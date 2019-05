Ποιοι, πού, πότε;

Με το μότο «Athens, Dance Till Dawn», το ADD Festival, ο χορευτικός θεσμός που ξεκίνησε πέρσι στο six d.o.g.s, επιστρέφει, αυτήν τη φορά σε συνεργασία με τη Στέγη, και ανοίγει έναν ξεχασμένο χώρο, το Αεροδρόμιο του Ελληνικού, για ένα εντυπωσιακό πάρτι το Σάββατο 25 Μαΐου, που ξεκινάει στις 6 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις 11 το επόμενο πρωί, με μεγάλους καλεσμένους και απροσδόκητες συναυλίες.



Τι είναι το Photon Showcase;

Μια ξεχωριστή σκηνή που η ομάδα Clockwork έχει διαμορφώσει με τέτοιον τρόπο ώστε να φιλοξενήσει το πολυαισθητηριακό πρότζεκτ τους που ονομάζεται «Photon». Ήταν μια ιδέα του Ben Clock που υλοποιήθηκε πρώτη φορά το 2013. Για τις ανάγκες του επιλέγονται κάθε χρόνο αυστηρά χώροι που φημίζονται για την ιδιαιτερότητά τους.

Έχει παρουσιαστεί σε διάφορα σημεία ανά τον πλανήτη και πρόκειται για μια φαντασμαγορική εμπειρία που συνδυάζει τον ήχο, το φως και την αρχιτεκτονική. Στο συγκεκριμένο showcase θα παίξουν ο ιδρυτής του Ben Clock αλλά και θρύλοι όπως οι DVS1, Etapp Kyle και Marcel Dettmann.

Ένα πρόγραμμα ειδικό για παιδιά και γονείς.

Το ADD δεν ξεχνάει τους μικρούς μας φίλους. Η κολεκτίβα Athens Disco Kidz έχει ετοιμάσει ένα διαδραστικό πρόγραμμα με δωρεάν είσοδο που θα «τρέξει» από τις 6 το απόγευμα και είναι ιδανικό για όλη την οικογένεια. Ηθοποιοί, παιδαγωγοί, εμψυχωτές και DJs ανεβαίνουν σε ένα ειδικό stage και υπόσχονται ατελείωτη διασκέδαση και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους που θα διαρκέσει μέχρι τις 9 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 10 ετών που συνοδεύονται από ενήλικα κάτοχο εισιτηρίου.

Venus Volcanism and In Atlas Ben Clock. Φωτο: Joachim Gern



Οι σκηνές

Θα έχει τέσσερα ειδικά διαμορφωμένα stages. Το Warehouse Stage, το Outdoor Stage, το Outdoor Corner και το Photon Showcase.



Tα μεγάλα ονόματα

Τρία μεγάλα ονόματα ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα του ADD Festival. Οι Deep Dish Ali «Dubfire» Shirazinia και Sharam Tayebi, με καταγωγή από το Ιράν και κύριοι πρωταγωνιστές του progressive house, εμφανίζονται μετά από πολλά χρόνια στην Eλλάδα.

Από το Κίεβο με αγάπη πετάει το μεγάλο αστέρι της χορευτικής σκηνής, η Nastia, μία από τις πιο πολυπράγμονες φιγούρες της dance κουλτούρας τα τελευταία χρόνια, που ξεκίνησε από πολύ χαμηλά και πλέον διοργανώνει το δικό της φεστιβάλ στη χώρα της και τρέχει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες δισκογραφικές στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, την Propaganda.

Τέλος, η αγαπημένη του ελληνικού κοινού, η Kittin, η πιο χαμαιλεόντεια παραγωγός της γενιάς της, που ξέρει να μεταμορφώνεται, αλλάζοντας ήχους και στυλ, και να βρίσκεται πάντοτε στην κορυφή.

Οι Έλληνες του ADD

Την τελευταία διετία η ελληνική ηλεκτρονική σκηνή βρίσκεται στα καλύτερά της, με αρκετά ονόματα να διαπρέπουν στο εξωτερικό. To ΑDD αγκαλιάζει τους Έλληνες καλλιτέχνες κι έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον Anatolian Weapons (πρώην Φανταστικοί Ήχοι) μετά τις διθυραμβικές κριτικές που πήρε απόν τον διεθνή Τύπο για την επερχόμενη κυκλοφορία του «Beats in Space».

