Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack. Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Μαρία Ανδρικάκη (την ακούτε Σάββατο και Κυριακή στη συχνότητα του Pepper, από τις 14:00 έως τις 16:00):

Chinese Man

Miss Chang

Το τραγούδι με το οποίο γνώρισα τους Chinese Man. Λίγα χρόνια αργότερα, τους είδα live και κατάλαβα γιατί βρίσκονται σταθερά στο top 5 των αγαπημένων μου συγκροτημάτων. Στα συν το τέλειο βίντεο.

James

Senorita

Μακράν το αγαπημένο μου τραγούδι από το συγκρότημα αυτό. Ζωντανή απόδειξη ότι ο έρωτας δεν χρειάζεται να είναι γλυκανάλατος.

Michael Bublé

Nobody But Me

Αλλά επειδή στον έρωτα θες λίγο και τη γλύκα, ο Michael Bublé είναι εδώ και την παρέχει απλόχερα. Τέλειοι στίχοι, τέλεια μουσική, τέλεια χορογραφία.

Bob Marley

One Love

Κλασικό, καλοκαιρινό και αγαπημένο. Γιατί παντού υπάρχει ένας Bob.



Cure

Friday I'm In Love

Δυο λέξεις μόνο: Robert Smith. Τίποτα άλλο.

Coldplay

Hymn For The Weekend

Ή αλλιώς όταν ο Chris Martin έχει κέφια. Πολύχρωμο ινδικό βίντεο κλιπ που συνοδεύει δροσερό, χορευτικό τραγούδι. Κάπου στο βάθος αχνοφαίνεται και η Beyoncé.

Κωστής Μαραβέγιας

Φάρος

Το τραγούδι ψυχοθεραπεία, με μια δόση νησιώτικου φολκ. Από τον καλλιτέχνη που σου φτιάχνει τη διάθεση με το «καλημέρα». Δυναμώνεις και ξελαρυγγιάζεσαι υπεύθυνα.

