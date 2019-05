Kάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο DJ Snatch (τον ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή στη συχνότητα του Pepper, λίγο μετά τα μεσάνυχτα):



Cayteano

My Job Is Done feat Alexandra Sieti

Επιτέλους Σάββατο , ο θρίαμβος της εβδομάδας . Πρώτο καφεδάκι και στα ηχεία αναζητάς κάτι ατμοσφαιρικό να σε παρακινήσει για τις πρώτες στιγμές του Σαββατοκύριακου . Ο δικός μας Cayetano έχει την ιδανική παρέα με τον ολοκαίνουργιο δίσκο του "Melanie".



Blend Mishkin x Roots Evolution & Teacha Dee

Stop Run Maths

Μεσημεριάζει και είναι ώρα για να πάρεις τους δρόμους στην ηλιόλουστη Αθήνα . Στα ακουστικά θες κάτι feelgood με ρυθμό να συντροφεύει το χαλαρό αλλά σταθερό βήμα σου . Είναι ώρα να βάλεις τον διεθνώς καταξιωμένο Έλληνα παραγωγό Blend Mishkin και την νέα του δουλεία με τίτλο Blend Mishkin x Roots Evolution / "Wildfire .



Σtella

Samba



Πλησιάζει το σούρουπο της ημέρας και ξεκινάς να μπαίνεις σε κλίμα Σαββατόβραδου χωρίς να έχεις προγραμματίσει με ποίους και που. Αυτό που ξέρεις είναι ότι η Σtella συνεχίζει να μας δίνει εξαιρετικά disco-pop gem, πλέον από το καναδικό label Arbutus.



The Chemical Brothers

Got To Keep On



Οι γερόλυκοι Chemical Brothers με τον νεο δίσκο τους αποδεικνύουν ότι το κατέχουν ακόμα και σου δίνουν το ιδανικό τράκ για τις προχωρημένες ώρες του Σαββάτου.



Sillyboy's Ghost Relatives

In A Small Place



Άρωμα Ελληνικό και για την κυριακάτικη βόλτα με το αυτοκίνητο. Οι Sillyboy's Ghost Relatives έχουν μόλις κυκλοφορήσει το νέο single "In A Small Place" που φέρει τις ευλογίες του Majestic Casual για λογαριασμό του Βρετανικού label Claremont 56.



Anderson .Paak

Make It Better (ft. Smokey Robinson)

Σούρουπο Κυριακής και επιστροφή στην βάση , συντροφιά για αυτήν την γλυκόπικρη ώρα της ημέρας ο Anderson .Paak με τον νέο του δίσκο Ventura.



Quincy Jones

Summer In The City



Τελευταίες στιγμές της Κυριακής και κάνεις απολογισμό Σαββατοκύριακου. Αν έχεις ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσεως της playlist, σίγουρα θετικός. Μεσάνυχτα Κυριακής και συντονίζεσαι στους 96.6 με τον Quincy Jones να σε καλωσορίζει στο 2ωρο του DJ Snatch. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

