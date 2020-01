Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο DJ Spector (Φώτης Χρηστίδης) (τον ακούτε στη συχνότητα του Pepper, Δευτέρα με Παρασκευή 00:00-02:00):

1.

Bon Entendeur

Monaco

Οι Bon Entendeur έχουν βρει τη χρυσή συνταγή για να φρεσκάρουν και να ξαναφέρνουν στην επικαιρότητα τα γαλλικά classics των '60s και των '70s. Εδώ το αποδεικνύουν για μια ακόμα φορά, διασκευάζοντας ιδανικά τον απροκάλυπτα ερωτικό ύμνο του Jean Francois Maurice.

2.

Kaytranada

What you need

Από τους πολύ αγαπημένους παραγωγούς, ο Καναδός Kaytranada μόλις έβγαλε το 2ο στούντιο άλμπουμ του, με τίτλο Bubba. Το What you need είναι το κομμάτι που μας άρεσε περισσότερο.

3.

Earth, Wind & Fire

Fantasy (DJ Spector Rework)

Το Fantasy είναι σίγουρα ένα από τα πιο κλασικά και πολυχορευμένα disco/funk τραγούδια των '70s, κι εδώ το ακούμε σε μια πιο φρέσκια αλλά το ίδιο groovy εκδοχή.

4.

Joy Crookes

Two nights

Η μόλις 21 ετών Λονδρέζα τραγουδοποιός Joy Crookes αποτελεί μία από τις μεγάλες ελπίδες της βρετανικής μουσικής για το άμεσο μέλλον, και πώς να μην είναι άλλωστε όταν βγάζει υπέροχα soul διαμαντάκια σαν το Two nights.

5.

Whyte Horses

Hard Times

Το νέο άλμπουμ των Whyte Horses κυκλοφορεί την άλλη εβδομάδα, κι εμείς ας πάρουμε εδώ μια πρώτη γεύση μ' αυτή την πραγματικά πολύ καλή διασκευή στο κλασικό κομμάτι των Roots.

6.

Shahmen

Infinite Bliss

Καινούριο άλμπουμ έχουμε και από τους πάντα αξιόλογους Shahmen με το Infinite Bliss να μας μαγνητίζει από το πρώτο άκουσμα.

7.

Weyes Blood

Andromeda

Η Weyes Blood είναι το νέο καμάρι της Sub Pop, και δικαιολογημένα μάλλον, αφού ο τελευταίος της δίσκος, με τίτλο Titanic Rising, υπήρχε σε περίοπτη θέση στις περισσότερες λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ του 2019. Προσωπικά μου θύμισε πάρα πολύ τους αγαπημένους μου Carpenters και τις αιθέριες μελωδίες τους με μια πιο σύγχρονη παραγωγή. Το Andromeda είναι σίγουρα ένα από τα κομμάτια που ξεχωρίζουν από το πολύ καλό αυτό άλμπουμ.

