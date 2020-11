ENΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ περιμένει υπομονετικά να δει τον Ντόναλντ Τραμπ να αποχωρεί από τον Λευκό Οίκο, ο Μπαράκ Ομπάμα μοιράζεται με τον κόσμο μια λίστα τραγουδιών μέσω του Spotify.

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος συχνά μοιράζεται τις πολιτιστικές του προτάσεις με εκατομμύρια οπαδούς του, έχει συντάξει μια λίστα με αξιομνημόνευτα τραγούδια από την εποχή της διακυβέρνησής του και τη δημοσίευσε στο Twitter.

Οι επιλογές του περιλαμβάνουν κλασικά κομμάτια από τους Frank Sinatra, Stevie Wonder και Fleetwood Mac. Στη λίστα επίσης περιλαμβάνεται η εκτέλεση της Beyoncé του "At Last" της Etta James, το τραγούδι που χόρεψε με τη Μισέλ Ομπάμα στον πρώτο εναρκτήριο χορό της προεδρίας του, αλλά και το τραγούδι του Eminem "Lose Yourself". Ο Ομπάμα προσθέτει επίσης μια ρομαντική πινελιά με το τραγούδι των Beatles, "Michelle".

Music has always played an important role in my life—and that was especially true during my presidency. In honor of my book hitting shelves tomorrow, I put together this playlist featuring some memorable songs from my administration. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/xWiNQiZzN0