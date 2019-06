Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο Παναγιώτης Παπαδιώτης (τον ακούτε κάθε Κυριακή στη συχνότητα του Pepper, από τις 17:00 έως τις 18:00 στην εκπομπή του You Cover):

ΤOUSSAINT McCALL

SUMMERTIME

Ο ανεξίτηλος Toussaint Mc Call, ερχόμενος από τη Λουιζιάνα, το 1967 δημιουργεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άλμπουμ που φτάνει ψηλά στα charts, μέσα στο οποίο βρίσκεται και μια υπέροχη διασκευή: Μια από τις πιο ντελικάτες αναθεωρήσεις στο Summertime, με μια σωστή δόση «soul ραστώνης», για το ξεκίνημα του καλοκαιριού 2019!

ALEX CLARE

DAMN YOUR EYES

O Alex Clare, Βρετανός μουσικός και ερμηνευτής, διασκευάζει το εξαιρετικό διαμάντι της Etta James Damn your eyes, τοποθετώντας το στο σήμερα με μια πανέμορφη low tempo electrosoul αισθητική.

ΑNE BRUN

HOW TO DISAPPEAR COMPLETELY

Ατμοσφαιρικοί ήχοι γεμάτοι συναίσθημα και μια δόση folk pop ατμόσφαιρας, μέσα σε ένα background ροκ εκλεκτισμού. H Ane Brun, μια μοναδική νορβηγική περσόνα με χαρακτηριστικά υποβλητική φωνή διασκευάζει Radiohead μέσα από μια αριστοκρατική-νοσταλγική ερμηνεία. Μια αναθεώρηση για το πιο διαφορετικό, καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.

ΝΙCK PRIDE AND THE PIMPTONES

UNFINISHED SYMPATHY

Μια εξαιρετική μπάντα με funk-jazz-soul χαρακτήρα από το Newcastle έρχεται με τις κιθαριστικές μελωδίες της να μας τροφοδοτήσει με θετικά καλοκαιρινά vibes. Mε βρετανικό γούστο, δημιουργούν μια εξαιρετική διασκευή σε ένα κλασικό τραγούδι των Massive Attack. Το Unfinished Sympathy, σε μια εκλεπτυσμένη αναθεώρηση.

ED SHEERAN

SHAPE OF YOU (MINIMATIC Cumbia Edit)

Για περισσότερα από 10 χρόνια σκηνικής ακτινοβολίας, ο Γάλλος Minimatic δημιούργησε έναν ορισμό του Vintage Remixing. Μια ανατίναξη ήχων από το παρελθόν, αναδυόμενη μέσα από φουτουριστικά grooves και electro swing δομές, δημιουργεί latin, cumbia και retromodern remixes. Ένα από τα πιο εμπνευσμένα edits του, η cumbia οπτική του shape of you που καλωσορίζει το φετινό καλοκαίρι.

STEREO DUB

I FOLLOW RIVERS

Οι Stereo Dub σε μια εξαιρετική διασκευή τους πάνω στο I follow rivers για ένα ρυθμικό Σαββατοκύριακο, μέσα από ambient dub εθιστικές ηχοδομές.

ARTIE SHAW ft. HELEN FORREST

ALL THE THINGS YOU ARE (1939 PSM rework)

Με μοντέρνα trip hop beats, κιθαριστικά θέματα, lo-fi υπογραφή και retro αισθητική, οι Peach Stealing Monkeys, αγαπώντας ένα διαχρονικό διαμάντι από το 1939, έρχονται να το πειράξουν μέσα σ' αυτό το δικό τους μουσικό σημείο τήξης. Το εξαιρετικό All the things you are σε μια σύγχρονη κινηματογραφική οπτική του, για το soundtrack του δεύτερου Σαββατοκύριακου του καλοκαιριού!

