«TΑΛΕΝΤΟ ΚΑΙ ΛΑΜΨΗ από το μεγαλύτερο κοριτσίστικο συγκρότημα του πλανήτη» είχε ως τίτλο στην κριτική του για το πρώτο άλμπουμ των Blackpink ο Alexis Petridis στην «Guardian». Οι Blackpink, για όσους δεν τις γνωρίζουν ακόμα, είναι γυναικείο ποπ γκρουπ, αντίστοιχο των BTS. Και τα δυο αυτά γκρουπ προέρχονται από τη Νότια Κορέα, όπου το ταλέντο θεωρείται εμπορεύσιμο προϊόν. Και τα δυο είναι, όχι από τα πιο δημοφιλή, αλλά τα πιο δημοφιλή στον κόσμο και ανταγωνίζονται το ένα το άλλο στο σπάσιμο όλων των ρεκόρ κάθε φορά που κυκλοφορούν καινούργια μουσική.



Η Κ-Pop (κορεάτικη ποπ) έχει εισβάλει στη δυτική ποπ κουλτούρα με αναπάντεχο τρόπο. Είναι ένα γεγονός που έχει προβληματίσει αρκετά ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική, λόγω του χαρακτήρα της.



Γιατί, επομένως, η Κ-pop έχει γίνει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μουσικές τάσεις αυτής της γενιάς;



Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, ο βασικότερος λόγος έχει να κάνει με τις πολιτικές σχέσεις και τις συμμαχίες μεταξύ των κρατών της Ασίας. Το 2016 η Κίνα αποφάσισε να κόψει κάθε είδους πολιτισμικές σχέσεις με τη Νότια Κορέα εξαιτίας της συμφωνίας που υπέγραψε με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά. Μεταξύ άλλων, δηλαδή, απαγόρευσε οτιδήποτε έχει να κάνει με την K-pop. Ήταν ένα τεράστιο οικονομικό πλήγμα για τις τρεις σημαντικότερες Κ-pop εταιρείες, τις SM entertainment, YG entertainment και JYP entertainment, που αναγκάστηκαν να αναζητήσουν αλλού αγορές. Εκείνο το διάστημα δεν υπήρχε πιο πρόσφορο έδαφος από τις ΗΠΑ.

Δεν έχουν και τόσο σπουδαίους στίχους, γράφει ο Petridis. Τους λείπει το βάθος. Πάντως, ούτε οι Spice Girls τραγουδούσαν φιλοσοφικά δοκίμια, άσε που οι Blackpink παίζει να είναι και καλύτερες.



Να κάνουμε μια τεράστια υποσημείωση εδώ και να πούμε ότι οι BTS, η μπάντα που ευθύνεται κυρίως για την αλλαγή, δεν ανήκει σε καμία από τις τρεις αυτές εταιρείες. Αντίθετα, το «σπίτι» τους είναι η BigHit entertainment που ιδρύθηκε επίσημα το 2005, γεγονός που την καθιστά νεότερη από τις άλλες τρεις, που μετρούν τουλάχιστον τρεις δεκαετίες στη μουσική βιομηχανία της χώρα.

Από την άλλη, οι Blackpink ανήκουν στην ομπρέλα της αρκετά αμφιλεγόμενης YG –που βρίσκεται πίσω και από τον PSY και το υπέρ-hit «Gangnam Style»–, αν και σε αυτό το σημείο όλη η βιομηχανία θεωρείται αμφιλεγόμενη για τις σκληρές συνθήκες εκπαίδευσης –σχεδόν εκμετάλλευσης– στις οποίες υποβάλλουν σε παιδιά και εφήβους με σκοπό να τους πουλήσουν ως τους επόμενους σταρ, χώρια τα διάφορα σεξουαλικά σκάνδαλα που γίνονται γνωστά κατά καιρούς.

Eίναι το μόνο κορεάτικο γυναικείο γκρουπ που έχει ανέβει τόσο ψηλά στα τσαρτ του Billboard 100, με το 'Ice Cream' στη θέση 13.



Για να επιστρέψουμε, όμως, στο μουσικό άνοιγμα της K-pop στην Αμερική, σύμφωνα με έρευνα της Nielsen Music έχει παρατηρηθεί ότι η κατανάλωση της κορεάτικης μουσικής έχει διπλασιαστεί στην Αμερική τα τελευταία δύο χρόνια. Επιπλέον, στοιχεία από το Spotify έδειξαν ότι η ακρόαση της κορεάτικης ποπ έχει αυξηθεί γύρω στο 65% ετησίως από το 2015 μέχρι σήμερα. Το ποσοστό ανέβηκε στο 86% στις μετρήσεις της Apple Music μεταξύ του 2017 και 2018 μόνο.

