ΤO ANIMASYROS επιστρέφει στις 23-27 Σεπτεμβρίου και γίνεται «Phygital». Τι σημαίνει αυτό; Με απλά λόγια θα έχει και physical (φυσικές) και digital (διαδικτυακές) προβολές.



Στη 13η εκδοχή του έχει προσαρμοστεί έτσι ώστε να ανταποκριθεί κατάλληλα στις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε τελευταία λόγω του Covid-19. Επομένως θα παρουσιάσει μια μεγάλη γκάμα ταινιών τόσο στον φυσικό του χώρο, που είναι το νησί της Σύρου, όσο και διαδικτυακά, μέσα από μια live πλατφόρμα που δημιουργήθηκε ειδικά για τη φετινή χρονιά.



Το Animasyros αγαπάει πολύ τη μουσική. Kάθε χρονιά αφιερώνει ένα κομμάτι του σε animation με επίκεντρο τη μουσική ή το αντίστροφο. Πέρσι παρουσιάστηκε η όπερα της Λένας Πλάτωνος, «Το Αηδόνι του Αυτοκράτορα». Φέτος τα μουσικά βιντεοκλίπ έχουν την τιμητική τους.



Επομένως, στην ενότητα «Τηλεοπτικά και Κατά Παραγγελία» θα παρουσιαστούν 10 βιντεοκλίπ από ελληνικά και ξένα συγκροτήματα και καλλιτέχνες, που έχουν γυριστεί με διάφορες τεχνικές animation από ανερχόμενους ή βραβευμένους δημιουργούς στον συγκεκριμένο τομέα.

Έχουμε και λέμε: Τους gypsy τζαζ ήχους του Aeras, του πρόσφατου κομματιού των Gadjo Dilo, ντύνει η Κλεοπάτρα Κοραή σε ένα 5λεπτο φιλμ όπου τα χρώματα χορεύουν. Οι Sparks, το αμερικάνικο art pop και glam συγκρότημα των αδερφών Mael, κυκλοφόρησε φέτος το 24ο άλμπουμ του με τίτλο A Steady Drip, Drip, Drip, και από αυτό, το κομμάτι One for the Ages απέκτησε ένα μουσικό βίντεο κινουμένων σχεδίων σε σκηνοθεσία του Chintis Lundgren, που πέρσι κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο Animasyros 12.

Μια γυναίκα ψάχνει τον γιγαντιαίο σκύλο της στο Sprout των Language Arts από το Τορόντο. H σκηνοθεσία, το σενάριο και το animation είναι του Pierre-Julien Fieux. Από τον Καναδά –και συγκεκριμένα το Μόντρεαλ– έρχονται και οι Nobro, ένα γυναικείο γκρουπ που κάνουν doom pop και που μια βόλτα τους στο νεκροταφείο πάει από το κακό στο χειρότερο σε ένα αρκετά αστείο βίντεο του Don't Die με εικόνες από τον Greg Doble που θυμίζουν κλασικά κινούμενα σχέδια στο στυλ των William Hanna and Joseph Barbera.

Για τις ανάγκες του νέου του άλμπουμ ο François Poitou επιστράτευσε το ταλέντο των animators Marie Opron και Morgane Bader στο πανέμορφο και ορχηστρικό Le silence de la rue. Στο επίσημο μουσικό βίντεο του Star των Locomodo, η Effie Pappa χρησιμοποιεί μαριονέτες φτιαγμένες από πλαστελίνη και άλλα υλικά που ζωντανεύουν με την τεχνική του stop motion για να αφηγηθεί την ιστορία της Στέλλας, μια νεαρής κοπέλας που βοηθά τη μητέρα της στο κομμωτήριο, ενώ ονειρεύεται να γίνει η επόμενη σταρ σε κάποιο διαγωνισμό ταλέντων.

Οι 1000 Μοds έρχονται και αυτοί με νέο και εξαιρετικό νέο άλμπουμ, το Youth of Dissent, και με το πρώτο τους σινγκλ να σκηνοθετεί με μια αρκετά ιδιαίτερη αισθητική ο Γιάννης Ντουσιόπουλος. Ένα πρότζεκτ που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας παρουσιάζουν η Μαρία Λιβανά και ο Αλέξανδρος Λαγκαδίτης για το κομμάτι Cabo Da Roca των Αθηναίων Circus Caravan από το ντεμπούτο τους άλμπουμ Scattered Sketches.

O Τεμπέλης Δράκος είναι ένας δράκος που συναντά μικροσκοπικούς ανθρώπους για πρώτη φορά σε ένα πρωτότυπο κλιπ των Φωκίωνoς Ξένου και Ιωάννη Ζόγκα, για να ζωντανέψουν ένα μουσικό παραμύθι του Γιάννη Χατζηπιερή από το άλμπουμ του, Ο Τεμπέλης Δράκος και άλλες ιστορίες. Τραγουδάει ο Σωκράτης Μάλαμας. Από το ίδιο πρότζεκτ έχει αποκτήσει εικόνες και το Ελεφαντάκι του Φοίβου Δεληβοριά, σε σκηνοθεσία Έφης Παππά.

Τέλος, όλοι όσοι δεν καταφέρουν να παρακολουθήσουν τις μοναδικές αυτές ταινίες στη Σύρο, μπορούν να τις δουν online μέσω της πλατφόρμας live.animasyros.gr δωρεάν και χωρίς εγγραφή. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ.