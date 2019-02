Το In-Edit Festival είναι ένα από τα πιο σημαντικά διεθνή φεστιβάλ μουσικού ντοκιμαντέρ που γυρνάει όλο τον κόσμο και καταλήγει κάθε χρόνο στη Βαρκελώνη, στον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε το 2003.

Φέτος η αφετηρία του είναι η Αθήνα. Για πέντε ημέρες, επομένως, από τις 6 έως τις 10 Φεβρουαρίου ο κινηματογράφος Άστορ θα προβάλλει τα μουσικά ντοκιμαντέρ που έχουν κάνει τη μεγαλύτερη αίσθηση το τελευταίο διάστημα σε διεθνές επίπεδο αλλά και κλασικά φιλμ που επιβάλλεται να δει κανείς.



Οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν φιλμ για αγαπημένους τους μουσικούς, όπως ο Elvis Presley, οι Radiohead, ο Eric Clapton, η M.I.A. κ.ά., αλλά και να μάθει περισσότερα για την εξέλιξη μουσικών ειδών σαν το ska ή για τη soul σκηνή της Αιθιοπίας και το queercore πανκ κίνημα.

Οι προβολές θα πλαισιώνονται από πάρτι, συναυλίες, παρουσιάσεις και DJ sets. Διαλέξαμε 5 ταινίες από τις πιο πρόσφατες και ενδιαφέρουσες που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Queercore - How to Punk a Revolution

Φωτογραφία από το Gay Pride του Σαν Φρανσίσκο το 1988. Φωτο: Dan Nicoletta

Τι συμβαίνει όταν η σκηνή που χρειάζεσαι δεν είναι αυτή που έχεις; Προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου ότι υπάρχει στ' αλήθεια και τη δημιουργείς από το μηδέν, φτιάχνοντας φανζίν που θα γαλουχήσουν μελλοντικούς queer πανκ επαναστάτες και δημιουργώντας ανατρεπτικές ταινίες, που τις διανέμεις κιόλας.



Αυτή είναι η ιστορία του «Queercore», του ντοκιμαντέρ του Yony Leyser. Το queercore ήταν ένα ψευδο-κίνημα που ξεκίνησε από την πανκ σκηνή των '80s και με τα χρόνια απέκτησε υπόσταση μέσα από το έργο μιας πλειάδας καλλιτεχνών που άρχισαν να μιλούν ανοιχτά για την queer ταυτότητα και για θέματα όπως η ομοφοβία, τα φύλα, ο φεμινισμός και το AIDS μεταξύ άλλων.



Καλλιτέχνες όπως οι Bruce LaBruce, G.B. Jones, Genesis Breyer P-Orridge, John Waters, Justin Vivian Bond, Lynn Breedlove, Silas Howard, Pansy Division, Penny Arcade, Kathleen Hanna, Kim Gordon κ.ά. συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ. Ταυτόχρονα, ρίχνει μια ματιά στη σύγχρονη γενιά, το κίνημα Riot Grrl, και σε μουσικούς όπως οι Gossip και η Peaches, γνήσιοι απόγονοι του κινήματος.

The King

Στο πιο δύσκολο πρότζεκτ της καριέρας του, σαράντα χρόνια μετά τον θάνατό του τραγουδιστή, παίρνει τη Rolls Royce που είχε ο Έλβις το 1963 και κάνει ένα μουσικό road trip από τη μια άκρη της χώρα ως την άλλη.

Ένα οδοιπορικό του πολυβραβευμένου Eugene Jarecki στη σύγχρονη, διχασμένη Αμερική μέσα από τη ζωή και το έργο του Elvis Presley. O Jarecki, γνωστός από τα πολιτικά ντοκιμαντέρ του, όπως το «The house I live in και why we fight», καταπιάνεται με τη μουσική κληρονομιά του Presley.



