Πώς θα περάσεις καλά τον Αύγουστο στην Αθήνα

Σινεμά

Κάποτε στο Χόλιγουντ

Μία από τις πιο αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, η ένατη δημιουργία του Κουέντιν Ταραντίνο είναι μια μαύρη κωμωδία που φέρνει επιτέλους στο ίδιο πλάνο τον Λεονάρντο ντι Κάπριο και τον Μπραντ Πιτ (έχουν βρεθεί μαζί μόνο στο μικρού μήκους The Audition του Μάρτιν Σκορσέζε). Τοποθετείται στο Λος Άντζελες των '60s, έχει θέμα –τι άλλο– τη βία, καυτηριάζει την κινηματογραφική βιομηχανία εκ των έσω και, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, ίσως να είναι η τελευταία του ταινία, αν τελικά δεν αποφασίσει να κλείσει τη σκηνοθετική του καριέρα στο «δέκα το καλό». Οι κριτικές από τις Κάννες, όπου έκανε πρεμιέρα, είναι διθυραμβικές και το τρομερό παιδί του Χόλιγουντ δείχνει εδώ πιο ώριμο από ποτέ.

Κυκλοφορεί στις αίθουσες από 22/8.

Η Έβδομη Σφραγίδα (επανέκδοση)

Ευκαιρία να δούμε για ακόμα μια φορά στη μεγάλη οθόνη την ανεπανάληπτη δημιουργία του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν που περιλαμβάνεται σε όλες τις λίστες με τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Η σκηνή με την παρτίδα σκάκι ανάμεσα στον ιππότη και στον Θάνατο είναι επίσης μία από τις πιο γνωστές, τις πιο εμβληματικές σκηνές στην ιστορία του σινεμά και 62 χρόνια μετά την πρεμιέρα της στη Σουηδία εξακολουθεί να προσφέρεται για αναλύσεις, συζητήσεις και επιδείξεις λατρείας προς την έβδομη τέχνη.

Κυκλοφορεί στις αίθουσες από 1/8.



Μεσοκαλόκαιρο

Όσοι έχουν δει τη νέα ταινία του Άρι Άστερ μιλούν για ένα φιλμ τρόμου ολότελα πρωτότυπο και διαφορετικό απ' ό,τι έχουμε δει ως τώρα. O μόλις 33 ετών σκηνοθέτης είχε δείξει δείγμα γραφής ήδη από το 2011 με το μικρού μήκους The strange thing about the Johnsons, ήταν όμως πέρσι που το πρώτο του μεγάλου μήκους φιλμ Η Διαδοχή έκανε όλους να μιλούν γι' αυτόν ως το νέο μεγάλο ταλέντο του σινεμά τρόμου. Η ιστορία μιας ομάδας φίλων που ταξιδεύουν στη Σουηδία για να παρακολουθήσουν ένα φεστιβάλ και βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα παγανιστικό cult υπόσχεται πολύ περισσότερα από το πρώτο επίπεδο ανάγνωσης.

Κυκλοφορεί στις αίθουσες από 22/8.

Μια βροχερή μέρα στη Νέα Υόρκη

Οι Έλληνες φαν του Γούντι Άλεν έχασαν μετά από πολλά χρόνια το σταθερά ετήσιο ραντεβού τους με τη νέα ταινία του Αμερικανού auteur, αιτία όμως δεν ήταν κάποια ξαφνική έλλειψη έμπνευσης ή παραγωγικότητας από την πλευρά του – οι λόγοι ήταν εντελώς εξωκινηματογραφικοί. Η ταινία στην οποία πρωταγωνιστούν οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Ελ Φάνινγκ, Σελίνα Γκόμεζ και Τζουντ Λο είναι έτοιμη από το 2017, όμως η παραγωγός Amazon έβαλε το πρότζεκτ στο συρτάρι εξαιτίας της εκ νέου σύνδεσης του Άλεν με παλιότερο σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης. Τελικά, η διεθνής διανομή της ξεκινά και από το αυγουστιάτικο ελληνικό καλοκαίρι θα βρεθούμε στη βροχερή Νέα Υόρκη, την αγαπημένη πόλη του 83χρονου δημιουργού, τις ιστορίες της οποίας ξέρει να αποδίδει μοναδικά.

Κυκλοφορεί στις αίθουσες από 22/8.



Τελευταίες προβολές του 9ου Athens Open Air Film Festival

Ακόμα μια επιτυχημένη χρονιά για το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας ολοκληρώνεται με τις δύο τελευταίες προβολές που είναι προγραμματισμένες για τον Αύγουστο και κλείνουν ιδανικά τη φετινή διοργάνωση. Ο Φανφαρόνος του Ντίνο Ρίζι, με τους Βιτόριο Γκάσμαν και Ζαν-Λουί Τρεντινιάν, θα προβληθεί την Παρασκευή 23/8 στο Νομισματικό Μουσείο και το θρυλικό Μπραζίλ του Τέρι Γκίλιαμ την Τετάρτη 28/8 στο Θέατρο Κολωνού.

