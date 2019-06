Πολλά άτομα που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα πέφτουν θύματα λεκτικού εκφοβισμού και παρενοχλήσεων ενώ το πιο ανησυχητικό απ' όλα είναι ότι συχνά διαπιστώνονται και περιστατικά σωματικών επιθέσεων. Στα σχολεία ακούγονται απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί για τους ομοφυλόφιλους και τις λεσβίες. Η παρενόχληση μπορεί να είναι καθημερινό φαινόμενο στους χώρους εργασίας.



Σπάνια τα Μέσα προβάλλουν θετική εικόνα των ΛΟΑΤΚΙ+ ενώ εξακολουθούν να παρατηρούνται φαινόμενα ομοφοβικού λόγου σε ενημερωτικές εκπομπές και σίριαλ. Καθημερινά βλέπουμε άπειρες ομοφοβικές δηλώσεις μίσους στο Διαδίκτυο. Στους οίκους ευγηρίας σπάνια υπάρχει κατανόηση των αναγκών των ΛΟΑΤΚΙ+. Αν είναι πρόσφυγες που ζητούν άσυλο σε τρίτες χώρες για να γλυτώσουν τον διωγμό, λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού τους ή της ταυτότητας φύλου, συχνά δεν γίνονται πιστευτοί ή, ακόμα χειρότερα, η αίτησή τους απλώς απορρίπτεται, παρόλο που η ομοφυλοφιλία μπορεί να θεωρείται έγκλημα στις χώρες από τις οποίες διέφυγαν.

Σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί μια κινηματογραφική, πλέον, καταγεγραμμένη αφήγηση, μέσα από έναν μαραθώνιο προβολών όλων των ταινιών που θα έχουν υποβληθεί και η οποία θα περιγράφει το πώς είναι να ζεις στην Ελλάδα του σήμερα ως ένας διαφορετικός άνθρωπος.

Τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ βιώνουν στην καθημερινή τους ζωή την ομοφοβία, αυτό τον παράλογο φόβο και την αποστροφή απέναντι στην ομοφυλοφιλία και στις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλους, ο οποίος είναι αποτέλεσμα προκατάληψης. Κατά παρόμοιο τρόπο, τα transgender άτομα βιώνουν την τρανσφοβία και το bulling.



Η λεκτική επίθεση είναι η συνηθέστερη μορφή εκδήλωσης μίσους και παρατηρείται συνήθως σε δημόσιους χώρους. Οι λεσβίες και οι αμφιφυλόφιλες γυναίκες υφίστανται τις περισσότερες σεξουαλικές επιθέσεις ή επιθέσεις σε ιδιωτικούς χώρους σε σχέση με τους ομοφυλόφιλους ή αμφιφυλόφιλους άνδρες. Σημειωτέων ότι οι δράστες είναι συνήθως άνδρες σε ομάδες. Τα τελευταία χρόνια δε έχουμε γίνει μάρτυρες αρκετών δολοφονικών επιθέσεων.

Σκηνή από τα γυρίσματα του βίντεο της καμπάνιας



Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά ζούμε μέσα σε μια κοινωνία απάθειας. Κανείς δεν μιλάει γιατί κανείς δεν φαίνεται να τιμωρείται για τις πράξεις του με αποτέλεσμα να επικρατεί το συναίσθημα του φόβου. Το είδαμε να συμβαίνει και στην περίπτωση της άγριας δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο πεζοδρόμιο, αβοήθητος, και μάλιστα μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.

Αυτόν ακριβώς τον κύκλο απάθειας προσπαθεί να σπάσει η καμπάνια #vgeskaipes, την ιδέα της οποίας είχε η ομάδα του Outview Festival. Η σύλληψη της ιδέας για την καμπάνια ξεκίνησε από την παρατήρηση της ελληνικής πραγματικότητας και από τα περιστατικά που ζούμε ή μαθαίνουμε ότι συμβαίνουν καθημερινά στους δρόμους της πόλης μας. Περιστατικά που αφορούν τα άτομα που βιώνουν τη διαφορετικότητά τους κυκλοφορώντας εκεί έξω και δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν παίρνουμε θέση απέναντι σε αυτά.

