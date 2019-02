Δείτε τους πίνακες που ζωγραφιζε ο Kurt Cobain για πρώτη φορά

Ο Kurt Cobain, ίσως ο πιο εμβληματικός μουσικός της γενιάς του είχε και μια άλλη καλλιτεχνική πλευρά που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Πρόκειται για μια σειρά έργων ζωγραφικής που βρέθηκαν πριν λίγους μήνες ξεχασμένα σε μια αποθήκη από τον θάνατό του το 1994 και δημιουργούν παραλληλισμούς με τη σκοτεινή και οδυνηρή φύση της μουσικής του. Δουλεύοντας με διάφορα μέσα όπως ζωγραφική, σχέδιο και κολάζ, η δουλειά του Cobain αναδεικνύει τη δημιουργική του ενέργεια και το πνεύμα του αλλά και τον αγώνα του με την κατάθλιψη και την εξάρτηση από την ηρωίνη. Τα έργα -το ένα απ' αυτά, το "Incesticide", κόσμησε το εξώφυλλο του ομότιτλου άλμπουμ των Nirvana το 1992- συμπληρώνουν την εικόνα του Cobain και παρέχουν μια σημαντική αφήγηση της τέχνης του που μαζί με την μουσική κληρονομιά του, γράφουν γράφουν ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της νεολαίας της δεκαετίας του 1990. Παρουσιάζουμε μερικά από αυτά.

“Incesticide”. Kurt Cobain, courtesy of the Estate of Kurt Cobain

“Fistula”. © Kurt Cobain, courtesy of the Estate of Kurt Cobain

Άτιτλο. © Kurt Cobain, courtesy of the Estate of Kurt Cobain

“Crackbabies”. © Kurt Cobain, courtesy of the Estate of Kurt Cobain

Άτιτλο. © Kurt Cobain, courtesy of the Estate of Kurt Cobain