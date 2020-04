Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Christophe

Oh! Mon Amour

Δεν υπήρχε πάρτι στη δεκαετία του '70 που να μην συμπεριλάμβανε ένα τραγούδι του Christophe στην πολυαναμενόμενη στιγμή της βραδιάς: την ιερή ώρα των μπλουζ. Ο θανατός του θα θύμισε σε πολλούς τα πρώτα τους ερωτικά σκιρτήματα σε μια δεκαετία που οι νέοι πάσχιζαν να ξεπεράσουν τον συντηρητισμό της εποχής. Και να πρέπει να γυρίσεις την κασέτα ή τη βελόνα στο πικάπ πίσω, φανταστείτε να υπήρχε YouTube. Εδώ το βίντεο με μερακλίδικη μετάφραση στα ελληνικά, και τα περισσότερα views του τραγουδιού.

La Casa de Papel

Berlin sings Ti Amo

Κι αν κάποιος αναρωτηθεί αν αυτά τα τραγούδια είναι διαχρονικά ή αν αφορούν μία άλλη ρομαντική εποχή, το Casa de Papel αποδεικνύει το αντίθετο. Ο τέταρτος κύκλος κυκλοφόρησε, σε ιδανική στιγμή, σε ένα γενικευμένο lockdown, έτσι ώστε όλοι να επιδοθούμε σε ένα binge watching και στην συνέχεια να ποστάρουμε τον Berlin (που σημειωτέον έχει πεθάνει από την πρώτη σεζόν) να τραγουδάει Ti Amo.

Thievery Corporation

Depth of My Soul (Symphonik Version)

Μετά το binge watching, το binge listening. Το τελευταίο άλμπουμ των Thievery, εμπνευσμένο από την ιστορική συναυλία που έδωσαν τον Μάιο του 2017 στο John F. Kennedy Center, έχει τον τίτλο Symphonik και ηχογραφήθηκε με τη FILMharmonic Orchestra της Πράγας. Είναι ακριβώς αυτή η ορχήστρα που δίνει μια ομοιογένεια στο άλμπουμ (κάτι που γενικά δεν χαρακτηρίζει τις κυκλοφορίες τους), τα τραγούδια κυλάνε από το ένα στο άλλο και νομίζεις ότι προβάλλεται μπροστά σου μια ταινία.

Bon Entendeur

Entrevue Optimisme ft. Patrick Poivre d'Arvor

Οι Bon Entendeur είναι τρεις φίλοι από τη Γαλλία που ξεκινώντας όπως πολλοί από το Soundcloud με mixtapes, προχώρησαν σε δικές τους δουλειές. Στο Entrevue Optimisme χρησιμοποιούν αποσπάσματα συνέντευξης του Patrick Poivre d'Arvor, πρώην παρουσιαστή της γαλλικής τηλεόρασης με ένα τόσο μεγάλο βιογραφικό σκανδάλων, που εξάντλησε την υπομονή του, κατά τ' άλλα ανεκτικού στα σκάνδαλα, γαλλικού κοινού.

Florence and the Machine

Light of Love

Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 2018 αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ High as Hope. Το κυκλοφόρησε στις 16 Απριλίου η Florence και τα έσοδα από το Light of Love θα διατεθούν στην οργάνωση Intensive Care Society που υποστηρίζει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλους τους επαγγελματίες της υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας.

Swamp Dogg

Sleeping Without You Is A Dragg

Σε αυτό που ζούμε, σε αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία της υποχρεωτικής κοινωνικής απομόνωσης, αν υπήρχε soundtrack σίγουρα θα περιείχε και αυτό το τραγούδι. Όχι μόνο λόγω της soulful και λίγο drama ερμηνείας αλλά και γιατί "Sleeping Without You Is A Dragg".

Seqstyle

Almost Love

Από τα τραγούδια που οι ακροατές του Pepper αγαπούν πολύ. Ένα συνονθύλευμα από αγγλικό στίχο (από την ταινία A Rage to Live του 1965) και ελληνικού ρεφρέν (από τραγούδι του Νίκου Γούναρη) που μαζί δημιουργούν μια εθιστική μελωδία.

