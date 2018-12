Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Λιάνα Μαστάθη (την ακούτε καθημερινά στη συχνότητα του Pepper, από τις 14:00 έως τις 16:00):

Leifur James - Mumma Don't Tell

Από το ντεμπούτο άλμπουμ του Leifur James. Σε καθηλώνει, σε παρασύρει, σκέφτεσαι τη μαμά του για την οποία έχει γράψει το τραγούδι. Proud mama.

Lenny Kravitz - It's Enough!

Οκτώ απολαυστικά λεπτά μέσα στα οποία καταπιάνεται με τον ρατσισμό, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, τη διαφθορά, με τον Κravitz να θυμίζει ακτιβιστή Curtis Mayfield. Παρά ταύτα, γοητευτικό, όπως και ο ίδιος.

The Knocks - Brazilian Soul (feat. Sofi Tukker)

«The Knocks combined their soul sound with Sofi Tukker's jungle pop to create this perfectly smooth ode to Brazil». Αυτό.

The Last Poets ‎– Understand What Black Is (Mala Remix)

20 χρόνια μετά την τελευταία τους κυκλοφορία (και 50 από την ίδρυσή τους), οι Last Poets επανέρχονται με νέο άλμπουμ. Οι πρόγονοι του χιπ-χοπ εξερευνούν και την reggae. Black is cool...

Dido - Hurricanes

Η ήρεμη καταιγίδα. Η κρυστάλλινη φωνή. Υπέροχο νέο τραγούδι από την Dido. Είναι το τραγούδι για το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει ειδικό chart: Αξιοπρεπής Ποπ Μουσική.

Still Corners - Black Lagoon

Στην προαναφερόμενη κατηγόρια και αυτό το τραγούδι. Και το συγκρότημα. Και όλο το ρεπερτόριο τους.

Nicolas Godin – Casbah Lounge

O Nicolas Godin των Air σε ένα άλμπουμ παριζιάνικου σικ για το soundtrack της σειράς Au service de la france που παίζεται στο Netflix.