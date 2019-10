Mute. Θεσσαλονίκη. 1998. Μπλε βαμμένο δωμάτιο. Συγκάτοικος με τρεις αγνώστους. Ένα CD player. Ένα mini disk. Κανένα κινητό τηλέφωνο. Μουσική με ακουστικά στ' αυτιά. Το αριστερό δεν δουλεύει. Μονοφωνικό αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια ακρόασης τζαζ κομματιού γεννήθηκε ο Μαέστρος. Και άλλοι ήρωες που παρέα με τον εφευρέτη τους δεν τραγουδήσανε ποτέ. Ούτε στη χαρά, ούτε στον πόνο. Λαχτάρα για μουσική, φόβος για τραγούδι όμως. Οι ήρωες αυτοί βγήκανε να δουλέψουνε βαθιά στη νύχτα. Για να φάει ψωμί ο εφευρέτης. Με σοφία η Σοφία θα τα βγάλει όλα αυτά στο φως. Που θα το σχεδιάσει η άλλη Σοφία. Και με τα φώτα της Φωτεινής θα γεννηθούνε κι άλλα, που θα τα πάρει ο ήλιος της Ηλιάνας και θα τα απογειώσει για να πετάξουν όλοι μαζί πάνω στης Μαγδαληνής το σκηνικό. Τα λόγια είναι περιττά.

Ένας άνθρωπος που κυνηγά το μυαλό του, ένας άνθρωπος που αρνείται τις λέξεις. Μια πολυκατοικία. Ένας μαέστρος, ένας ηλικιωμένος, ένας φοβιτσιάρης, ένας γυμναστής, ένας σεξομανής, ένας γκαντέμης... Τι τους συνδέει; Είναι ένας ή περισσότεροι; Κάποτε όλα διαλύονται· οι λέξεις έρχονται απρόσμενα.

Μια παράσταση με μουσική χωρίς μουσικούς, με λέξεις χωρίς λέξεις. Μια παράσταση όπου κάποιος τολμά να ανοίξει την πόρτα του δωματίου του και να δείξει τι πραγματικά υπάρχει μέσα σε αυτό.

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

1.

Susanne Sundfør

Music For People In Trouble

Αυτό το κομμάτι χωρούσε σε περισσότερα από ένα «δωμάτια» της παράστασης και έτσι δεν μπήκε στο playlist του «Mute».

2.

Eartha Kitt

My Discarded Men

Αυτό το τραγούδι μας θύμιζε πολύ το γνωστό Fever, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να μπερδευτεί κάποιος.

3.

Sonny Rollins

St. Thomas

Αυτό το κομμάτι έφυγε, γιατί μισούμε την τζαζ. Άσε που θυμίζει παλιά ελληνική ταινία.

4.

Billy Cobham

Stratus

Αυτό το κομμάτι το διαλέξαμε γιατί θέλαμε να θυμίσουμε σε όλους ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση, αλλά βγήκε από τη λίστα γιατί δεν τραγούδησε κάποιος.

5.

Lisa Germano

... A Psychopath

Ο λόγος που δεν το βάλαμε είναι γιατί γενικά θυμίζει πολύ ταινία και ό,τι θυμίζει ταινία βγαίνει από την παράσταση, γιατί είμαστε θέατρο!

6.

Tosca Opera

Postgirl

Για να έβγαινε σκετς με αυτό το κομμάτι χρειαζόμουν άλλους δύο ηθοποιούς!

7.

Gabor Szabo

The Fortune Teller

Αυτό το κομμάτι θα μπορούσε να υπάρξει μόνο με ένα βίντεο από projection, να δείχνει μια διαδρομή, αλλά προτζέκτορας δεν υπάρχει.

8.

Roberta Flack

Compared To What

Αυτό ήταν σκετς για ένα πνευστό, αλλά η φωνή της έκλεβε τις εντυπώσεις.

9.

The Secret Sisters (With Jack White)

Big River

Δυστυχώς έχει lyrics.

10.

Laura Vane & The Vipertones (Etta James Cover)

You Give Me What I Want

Έχασε στην ψηφοφορία της ομάδας που δουλεύει το «Mute». 4-2.

Συντελεστές

Ιδέα: Γιώργος Χρυσοστόμου

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου, Γιώργος Χρυσοστόμου

Δραματουργία: Juan Ayala

Σκηνικά-κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού

Μουσική επιμέλεια: Φωτεινή Γαλάνη

Σχεδιασμός φωτισμών: Σοφία Αλεξιάδου

Βοηθός σκηνοθέτη - κίνηση: Ηλιάνα Γαϊτάνη

Παίζει ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Info

«Mute» του Γιώργου Χρυσοστόμου

Θέατρο Νέου Κόσμου - Κεντρική Σκηνή

17/10/2019 - 19/1/2020

Διάρκεια: 65 λεπτά

Μέρες & ώρες παραστάσεων:

Από 17/10 έως 24/11: Τετάρτη 21:00, Πέμπτη 21:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:30, Κυριακή 21:30

Από 6/12 έως 19/1: Τετάρτη 18:30, Παρασκευή 21:15, Σάββατο 18:30, Κυριακή 21:15

Εισ.: 12-18 €

Προπώληση: viva.gr