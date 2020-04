Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Βαρβάρα Σαββίδη (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, καθημερινά 07:00-08:00):

The Rolling Stones

Living in a Ghost Town

«Life was so beautiful, then we all got locked down. Feel a like ghost living in a ghost town. [...] So much time to lose just staring at my phone».

Δεν θα μπορούσε παρά να ξεκινήσει αυτή η λίστα με το νέο και άκρως επίκαιρο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησαν, μετά από οκτώ χρόνια, οι Rolling Stones. Το «Living in a Ghost Town» αποτελεί κομμάτι του νέου υλικού που ετοιμάζουν για το –ακόμη ατιτλοφόρητο– επερχόμενο άλμπουμ τους και συνοδεύεται από ένα βίντεο κλιπ με εικόνες από τις άδειες μητροπόλεις του κόσμου, με έρημους δρόμους και σταθμούς μετρό.

Fiona Apple

Under the table

Οκτώ χρόνια πέρασαν και από την τελευταία δισκογραφική δουλειά της Fiona Apple, η οποία επέστρεψε εν μέσω παγκόσμιου lockdown, με το «Fetch The Bolt Cutters». Ο τίτλος του άλμπουμ προέρχεται από ατάκα της Gillian Anderson στη σειρά The Fall του Neflix, που για τη Fiona Apple σημαίνει «βρες τον τρόπο να ελευθερωθείς».

Laura Marling

Hope we meet again

«No reason to hold back on something that, at the very least, might entertain and, at its best, provide some sense of union»

Ούτε η Laura Marling πτοήθηκε από την πανδημία και κυκλοφόρησε νωρίτερα από ό,τι σχεδίαζε το νέο της άλμπουμ «Song For Our Daughter», σκεπτόμενη πως σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο οτιδήποτε μπορεί να διασκεδάσει τον νου μας, μόνο καλό κάνει. Το Hope we meet again, εκτός από την καθημερινή μας ευχή, είναι κι ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια του νέου της άλμπουμ.

Iggy Pop

China Girl

Στις 29 Μαΐου θα κυκλοφορήσει το «The Bowie Years», ένα box set αφιερωμένο στη συνεργασία του Iggy Pop με τον David Bowie στα χρόνια του Βερολίνου, ανακοίνωση που συνοδεύτηκε από αυτήν τη διαφορετική εκδοχή του Iggy στο «China Girl» από το «The Idiot», το οποίο αργότερα ο Bowie διασκεύασε στο «Let's Dance» το 1983.

King Dude & Chelsea Wolfe

Be Free

«Don't you dare take my hand if you want to be free» τραγουδούν οι Chelsea Wolfe & T.J. Cowgill (a.k.a. King Dude) σε ένα κομμάτι που θυμίζει Nick Cave και Polly Jean στους μεγάλους τους έρωτες.

Charlotte Cardin

Main Girl

Από το Μόντρεαλ του Καναδά έρχεται η εικοσιεξάχρονη Charlotte Cardin, η οποία ξεκίνησε ως μοντέλο στα 15 της και λίγα χρόνια αργότερα η φωνή της ξεχώρισε στην τηλεοπτική εκπομπή La Voix (The Voice). Το δεύτερο EP της, με τίτλο «Main Girl» κυκλοφόρησε το 2017.

Pauline Croze

La Rua Madureira

Ρυθμός που σε μεταφέρει αυτομάτως στο πιο ονειρικό καλοκαίρι. Αυτή είναι η επίδραση της μπόσα νόβα, κι εδώ η Γαλλίδα Pauline Croze φέρνει μια φρεσκάδα στον νοσταλγικά όμορφο ήχο του Nino Ferrer από το 1969. Θα το βρείτε στον δίσκο της «Bossa Nova».

