1.

RAPHAEL SAADIQ

JIMMY LEE, 23/8

Ο Raphael Saadiq, ίσως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της neo-soul, επιστρέφει με νέο άλμπουμ μετά από 8 χρόνια. Jimmy Lee ο τίτλος του άλμπουμ και συμμετέχουν οι Kendrick Lamar και Ali Shaheed Muhammad (A Tribe Called Quest).

Raphael Saadiq - So Ready



2.

EZRA FURMAN

TWELVE NUDES, 30/8

O Ezra μπορεί να πετύχει εκεί που δεν τα κατάφερε ο Rufus Wainwright να δώσει δηλαδή μία ιδιαίτερη εναλλακτικής αισθητικής ματιά στο κόσμο της ποπ. Μπορεί να ακυρώθηκε η εμφάνιση του στο Summer Nostos Festival 2019 όμως θα ακούσουμε τον Ezra Furman, στο νέο του άλμπουμ Twelve Nudes, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 30 Αυγούστου από τη Bella Union.

Ezra Furman - I Wanna Be Your Girlfriend



3.

LANA DEL REY

NORMAN FUCKING ROCKWELL, 30/8

Η Lana φαίνεται να έχει αγριέψει το τελευταίο καιρό και είναι έτοιμη να τα δώσει όλα. 30 Αυγούστου το πολυαναμενόμενο καινούργιο άλμπουμ της. Στο artwork του εξωφύλλου η Lana μαζί με τον ηθοποιό Duke Nicholson, εγγονό του Jack.

Lana Del Rey - Doin Time

4.

BAT FOR LASHES

LOST GIRLS, 6/9

Η Natasha Khan a.k.a Bat for Lashes, με τον χαρακτηριστικό indie pop/ dream pop ήχο, μετά την κυκλοφορία του The Bride του 2016, επανέρχεται με το πέμπτο της ατμοσφαιρικό αλμπουμ, Lost Girls.

Bat for Lashes - The Hunger

5.

CHRISSIE HYNDE

VALVE BONE WOE, 6/9

Η Chrissie Hynde των Pretenders, μία γυναίκα μύθος στον χώρο της ροκ και ιδιαίτερα αγαπητή γενικότερα, κάνει ίσως την πιο ενδιαφέρουσα στροφή στην καριέρα της και μαζί με τους Valve Bone Woe ensemble κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με jazz διασκευές καλλιτεχνών όπως: Beach Boys, Frank Sinatra, John Coltrane, Nick Drake, Charlie Mingus, Ray Davies και άλλοι.

Chrissie Hynde - How Glad I Am

6.

THE LUMINEERS

III, 13/9

Το αγαπημένο φολκ συγκρότημα επανέρχεται με νέο δίσκο. Είναι τα ο τρίτο άλμπουμ της καριέρας τους μετά το πετυχημένο δεύτερο δίσκο τους Cleopatra το 2016. Συνοδεύεται με παγκόσμια περιοδεία "III: The World Tour".

The Lumineers – Gloria

7.

MILES DAVIS

RUBBERBAND, 6/9

Ένα χαμένο (;) άλμπουμ του Miles Davis από το 1985, κυκλοφορεί ολοκληρωμένο με τους αρχικούς παραγωγούς Randy Hall and Zane Giles μαζί με τον ανιψιό του Davis, Vince Wilburn, Jr που συμμετείχε στα πρώτα album sessions.

Miles Davis- Rubberband of Life (feat. Ledisi)

8.

DEVENDRA BANHART

MA, 13/9

Ο Devendra Banhart, τραγουδοποιός αλλά και visual artist, από το Houston του Texas, επιστρέφει με νέο album μετά το Ape in Pink Marble του 2016. Το Ma κυκλοφορεί στις 13 Σεπτεμβρίου από την Nonesuch.

Devendra Banhart - Abre Las Manos

9.

LIAM GALLAGHER

WHY ME? WHY NOT, 20/9

Τίτλος δίσκου εμπνευσμένος από δύο σχέδια του John Lennon που έχει στη κατοχή του ο Liam. Το ένα λέγεται Why Me? και το δεύτερο (που του το έχει δώσει η Yoko Ono) λέγεται Why Not. Κυκλοφορεί από τον frontman των Oasis στις 20/9.

Liam Gallagher - For What It's Worth (Live At Air Studios)

10.

ALLAH LAS

LAHS, 11/10

Οι Allah Las το συγκρότημα που αγάπησε η νέα γενιά των ακροατών τόσο στη Αθήνα όσο φυσικά στη Δυτική ακτή των ΗΠΑ, επιστρέφουν με το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Lahs. θα το ακούσουμε και live στις συναυλίες των Allah Las σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 24 και 25 Οκτωβρίου. Περιμένουμε με ανυπομονησία.

Allah Las - Polar Onion

11.

ROBBIE ROBERTSON

SINEMATIC, 20/9

Ο κορυφαίος κιθαρίστας και τραγουδοποιός επιστρέφει στα 76 του με νέο δίσκο. Με συμμετοχές από Van Morrison, Jim Keltner, Derek Trucks, Citizen Cope, J.S. Ondara, Laura Satterfield, Doyle Bramhall II, Frédéric Yonnnet και Howie B., το έκτο σόλο του άλμπουμ ήδη μας έχει ενθουσιάσει.

Robbie Robertson -Let Love Reign



12.

MICHAEL KIWANUKA

KIWANUKA, 25/10

Τον αγαπήσαμε το 2016 με το άλμπουμ Love and Hate, τον είδαμε φέτος στο Ejekt (και μεταξύ μας, η live εμφάνισή του μας απογοήτευσε) τώρα επιστρέφει με νέο δίσκο. Τίτλος το επώνυμο του, Kiwanuka, και κυκλοφορεί 25 Οκτωβρίου από την Polydor.

Michael Kiwanuka - Love & Hate

13.

IGGY POP

FREE, 6/9

Ο Iggy στα 74 εξακολουθεί να είναι δυναμικός στην σκηνή και παραγωγικός στο στούντιο. Μετά το πετυχημένο Post Pop Depression του 2016, ο θρυλικός Iggy κυκλοφορεί στις 6 Σεπτέμβρη νέο δίσκο με τίτλο Free.

Iggy Pop - James Bond

14.

STEREOPHONICS

KIND, 25/10

10 studio album στη δισκογραφία τους και ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το ενδέκατο. Ηχογραφήθηκε μέσα σε 11 μόλις μέρες, μεταξύ 29 Ιουνίου και 9 Ιουλίου 2019 σε παραγωγή από τους Kelly Jones and George Drakoulias (Tom Petty & The Heartbreakers, Primal Scream).

Stereophonics - Fly Like An Eagle





