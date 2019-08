Ο illustrator και video game artist Gustavo Viselner αποτυπώνει διάσημες σκηνές αγαπημένων ταινιών σε μια 8bit εκδοχή που θυμίζει έντονα τη δεκαετία του '80. Ο Αργεντινός καλλιτέχνης που έχει μεγαλώσει στο Ισραήλ χρησιμοποιεί το πάθος του για την pixel art ώστε να δώσει μια υπέροχη ρετρό αισθητική σε ταινίες που όλοι γνωρίζουμε. Αν είστε λάτρεις των video game ή νοσταλγός της 80s αισθητικής μπορείτε να αποκτήσετε κάποια από τα έργα του Gustavo στο κατάστημα του στο Etsy. - N.Γ.

Back to the Future 2

The Good, the Bad, and the Ugly