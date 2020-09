H υγεία υπεράνω θρησκειών σε όλον τον πλανήτη: μουσουλμάνες μαθήτριες με μάσκες στο Καράτσι του Πακιστάν.

ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ;

Στο 24o συνέδριο του Economist στο Λαγονήσι, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε εμμέσως στην τωρινή συγκυρία, λέγοντας ότι «ο Φρανσουά [Ολάντ] συνέβαλε καθοριστικά, χωρίς να υπολογίζει κόστη και οφέλη και χωρίς να προσδοκά εξοπλιστικά προγράμματα και ανταλλάγματα».



Θα μπορούσε να το διατυπώσει διαφορετικά, αν ήθελε απλώς να πλέξει το εγκώμιο του Φρανσουά Ολάντ. Όπως διατυπώθηκε, όμως, αναγκαστικά συνάγεται ότι ο Εμ. Μακρόν μάς υποστηρίζει για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της πατρίδας του. Αν όντως αυτή ήταν η πρόθεση του Αλ. Τσίπρα, πρόκειται για άποψη που αγγίζει τα όρια της αφέλειας: ουδείς και ουδέποτε θεώρησε την ανιδιοτέλεια συστατικό της εξωτερικής πολιτικής.









• • •

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΠΟΥΡΛΟΤΙΕΡΗΔΕΣ

«Βυθίσατε το Ορούτς Ρέις», βροντοφώναξε ο Παναγιώτης Κουρουμπλής σε ραδιοφωνική συνέντευξη.



Ως γνωστόν, ο Αντρέας Παπανδρέου συνεννοήθηκε με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή για να πει το "Βυθίσατε το Χόρα".



Παρομοίως, ο κ. Κουρουμπλής συνεννοήθηκε με τον εαυτό του.

• • •



ΖΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, υποστηρίζει τα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο (και) με το επιχείρημα ότι η χώρα του έχει αυξανόμενο πληθυσμό, αυξανόμενες παραγωγικές δυνατότητες και αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες.



Αυτά τα εκλεπτυσμένα ή μη περί «ζωτικού χώρου», κύριε Τσαβούσογλου, μπορείτε να τα αναλύετε και να τα προβάλλετε όσο θέλετε στην Τουρκία. Δεν έχουν καμιά απολύτως θέση στις μεταξύ των δύο χωρών συζητήσεις. Εξάλλου, τα είχαμε βάλει με τους χιτλερικούς και τον «lebensraum» («ζωτικό χώρο») τους, όταν η χώρα σας ήταν «ο επιτήδειος ουδέτερος».





Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, και τα όνειρα περί «γαλάζιας πατρίδας».

• • •



ΠΕΡΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Το να είναι κάποιος άριστος σε έναν τομέα δεν σημαίνει ότι θα είναι άριστος παντού, και ειδικότερα στη δημόσια διοίκηση. Τετριμμένη μεν διαπίστωση, αλλά όπως φαίνεται διόλου αυτονόητη.



Υπάρχουν ουκ ολίγα παραδείγματα τέτοιων αποτυχιών, αλλά το έξοχο βιβλίο του δημοσιογράφου David Halberstam, με τον ειρωνικό τίτλο "The Best and the Brightest" (1972), για το πώς οι Αμερικανοί ενεπλάκησαν στον πόλεμο του Βιετνάμ, παραμένει μια από τις καλύτερες αποδείξεις.



Το βιβλίο εξιστορεί πώς τα καλύτερα μυαλά της εποχής — ευφυή και με άριστες σπουδές στελέχη —, τα οποία στελέχωσαν τη διοίκηση του Τζων Κένεντι και μετά του Λίντον Τζόνσον, οδήγησαν με μικρά, συνεχή λάθη στον καταστροφικό πόλεμο του Βιετνάμ, και πόσο άσχημα τον διαχειρίστηκαν.



Φυσικά, δεν υπονοώ ότι τη διακυβέρνηση της χώρας πρέπει να αναλάβουν οι σκερβελέδες. Απλώς, ισχυρίζομαι ότι το άριστο βιογραφικό κάποιου σε καμιά περίπτωση δεν διασφαλίζει ότι σώνει και καλά θα αριστεύσει και στη διοίκηση.





• • •



ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΙΤΟΓΥΡΟΥ

Κάθε επιχείρηση πρέπει να περάσει στην αυτοματοποίηση προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα της. Το ίδιο ισχύει και για το σαουαρμά, τον «γύρο» της Μέσης Ανατολής — δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αν στο βίντεο πρόκειται για σαουαρμά ή ντόνερ.

• • •



ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΑΝΤΡΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ

Τέτοιες μέρες πέρυσι, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επέστρεφε στο σπίτι του με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του, με τον οποίο τον είχε τιμήσει το 76ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.