Στα βίντεο της καμπάνιας τα οποία έχει σκηνοθετήσει ο Χρήστος Δήμας παρακολουθούμε περιστατικά bullying, λεκτικής βίας, ομοφοβίας, τρανσφοβίας και ενδοοικογενειακής βίας. Πρωταγωνίστρια σε όλα είναι η Άννα Γούλα Βαρδινογιάννη, το καλλιτεχνικό alter ego της εικαστικού Χαράς Κολαΐτη. Σε όλα τα βίντεο της καμπάνιας η Άννα Γούλα αποφασίζει να μη μείνει αμέτοχη και να παρέμβει ενσαρκώνοντας τη γυναίκα που παίρνει πάνω της όλο το βάρος του σπασίματος αυτού του κύκλου φόβου που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία, που σηματοδοτεί και την εναντίωση απέναντι στην πατριαρχία, ενώ πάντα στο τέλος ακούγεται η φράση: «Βγες και πες, αυτήν τη φορά θα σε ακούσουν».

Στα βίντεο βλέπουμε επίσης πολλά γνωστά μέλη της ελληνικής ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας συχνά να παίζουν και κόντρα ρόλους. Μερικοί από αυτούς είναι ο βετεράνος ακτιβιστής Γρηγόρης Βαλλιανάτος, ο επίσης ακτιβιστής Γιώργος Κουνάνης, ο YouTuber Themocorn, η Γενική Γραμματέας του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) Άννα Απέργη, ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Παναγιώτης Ευαγγελίδης, η ηθοποιός Παρθενόπη Μπουζούρη και άλλοι πολλοί.



«Δημιουργήσαμε αυτή την online καμπάνια που επιθυμεί να παροτρύνει την ευρύτερη ΛΟΑΤΚΙ+ ελληνική κοινότητα, αλλά ταυτόχρονα και όλα τα άτομα που βιώνουν διακρίσεις, όπως μετανάστες, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους κ.ά., να πάρουν ένα κινητό, μια κάμερα, για να πουν τη δική τους ιστορία» σημειώνουν οι εμπνευστές της από την ομάδα του Outview Festival, ενώ στη συνέχεια καλούν όσους θέλουν να συμμετάσχουν να την υποβάλουν στο site του Queer Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Αθήνας outview.gr.



«Σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί μια κινηματογραφική, πλέον, καταγεγραμμένη αφήγηση, μέσα από έναν μαραθώνιο προβολών όλων των ταινιών που θα έχουν υποβληθεί και η οποία θα περιγράφει το πώς είναι να ζεις στην Ελλάδα του σήμερα ως ένας διαφορετικός άνθρωπος. Επιπρόσθετα, οι καλύτερες κινηματογραφικές μαρτυρίες θα δημιουργήσουν μια σπονδυλωτή ταινία από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, η οποία θα προβάλλεται δωρεάν σε κοινωφελείς χώρους όπως πανεπιστήμια και σχολές, σχολεία και δήμους. Τέλος, θα είναι διαθέσιμη online και θα έχει σε αυτήν ελεύθερη πρόσβαση οποιοσδήποτε θελήσει να την παρακολουθήσει ή να τη χρησιμοποιήσει σε εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα» συμπληρώνουν.

Τα βίντεο θα συμμετέχουν σε ένα event στο πλαίσιο του Athens Pride Week, τη Δευτέρα 3/6 στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, μαζί με πάνελ συζήτησης και μαρτυρίες.



Η δράση αυτή έχει αφιερωθεί στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου αλλά και του κάθε «Ζακ».

Πάνελ οργανώσεων:

• Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.): Άννα Απέργη - Ακτιβίστρια και γραμματέας επικοινωνίας ΣΥΔ

• Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας: Κίμωνας Παναγιωτόπουλος - Υπεύθυνος έργου «Πες το σε εμάς»

• Proud Seniors Greece - Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ Ατόμων Ηλικίας 50 και Άνω: Βαγγέλης Χατζηνικολάου - Ηθοποιός, σκηνοθέτης

• Πολύχρωμο Σχολείο: Κατερίνα Λιτσαρδοπούλου - Εκπαιδευτικός

• Κέντρο Ζωής: Κωστής Χατζημωράκης - Διευθυντής Κέντρου Ζωής (για την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS)

• It Gets Better Greece: Μαριλένα Ντάνια - Program Director

Συντονιστής Πάνελ: Λουκάς Σταμέλλος - μέλος omniatv.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο Παναγιώτης Σωτάκης-Βαλαλάκης σπό το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστείας. Θα προλογίσει ο αδελφός του Ζακ Κωστόπουλου. Η δικηγόρος Άννυ Παπαρρούσου θα μιλήσει για την έκβαση της υπόθεσης της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου.