963).



Σχεδόν 60 χρόνια μετά, όποιος θέλει να προσεγγίσει εκ νέου όσα γράφει η Άρεντ, πιστεύω πως πρέπει να διαβάσει το σημαντικό βιβλίο της Bettina Stangneth, «Eichmann Before Jerusalem: The Unexamined Life of a Mass Murderer» (Vintage, 2015, 1η έκδοση 2011).



Βασισμένο σε ενδελεχή μελέτη των συνεντεύξεων του Άιχμαν που δόθηκαν στον Ολλανδό Ναζί Willem Sassen στην Αργεντινή, το βιβλίο αναδίνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα του Άιχμαν — ενός συνειδητού εγκληματία Ναζί — από εκείνη την εσφαλμένη της Άρεντ που της χρησίμευσε ως υπόδειγμα της «κοινοτοπίας του κακού».



Μεταξύ πολλών άλλων, αυτά εξομολογήθηκε ο Άιχμαν στον Sassen: «Και πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό ήταν το κίνητρό μου όταν λέω, αν 10,3 εκατομμύρια αυτών των εχθρών [Εβραίων] είχαν εξολοθρευτεί, τότε θα είχαμε εκπληρώσει το χρέος μας (παύση). Και επειδή αυτό δεν συνέβη, θα σας πω ότι όσοι δεν έχουν ακόμη γεννηθεί θα πρέπει να υποστούν αυτή την ταλαιπωρία και δυσκολία. Πιθανόν θα μας καταραστούν (παύση)... Κάναμε ό,τι μπορούσαμε.»

Η κάρτα της Άρεντ στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας.

Ο Banksy αγόρασε έναν ευτελή πίνακα τοπίου, πρόσθεσε έναν ναζί αξιωματούχο να ατενίζει το τοπίο, και τον βάπτισε «Η κοινοτοπία της κοινοτοπίας του κακού». Κατόπιν, άλλοι αντέγραψαν τον πίνακα του, πρόσθεσαν ένα μπαλόνι στο οπτικό πεδίο του ναζί και τον ονόμασαν «Η κοινοτοπία της κοινοτοπίας της κοινοτοπίας του κακού». Ατέρμονη κοινοτοπία...

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Συγγραφέας είναι ένα πρόσωπο για το οποίο το γράψιμο είναι πιο δύσκολο από ό,τι σε άλλους ανθρώπους.»

~ Τόμας Μαν