Kάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο Γιάννης Καστανάκης (τον ακούτε καθημερινά στη συχνότητα του Pepper, από τις 20:00 έως τις 22:00):

J S Ondara

The torch song

Ο J. S. Ondara ήταν 20 ετών όταν το 2013 μετακόμισε στη Μινεσότα από το Ναϊρόμπι όπου ζούσε, καθοδηγούμενος από το πάθος του για τη folk μουσική και τα τραγούδια του Bod Dylan. Η ιστορία του συγκινητική αλλά ακόμα πιο συγκινητικά τα τραγούδια του. Στα 26 του πλέον έχει κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ "Tales of America" που μέχρι στιγμής έχει γίνει το αγαπημένο μου γι' αυτή τη χρονιά!

Babe Rainbow

Something new

Κάτι καινούριο με «δανεικό» ήχο από το χθες σε έναν συνδυασμό νοσταλγίας και νωχελικότητας. Σαν καλοκαιρινό δροσερό αεράκι, σαν έρωτας της άνοιξης.

Florence and the Machine

Hunger

Η αναμονή έλαβε τέλος! Μια γενική απορία υπάρχει: ποιοι θα προλάβουν τα εισιτήρια; We all have a hunger for life... and Florence!

Keep Shelly in Athens

(Don't fear) The Reaper

Αυτή την εποχή είναι το τραγούδι που αναζητούν περισσότερο οι ακροατές του Pepper. Η διασκευή στο τραγούδι των Blue Oyster Cult από τους Έλληνες Keep Shelly in Athens. Από την Κυψέλη με αγάπη!

Mumford and Sons

Woman

Ίσως η καλύτερη στιγμή από το τελευταίο άλμπουμ των Mumford. Το Delta κυκλοφόρησε στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς και πριν λίγες μέρες το Woman απέκτησε εικόνα για να ντύσει τα λόγια και τη μουσική του αγαπημένου συγκροτήματος. Απλά υπέροχο!

Black Pumas

Colors

«Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα;». Ένα παιδί σε αυτή την ερώτηση θα απαντούσε «όλα». Το ίδιο λένε και οι Black Pumas. Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το ολοκληρωμένο άλμπουμ τους και αν με ρωτήσεις «ποιο τραγούδι από τα τρία που έχουν ήδη κυκλοφορήσει μου αρέσει πιο πολύ» θα σου απαντήσω: όλα!

Radiohead

No surprises

Βραβείο δημιουργικότητας στους Radiohead για το πώς χειρίστηκαν τον εκβιασμό «χάκερ» που έκλεψε αρχειακό υλικό του Ok Computer και ζητούσε «λύτρα» 150.000 δολάρια για να μην το διοχετεύσει στο Ίντερνετ. Τι έκαναν; Το ανέβασαν οι ίδιοι όλο το υλικό (18 ώρες μουσικής) και κάλεσαν τον κόσμο να το κατεβάσει! Thumbs up!

