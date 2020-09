ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε με ένα σύντομο βίντεο στο Facebook το νέο σήμα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του σχεδίου, πρόκειται για ένα αστέρι που συμβολίζει πέντε βασικές αξίες της Αριστεράς και της Δημοκρατικής Παράταξης: δημοκρατία, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, ελευθερία και ισότητα.



Ως είθισται, μόλις έγινε γνωστό το σήμα, ξεκίνησαν οι πολιτικο-σημειολογικές αναλύσεις. Οι περισσότεροι το αντιμετώπισαν με χιούμορ. Λίγοι θύμωσαν, ανάμεσά τους ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μπογδάνος, διότι είδαν το αστέρι της 17Ν και τη σημαία του Βιετνάμ (!).



Ως είθισται, επίσης, σε μια βδομάδα κανένας, των συριζαίων συμπεριλαμβανομένων, δεν θα θυμάται τι υποτίθεται ότι συμβολίζει το νέο σήμα. Όπως υποθέτω ότι κανένας φίλαθλος του ΟΦΗ δεν θυμάται τον Μινωικό δίσκο της Φαιστού και το μυθικό πλάσμα γρύπα στα νέα σήματα της ομάδας που παρουσιάστηκαν πριν από έναν μήνα.

• • •



Ο «ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΣ» ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ

To «σοκαριστικό» νομοσχέδιο της Εσωτερικής Αγοράς, που παρέχει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον να αναθεωρήσει τμήματα της Συμφωνίας Αποχώρησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρασε το πρώτο εμπόδιο στη Βουλή των Κοινοτήτων, με 340 ψήφους έναντι 263.



Πέντε πρώην πρωθυπουργοί (Τερέζα Μέι, Ντέιβιντ Κάμερον, Γκόρντον Μπράουν, Τόνι Μπλερ, Τζον Μέιτζορ) επιτέθηκαν στον «επαίσχυντο» Μπόρις Τζόνσον που παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, ένας δε αυξανόμενος αριθμός συντηρητικών βουλευτών τάσσεται κατά του νομοσχεδίου. Παρά ταύτα, ο Τζόνσον φαίνεται να έχει άνετη πλειοψηφία.



Είναι προκλητικό να βλέπεις τους συντηρητικούς να καταγγέλλουν σήμερα ότι η Συμφωνία Αποχώρησης «διχάζει τη χώρα», την οποία ωστόσο εκθείαζαν ως μεγάλη επιτυχία πριν από εννιά μήνες· και ακόμη πιο προκλητικό να κατηγορούν τους Εργατικούς, όπως στο επόμενο τουίτ, για πατριωτικό έλλειμμα επειδή καταψήφισαν το νομοσχέδιο.



Είναι άγνωστο πώς θα εξελιχθεί αυτή η ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι, όπως στις ΗΠΑ και αλλού, η ώσμωση των συντηρητικών κομμάτων με τον λαϊκισμό έχει περάσει το κρίσιμο κατώφλι. Η ανυπαρξία αυθεντικών και στιβαρών συντηρητικών κομμάτων δεν αποτελεί καλό προμήνυμα για τη λειτουργία των σύγχρονων δημοκρατιών.

BREAKING: Labour just voted to side with the EU in Parliament once again.



We're the party that's standing up for the integrity of the entire UK.



Our Internal Market Bill protects our Union, preserves peace in Northern Ireland & ensures unfettered trade across the whole country. pic.twitter.com/WzbVuoq3je