Η δισκογραφική εταιρεία Into the Light Records έχει την τιμητική της με εμφανίσεις του ιδρυτή της Dynamons (a.k.a Ηλία Πίτσιο) και συναυλίες από τους βετεράνους Δημήτρη Πετσετάκη και Άγγελο Ιωακείμογλου. Ζωντανά θα εμφανιστούν και οι νεοσύστατοι ΗΧΟΤΟΠίΑ και Venus Volcanism and In Atlas, οι Assumers, η κολεκτίβα των Sworr., o Αθηναίος Miltiades και οι Θεσσαλονικείς Tendts.

Τέλος, θα δούμε μια απροσδόκητη εμφάνιση του Mr. Statik με τον Larry Gus στο πιο πειραματικό πρότζεκτ «Territroy» αλλά και τους Discosodoma Soundsystem να φέρνουν την περίφημη queer club night τους σε ένα από τα stages του ADD.



To ΑDD σε αριθμούς

Δεκαέξι ώρες χορευτικής και ηλεκτρονικής μουσικής, 4 stages, 30 διεθνείς και εγχώριοι καλλιτέχνες και 1 χώρος για φαγητό με πολλές επιλογές. Το εισιτήριο ξεκινάει από τα 39 ευρώ.

Πώς να πας

Η είσοδος του φεστιβάλ είναι από τη λεωφόρο Ποσειδώνος στην Κεντρική Πύλη του πρώην Δυτικού Αεροδρομίου, στο ύψος του Ολυμπιακού Κέντρου Ξιφασκίας. Ο καλύτερος τρόπος μεταφοράς εκεί είναι το μετρό, ο σταθμός Αργυρούπολη. Στην έξοδο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, θα περιμένουν ειδικά λεωφορεία, τα Beat, για να σας μεταφέρουν δωρεάν στον χώρο.

Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει και η επιστροφή, ανεξάρτητα από την ώρα. Για όσους προτιμήσουν να πάρουν αμάξι, θα υπάρχει ελεύθερος χώρος στάθμευσης μέσα στο συγκρότημα του Ελληνικού, σε κοντινή απόσταση από την είσοδο του φεστιβάλ.



Τι είναι το Destroying Elvis;

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, στους χώρους του θα περιφέρονται οι φανταστικές ανθρωπομορφικές φιγούρες του εικαστικού Γιάννη Βαρελά, όπως τις παρουσίασε στη Στέγη τον Φεβρουάριου του 2016 σε συνεργασία με την γκαλερί Breeder, κάνοντας την ατμόσφαιρα ακόμα πιο εξωπραγματική.



Δεν ξεχνάμε ότι:

Θα εμφανιστούν, επίσης, γνωστοί indie αγαπημένοι, όπως οι Kiasmos του Οlafur Arnalds και ο Forrest Sword. To Pixi, εκτός από το ντουέτο των Γερμανών Ame, θα παρουσιάσει τον Gerd Jansen αλλά και τους ατμοσφαιρικούς Ιταλούς Mind Against. Τέλος, θα γίνει ειδική μνεία στο deep house του Christian Löffler.

Ιnfο

ΑDD Festival

Line-up: Âme Live | Anatolian Weapons | Angelo Ioakimoglu Live | Assumers Live | Athens Disco Kidz | Christian Löffler Live | Deep Dish | Dimitris Petsetakis Live | Discosodoma Soundsystem | Dynamons | Forest Swords Live | Gerd Janson | ΗΧΟΤΟΠίΑ Live | Kiasmos | Kittin | Miltiades. Live | Mind Against | Nastia | Sworr. Live | Tendts Live| Territroy Live | Venus Volcanism & In Atlas Live | Photon Showcase w/ Ben Klock, DVS1, Etapp Kyle, Marcel Dettman

Αεροδρόμιο Ελληνικού (είσοδος από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος - Κεντρική Πύλη του πρώην Δυτικού Αεροδρομίου, στο ύψος του Ολυμπιακού Κέντρου Ξιφασκίας)

Σάββατο 25 Μαΐου | 18.00 το απόγευμα - 10.00 το (επόμενο) πρωί

Εισ.: διαθέσιμα από 39 € στο www.addfestival.gr, ενώ από τις 18.00 έως τις 21.00 η είσοδος θα είναι ελεύθερη για τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 12 ετών που συνοδεύονται από ενήλικα κάτοχο εισιτηρίου.