Του Δρ Κωνσταντίνου Παπαδιά

Τα δίκτυα επικοινωνιών, ως γνωστόν, διαποτίζουν την καθημερινότητά μας, επηρεάζοντας τον τρόπο που επικοινωνούμε, ανταλλάσσουμε πληροφορίες, εργαζόμαστε, ψωνίζουμε, διασκεδάζουμε, κ.ά. Επιπλέον, οι σχετικές υποδομές υποστηρίζουν ζωτικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας μας, όπως είναι η υγεία, η ενέργεια, οι μεταφορές, το εμπόριο, κλπ. Η ίδια η ανάπτυξη των σύγχρονων δικτύων επικοινωνιών, με αιχμή τα ασύρματα δίκτυα 5ης Γενιάς (5G) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet-of-Things) αποτελεί σημαντικό κινητήριο μοχλό των οικονομιών του πλανήτη, συνδεόμενη με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.



Το Deree – Τhe American College of Greece, γνωστό για την ευρεία γκάμα των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, προσφέρει έναν αυξανόμενο αριθμό ανταγωνιστικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες. Έτσι, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ξεκινά το νέο προπτυχιακό του πρόγραμμα στα αντικείμενα της Ασφάλειας του Κυβερνοχώρου και των Δικτύων Επικοινωνιών, με την ονομασία Cyber Security and Networks.



Το προσφερόμενο τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα θα δώσει στους φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοήσουν την λειτουργία των δικτύων επικοινωνιών και να καταστούν ανταγωνιστικοί στην αντίστοιχη αγορά εργασίας. Παράλληλα θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στην Ασφάλεια του Διαδικτύου (γνωστή και ως Κυβερνο-Ασφάλεια).

Δεδομένης της διείσδυσης των δικτύων επικοινωνιών σε όλο και περισσότερους τομείς δραστηριότητας, η ανάγκη να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των δεδομένων που ανταλλάσσονται, το απόρρητο του περιεχομένου των επικοινωνιών, αλλά και η ασφαλής λειτουργία των διάφορων υποδομών που επηρεάζονται από τα σχετικά δίκτυα είναι επιτακτική. Σχετικά θέματα που θα καλυφθούν είναι η διάγνωση και επιτυχής αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών, ο σχεδιασμός κρυπτογραφικών και κρυπταναλυτικών τεχνικών για την προστασία των δεδομένων, η ασφάλεια των σταθερών, ασύρματων και κινητών επικοινωνιών και η εκμάθηση πρακτικών ανάπτυξης ασφαλούς λογισμικού, μεταξύ άλλων.



Τα δύο καλυπτόμενα γνωστικά αντικείμενα έχουν μεγάλη ζήτηση τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά (σε πλήθος κλάδων όπως είναι η τραπεζική, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, οι εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, οι επιχειρήσεις συμβούλων, μεταξύ πολλών άλλων) στα οποία οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν πρόσβαση. Επιπλέον, θα έχουν τα εφόδια ώστε να προχωρήσουν, αν το επιθυμούν, σε μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικά αντικείμενα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.



Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή τόσο με την θεωρία , όσο και με την πρακτική μεριά των ασφαλών δικτύων επικοινωνιών, θα διεξαγάγουν πειράματα στα σύγχρονα εργαστήρια του Κολλεγίου και θα συνεργαστούν με φοιτητές από διάφορες χώρες και καθηγητές με διεθνή εμπειρία. Το πρόγραμμα είναι στα αγγλικά και οι απόφοιτοι θα λάβουν διπλό πτυχίο – αμερικανικό (NECHE) και ευρωπαϊκό από το Open University της Αγγλίας.



*Ο Δρ Κωνσταντίνος Παπαδιάς είναι Καθηγητής Πληροφορικής στο Deree – TheAmerican College of Greece και Εκτελεστικός Διευθυντής του Δικτύου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.