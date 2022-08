Μια αρχαιο-φουτουριστική κολεκτίβα έρχεται τώρα με τα πόδια, από το Βέλγιο στην Ελευσίνα

ADM 3/22: The Leisure Architecture Issue / Tourism (R)Evolution: Είμαστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται;

Ο Γιάννης Τσάκαλος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της AQ Strategy που μαζί με την Ogilvy δημιούργησαν και υλοποίησαν την παγκόσμια καμπάνια του ΕΟΤ «All you want is Greece», χαρτογραφεί τις τάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα στον τουρισμό. Καθώς η έννοια ταξίδι αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς σε συνάρτηση με παραμέτρους όπως η τεχνολογία, η αρχιτεκτονική, η νέα γενιά, το περιβάλλον και η πανδημία, ένα νέο, δυναμικό τοπίο διαμορφώνεται. Τι συμβαίνει τώρα, τι αλλάζει ήδη και τι έρχεται;

THE LIFO TEAM