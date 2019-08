Μύκονος- Μια μυθολογία

Το «Pierro's» ανοίγει πριν από τις δέκα το βράδυ.

Μέχρι τις έντεκα παίζω τζαζάκια, ροκάκια και ακουστική μουσική, δεν τους αφήνω να χορέψουν. Αν μερικοί σηκωθούν, αλλάζω τη μουσική να κατέβουν. Είναι η ώρα των κοκτέιλ, τα παταράκια έξω γεμίζουν ασφυκτικά, επίσης το καφέ «Μαντώ» δίπλα, η μικρή πλατεία της Αγίας Κυριακής απέναντι και οι δρόμοι γύρω. Μόλις ρίχνω το πρώτο χορευτικό κομμάτι, το πλήθος απ' έξω γεμίζει το μαγαζί. Αργότερα, όταν αδειάζει ο δρόμος, οι gay στέκονται όρθιοι έξω απ' την πόρτα και μπανίζουν αυτούς που μπαινοβγαίνουν, μέχρι αργά που κλείνει το μαγαζί.

Η αίθουσα, μικρή σε τετραγωνικά, μεγάλα δοκάρια στηρίζουν το ξύλινο ταβάνι, οι τοίχοι είναι σκεπασμένοι με ασημόχαρτο που αντανακλά τα φώτα.

Το μπαρ είναι στ' αριστερά. Υπάρχει μια μεγάλη άσπρη καμάρα και πίσω της ένα μικρότερο, συνεχόμενο δωμάτιο. Στο βάθος και δεξιά του είναι η κονσόλα του DJ. Αριστερά του, μια στενή καμάρα οδηγεί στις τουαλέτες, με καθρέφτες και νιπτήρες στον ένα τοίχο και δυο καμπίνες WC απέναντι. Όταν στρέφω ελαφρά το κεφάλι μου προς τα πίσω και δεξιά, βλέπω μέσα στους καθρέφτες τι συμβαίνει στις καμπίνες.

Στην άκρη υπάρχει μια πόρτα που βγάζει στο στενό πίσω, πάντα αμπαρωμένη είσοδος/έξοδος μόνο για χρήση του προσωπικού. Την ανοιγοκλείνω να εξέλθουν οι φίλοι μου γιατί είναι δύσκολο να διασχίσεις το πλήθος από την είσοδο μέχρι τον DJ και αντίστροφα, χωρίς διάφοροι να σου πιάσουν τον κώλο ή και τον πούτσο.

Το στερεοφωνικό σύστημα είναι πανίσχυρο, στον κλειστό χώρο τα μπάσα τινάζουν το στομάχι και τα πρίμα ξεσκίζουν τ' αυτιά, παρά τον συνωστισμό. Στο τσακίρ κέφι, η Margo παίρνει ρολό χαρτί τουαλέτας και το ξετυλίγει πάνω απ' τα κεφάλια και τα κορμιά των θαμώνων σαν σερπαντίνα.

Το ναρκωτικό της μόδας ανάμεσα στους gay είναι τα poppers (νιτρικά άλατα). Τα κουβαλάνε σε μπουκαλάκια ή αμπούλες που, αγκαλιασμένοι, ανοίγουν, εισπνέουν και πέφτουν με πάθος ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και μαζί στην πίστα. Ενίοτε, όταν κάνουν κατάχρηση, το μαγαζί βρομάει σαν βόθρος μέχρις ότου οι ανεμιστήρες οροφής καθαρίσουν τον αέρα.

Κάθε νύχτα, ο κυρ-Γιώργος, οι διάσημοι Νεοϋορκέζοι drag queens Carlos και Jack και διάφοροι άλλοι τραβεστί κάνουν drag show επάνω στο μπαρ για μισή περίπου ώρα....

The minute you walked in the joint,

I could see you were a man of distinction,

A real big spender,

Good looking, so refined.

Say, wouldn't you like to know What's going on in my mind?

So, let me get right to the point,

I don't pop my cork for ev' ry guy I see.

Hey, big spender, spend...

A little time with... me.

«Big Spender» (Shirley Bassey)

Ερωτισμός ξεχειλίζει από παντού. Υπάρχουν αρκετοί πελάτες-πελάτισσες που δεν είναι gay. Πολλές όμορφες γυναίκες διαθέσιμες. Εδώ δεν χρειάζεται προσέγγιση, πρόλογος, ούτε εισαγωγή στο θέμα. Συνήθως, μόνο μια απλή ερώτηση είναι αρκετή:

-«Do you like girls or boys?»