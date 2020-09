Οι πρώην πρωθυπουργοί της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και Τζον Μέιτζορ ζήτησαν σήμερα από την κυβέρνηση να αποσύρει το «σοκαριστικό» σχέδιό της με το οποίο σκοπεύει να εγκρίνει ένα νομοσχέδιο που θα αναιρεί τη Συμφωνία Αποχώρησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταπατώντας το διεθνές δίκαιο.

Την περασμένη εβδομάδα η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ξεκάθαρα ότι σχεδιάζει να καταπατήσει το διεθνές δίκαιο παραβιάζοντας ένα μέρος της συμφωνίας που υπέγραψε πριν από μερικούς μήνες, τον περασμένο Ιανουάριο. «Αυτό που προτείνεται τώρα είναι σοκαριστικό» γράφουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, που ήταν πολιτικοί αντίπαλοι (ήταν ηγέτες των Εργατικών και των Συντηρητικών αντίστοιχα) τη δεκαετία του 1990, σε μια κοινή ανοιχτή επιστολή τους που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Sunday Times. «Πώς μπορεί να είναι συμβατό με τον δεοντολογικό κώδικα που δεσμεύει τους υπουργούς, τους νομοθέτες και τους δημοσίους λειτουργούς, το να παραβιάζεις εσκεμμένα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες;», διερωτώνται.

Η Τερέζα Μέι, η προηγούμενη ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ, έχει επίσης εκφράσει ανησυχίες ότι οι διεθνείς εταίροι της Βρετανίας δεν θα μπορούν να την εμπιστευτούν στο μέλλον. Ο Κιρ Στάρμερ, ο ηγέτης των Εργατικών, χαρακτήρισε «λανθασμένο» αυτό το νομοσχέδιο. Σε άρθρο του στην εφημερίδα Sunday Telegraph ανέφερε ότι το κόμμα του θα το καταψηφίσει στο κοινοβούλιο, αν δεν γίνουν κάποιες τροποποιήσεις.

Μιλώντας στο BBC, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας Σάιμον Κόβενι είπε ότι «πλήττεται πολύ σοβαρά» η εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου «ως έμπιστου εταίρου σε σημαντικά ζητήματα όπως αυτό».

Σαρλ Μισέλ: «Διακυβεύεται η διεθνής αξιοπιστία της Βρετανίας»



Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, που εκπροσωπεί τις 27 χώρες της ΕΕ, προέτρεψε σήμερα τη Βρετανία να εφαρμόσει πλήρως τη Συμφωνία Αποχώρησης, την οποία έχει ήδη υπογράψει το Λονδίνο. Ο Μισέλ κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση «να αναλάβει τις ευθύνες της», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Μίχαλ Μάρτιν.

Την περασμένη Τετάρτη, η βρετανική κυβέρνηση παρουσίασε στο κοινοβούλιο ένα νομοσχέδιο το οποίο αναιρεί ένα μέρος της Συμφωνίας Αποχώρησης. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον παραδέχτηκε ότι η ενέργεια αυτή παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ωστόσο θέλει να ξεκινήσει από αύριο η συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου το Συντηρητικό κόμμα διαθέτει άνετη πλειοψηφία 80 εδρών.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ σημείωσε ότι «διακυβεύεται η διεθνής αξιοπιστία της υπογραφής του Ηνωμένου Βασιλείου». Μετά την επίσημη αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου, Λονδίνο και Βρυξέλλες ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση τους σε ό,τι αφορά το εμπόριο και την ασφάλεια. Όμως εδώ και μήνες οι συνομιλίες καρκινοβατούν και η εμπορική συμφωνία, που θα απέτρεπε την επανεισαγωγή τελωνειακών δασμών, φαίνεται ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί.