Τη συγκεκριμένη περίοδο περισσότεροι καλλιτέχνες από τη Ν. Κορέα άρχισαν να κάνουν περιοδείες στη Βόρεια Αμερική, ενώ παράλληλα άρχισαν να εμφανίζονται συχνότερα και στην αμερικανική τηλεόραση. Οι BTS συμμετείχαν στα βραβεία του Billboard για δύο συνεχόμενες χρονιές, το 2017 και το 2018, και το 2019 έπαιξαν στα Grammy. Αυτό κέντρισε την περιέργεια μεγαλύτερης μερίδας κόσμου για το συγκεκριμένο είδος, που επεκτάθηκε πέρα από τα ήδη πολυπληθή fanbases των συγκροτημάτων. Στη σφαίρα του mainstream και των social media, όμως, πέρασαν όταν ξεκίνησαν να συνεργάζονται με Δυτικούς καλλιτέχνες.

Κάτι ανάλογο συνέβη και με τις Blackpink όταν συνεργάστηκαν με την Dua Lipa στο κομμάτι «Kiss and make up» το 2018. Το σημείο καμπής στην καριέρα τους ήρθε με την ιστορική τους εμφάνιση στο Coachella to 2019. Δεν έκλεψαν μόνο τις εντυπώσεις αλλά ήταν και το πρώτο γυναικείο Κ-pop συγκρότημα που κατάφερε κάτι τέτοιο.



Επίσης, είναι το μόνο κορεάτικο γυναικείο γκρουπ που έχει ανέβει τόσο ψηλά στα τσαρτ του Billboard 100, με το «Ice Cream» στη θέση 13, ενώ το φετινό άλμπουμ τους βρέθηκε στο Νο1 του Billboard 200. Το «How you like that» είναι το πρώτο σινγκλ που έκανε ρεκόρ ως το κομμάτι με τα περισσότερα views μέσα σε 24 ώρες από την κυκλοφορία του, σπάζοντας τρία ρεκόρ και δημιουργώντας δυο παγκόσμια ρεκόρ Guinness. Έχουν τα περισσότερα κομμάτια στο Top 40 των βρετανικών τσαρτ για γκρουπ από την Κορέα, ξεπερνούν ακόμη και τις BTS. Το κομμάτι τους «Ddu-Du Ddu-Du» έχει τα περισσότερα views στο YouTube, ενώ τρία κομμάτια τους έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο views.

Τo τετραμελές γκρουπ πήρε ζωή επίσημα το καλοκαίρι του 2016 σε μια συνέντευξη Τύπου. Ως πρότζεκτ προετοιμάζεται από το 2009 με οντισιόν σε διάφορα σημεία του πλανήτη και αρχικά σχεδίαζαν να δημιουργήσουν μια μπάντα με τουλάχιστον επτά μέλη. Το πρώτο μέλος του γκρουπ που ανακοινώθηκε επίσημα ήταν η Jennie, που μπήκε ως μαθητευόμενη στην εταιρεία το 2010. Η Jennie (24) μεγάλωσε στη Νέα Ζηλανδία και μετά μετακόμισε στη Νότια Κορέα. Το δεύτερο μέλος του γκρουπ ήταν η Lisa (22), το μόνο κορίτσι που ξεχώρισε από 4.000 συμμετοχές που είχαν από την Ταϊλάνδη και ήταν η πρώτη μη Κορεάτισσα μαθητευόμενη. Η Jisso (25) ήταν η τρίτη επιλαχούσα, που ξεκίνησε την εκπαίδευσή της για το πρότζεκτ από το 2011 (23). Τέλος, η Rosé έγινε το τέταρτο μέλος μετά από οντισιόν που έγιναν στην Αυστραλία, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Το διαφορετικό background των τεσσάρων μελών και ο διεθνής χαρακτήρας του γκρουπ κάνει τις Blackpink τόσο ιδιαίτερο συγκρότημα, πάντα για τα δεδομένα της Κ-pop.



Δεν είναι τυχαίο που στο ντοκιμαντέρ που ανέβασε το Netflix πριν από λίγες ημέρες τονίζεται συνέχεια από τον παραγωγό τους Teddy Park ότι αυτό που κάνουν ξεπερνά τα όρια της K-pop και δεν πρέπει να περιορίζεται με τον συγκεκριμένο όρο λόγω της γλώσσας.



Αν ακούσει κανείς το εντυπωσιακό ντεμπούτο που έχει τον τίτλο «Τhe Album», θα καταλάβει ότι έχει δίκιο. Δεν υπάρχει ούτε μια βαρετή στιγμή, λες και όλα παίζονται σε υψηλές ταχύτητες, χωρίς να χάνεται χρόνος σε μπαλάντες. Είναι και σχετικά σύντομο σε διάρκεια, μόλις 24 λεπτά. Δεν έχουν και τόσο σπουδαίους στίχους, γράφει ο Petridis. Τους λείπει το βάθος. Πάντως, ούτε οι Spice Girls τραγουδούσαν φιλοσοφικά δοκίμια, άσε που οι Blackpink παίζει να είναι και καλύτερες. Κάποιοι μπορεί και να διαφωνήσουν, αυτό που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει όμως είναι ότι η παραγωγή τους είναι πραγματικό κομψοτέχνημα.