Πιο πολύ κοινωνικό σχόλιο και μια μεταφορά για την κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική αυτήν τη στιγμή, αντιπαραθέτει το πώς ένας απλός μουσικός της κάντρι έχασε την αυθεντικότητά του κι έγινε ο «βασιλιάς του rock'n'roll» στο πώς μια χώρα καταπάτησε τη δημοκρατία για να γίνει αυτοκρατορία.



Το «King» θα είναι η ταινία έναρξης του φεστιβάλ και μία από τις σημαντικότερες που θα προβληθούν στο πρόγραμμά του.

John and Yoko: Above us only sky

Φωτο: Iain Macmillan

Η δημιουργική σχέση του John Lennon και της Yoko Ono είναι το θέμα που πραγματεύεται το ντοκιμαντέρ «John and Yoko: Above us only sky». Ο σκηνοθέτης του Michael Epstein ανακάλυψε σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό από τις ηχογραφήσεις του «Imagine» το 1971, που δεν είχε δημοσιοποιηθεί για πάνω από 50 χρόνια.



Το «Imagine» θεωρείται από πολλούς ο σημαντικότερος σόλο δίσκος στην καριέρα του Lennon, που αποτύπωνε την πανανθρώπινη και ριζοσπαστική φιλοσοφία του δημιουργού του.

Η κάμερα εισβάλλει στο σπιτικό στούντιο και καταγράφει σαν ντοκουμέντο τον τρόπο με τον οποίο ο Λένον έφτιαχνε μουσική, ενώ δείχνει τον κυρίαρχο ρόλο που έπαιξε η Yoko στην καλλιτεχνική του εξέλιξη αλλά και στον τρόπο που προσπάθησε να δώσει ζωή στα τραγούδια που έγραψαν ιστορία με τη βοήθεια του George Harrison και της μπάντας τους.



Blue Note Records: Beyond the Notes

Η Blue Note Records είναι από τις ιστορικότερες δισκογραφικές εταιρείες τζαζ μουσικής στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1939 και έδωσε φωνή σε μερικούς από τους σημαντικότερους τζαζ μουσικούς του 20ού αιώνα. Από τους καταλόγους τους έχουν περάσει ονόματα-θρύλοι της κλασικής και μοντέρνας τζαζ, μεταξύ άλλων ο John Coltrane, ο Herbie Hancock αλλά ο Miles Davis.



Με τεράστια ιστορία πίσω της, μερικά από τα εξώφυλλά της τα είχε φιλοτεχνήσει ο Andy Warhol στην αρχή της καριέρας του. Οι δίσκοι της είχαν καταλυτική επιρροή στη μουσική παγκοσμίως, επηρεάζοντας μέχρι και το χιπ-χοπ σήμερα.



Το «Blue Note Records: Beyond the Notes» που έχει σκηνοθετήσει η Sophie Huber είναι ένας συγκινητικός φόρος τιμής σε μια εταιρεία που συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση νέων εκφραστικών μέσων και να συνδέεται με τη μουσική πρωτοπορία.

Εγώ κι ο ίσκιος μου: Ένα ντοκιμαντέρ για τον Νίκο Παπάζογλου

O Μιχάλης Αριστείδου και ο Ιωάννης Γρηγορόπουλος εμπνέονται από τα τραγούδια και τη ζωή του Νίκου Παπάζογλου και μια παρέα φίλων ξεκινά ένα ταξίδι με σκοπό να ανακαλύψουν τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τον μουσικό. Επιχειρούν να κάνουν ένα διαφορετικό πορτρέτο του σπουδαίου Έλληνα τραγουδοποιού που έφυγε από τη ζωή το 2011 σε ηλικία 63 ετών.



Από την Αθήνα στη Νίσυρο και στη Θεσσαλονίκη, με τη μουσική του δημιουργού να έχει τον πρώτο λόγο. Το «Εγώ κι ο ίσκιος μου» προβλήθηκε για πρώτη φορά στο 20ό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Info

www.in-edit.gr