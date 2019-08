ADVERTORIAL

Τα τελευταία χρόνια οι σινεφίλ κονταροχτυπιούνται με την κατηγορία series fans και μάλιστα σ' έναν αγώνα που ίσως και να γέρνει λίγο προς τη δεύτερη κατηγορία, αφού κάποιοι λάτρεις του σινεμά είναι και φανατικοί series watchers (κι ας μην το παραδέχονται...). Εξάλλου, οι σειρές των μεγάλων εταιρειών παραγωγής είναι κινηματογραφικά αριστουργήματα με αξιοζήλευτα καστ και ιδιαίτερα σενάρια που σε κρατούν σε αγωνία μέχρι το επόμενο επεισόδιο.



Το Vodafone TV, επίσημος «χορηγός» των series lovers, φέρνει στην πλατφόρμα του κάποιες από τις πιο επιτυχημένες σειρές και μάλιστα σε αποκλειστικότητα, προσφέροντας θέαμα, μυστήριο και κινηματογράφηση που θα μας κρατήσουν κολλημένους στο συνδρομητικό κανάλι μέσα από οποιαδήποτε συσκευή και σε όποιο δίκτυο κι αν ανήκει ο καθένας από εμάς. Εξάλλου, το Vodafone TV ξέρει πολύ καλά πώς να πυροδοτεί την αγωνία μας και το κάνει με μια μοναδική ενέργεια, προσφέροντας δωρεάν για όλους το πρώτο επεισόδιο από τις νέες αποκλειστικές σειρές που έρχονται να μας συναρπάσουν στο vodafone.gr.



Μετά το "El Embarcadero" και το "Killing Eve" ακολουθεί το "The Little Drummer Girl".

Μια σειρά ξεχωριστή για δύο λόγους. Ο ένας είναι η Ελλάδα και ο δεύτερος είναι ο Skarsgard. To "The Little Drummer Girl" που σκηνοθετεί ο πολυβραβευμένος οραματιστής σκηνοθέτης Park Chan-wook τοποθετεί στο φόντο της την Ακρόπολη και τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ανάμεσα σε άλλα μέρη όπως οι δρόμοι του Λονδίνου και η αρχιτεκτονική της Πράγας. Όσο για τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Alexander Skarsgard, αν τον έχεις δει στο True Blood και στο Big little Lies, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις για να ξέρεις τι να περιμένεις από την ερμηνεία του (εκτός της αρρενωπής ομορφιάς του). Μαζί του στη νέα σειρά που θα διαθέτει σε Box Set το Vodafone TV, ο δυο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Michael Shannon (The Shape of Water) και η υποψήφια για BAFTA Florence Pugh.

Βραβεία, ερμηνείες, μυστήριο και εξαιρετική σκηνοθεσία συνδυάζονται σε μια πλοκή που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Τζον λε Καρέ, μετρ της κατασκοπείας, και έχει ήδη προκαλέσει παγκόσμιο ενθουσιασμό μετά την προβολή σε AMC και BBC.

Η σειρά θα σε κερδίσει από το πρώτο επεισόδιο, το οποίο μπορείς να παρακολουθήσεις δωρεάν στο vodafone.gr. Μέσα στο σκηνικό της Ελλάδας του 1970, η Τσάρλι (Pugh) μια ιδεαλίστρια Αγγλίδα ηθοποιός θα γνωρίσει κατά τη διάρκεια των διακοπών της τον Μπέκερ (Skarsgard). O μυστηριώδης αυτός τύπος θα βάλει σε πειρασμό τις αξίες της μέχρι που θα την μπλέξει σε ένα τέλεια οργανωμένο σχέδιο πίσω από το οποίο βρίσκεται ο δόλιος Κέρτζ (Shannon).

Η αγάπη και το μίσος, η αλήθεια και το ψέμα, το σωστό και το λάθος γίνονται δυσδιάκριτες ισορροπίες που η Τσάρλι πρέπει να διαχειριστεί ως διπλός πράκτορας. Μια ιστορία διεθνούς διπλωματίας, γεμάτη από ίντριγκες και μυστήριο ξετυλίγεται αριστοτεχνικά σε μια σειρά την παραγωγή της οποίας υπογράφουν οι executive producers του βραβευμένου με Χρυσή Σφαίρα και Emmy "The night manager".

To "The Little Drummer Girl" έρχεται για να μας δημιουργήσει αυτήν τη γλυκιά αγωνία που γνωρίζουμε καλά όσοι αγαπάμε τις σειρές και να μας κρατήσει συντονισμένους στο Vodafone TV για να απολαύσουμε την προβολή κάθε επεισοδίου live ή On Demand όποτε εμείς θέλουμε. Άλλη μια αποκλειστική επιλογή του Vodafone TV που φροντίζει όλους εμάς τους series lovers υψηλών απαιτήσεων.