Οι προβολές ξεκινούν στις 21:00 και είναι δωρεάν.

Μουσική

Orquesta Akokan

Οι Orquesta Akokan είναι μια μεγάλη ορχήστρα-κολεκτίβα στην οποία κορυφαίοι μουσικοί της Αβάνας συνυπάρχουν με μερικά από τα μεγαλύτερα και δημιουργικότερα ταλέντα της νεοϋορκέζικης λάτιν σκηνής. Τα δυναμικά μάμπο τους θυμίζουν τον Pérez Prado και τον Benny Moré με την Banda Gigante του από τις δεκαετίες του '40 και του '50, ενώ επικεφαλής είναι ο πάντα γεμάτος ενέργεια τραγουδιστής José «Pepito» Gomez.

2/8, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Ευριπίδου & Δοϊράνης, 21:00, είσοδος ελεύθερη



David Morales

Έχοντας πραγματοποιήσει αναρίθμητες συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, όπως οι Jamiroquai, Μπιορκ, Τζάνετ Τζάκσον, Mαντόνα, Mαράια Καρεϊ, U2, Mάικλ Τζάκσον και Γουίτνι Χιούστον, ο Νεοϋορκέζος David Morales μπορεί να χαρακτηριστεί ο διασημότερος DJ στον πλανήτη. Στις 24 Αυγούστου ο σούπερ-σταρ DJ/παραγωγός της house γιορτάζει τα γενέθλιά του με ένα 6ωρο set στο Bolivar Beach Bar. Μαζί του ο Akylla.

24/8, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος, 21:00, εισ.: 10 ευρώ



Prophets of Rage

Οι επαναστάτες του σκληρού ήχου συναντούν τους θρυλικούς εκπροσώπους της ραπ σε ένα συγκρότημα-ορισμό του σούπερ γκρουπ. Τα μέλη των Rage Against the Machine και Audioslave, Tom Morello, Tim Commerford και Brad Wilk, ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους DJ Lord και Chuck D των Public Enemy και τον B Real των Cypress Hill εν μέσω της πολιτικής κρίσης και του φαινομένου Ντόναλντ Tραμπ και, παραφράζοντας το διαβόητο «Make America great again», αντιπροτείνουν «Make the world rage again!».

27/8, Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου (Tae Kwon Do), Δέλτα Φαλήρου, 21:30, εισ.: 29-36 ευρώ



Ramόn Valle Trio

Ο Κουβανός πιανίστας που έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα τζαζ φεστιβάλ του κόσμου και έχει αναγνωριστεί ως το μεγαλύτερο ταλέντο της γενιάς του από τον σαρωτικό Chucho Valdes παρουσιάζει στο ΚΠΙΣΝ τις ωραιότερες στιγμές της καριέρας του και κομμάτια από την τελευταία του κυκλοφορία «The time is now».

30/8, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Ευριπίδου & Δοϊράνης, 22:30, εισ.: 10 ευρώ



She Wants Revenge

Με επιρροές που ξεκινούν από τους Joy Division και τους Depeche Mode και φτάνουν μέχρι τον Marilyn Manson, το darkwave/post-punk ντουέτο απ' την Καλιφόρνια που έγινε γνωστό μέσα από κομμάτια όπως τα «Tear you apart», «These Things» και «Out of Control» έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο Gagarin 205, σε μια παραγωγή του Death Disco. Στο πλευρό τους θα είναι η indie/post-punk μπάντα Melldrop.

29/8, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 21:00, εισ.: από 20 ευρώ

Εικαστικά

Σμίλη και Μνήμη

Μια ξεχωριστή φωτογραφική έκθεση για το έργο των μαρμαροτεχνιτών της Ακρόπολης παρουσιάζει η Επιτροπή και η Υπηρεσία Συντήρησης των Μνημείων της Ακρόπολης. Oι γιγαντιαίου μεγέθους φωτογραφίες προβάλλουν τον ανθρώπινο παράγοντα και αναδεικνύουν τα συναισθήματα όσων εργάστηκαν στην αποκατάσταση των μνημείων. Μέχρι 31/10.

Μουσείο Ακρόπολης, Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15. Ωράριο λειτουργίας: Δευτ. 8:00-16:00, Τρ.- Κυρ. 8:00-20:00, Παρ. 8:00-22:00, είσοδος ελεύθερη



Avigdor Arikha, Μια ανάσα

Τα έργα του Αρίκα, σημαντικού και διεθνώς αναγνωρισμένου σύγχρονου ζωγράφου που γεννήθηκε στη Ρουμανία από γερμανόφωνους Ρουμανοεβραίους, εκτίθενται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ζωγράφους της γενιάς του, μαζί με τον Λούσιαν Φρόιντ και τον Ρ.Μπ. Κιτάζ, ενώ αναδρομικές εκθέσεις του έχουν διοργανωθεί στο Μουσείο Τέχνης του Τελ Αβίβ (1998), στην Εθνική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης της Σκωτίας και στο Μέγαρο Καλών Τεχνών της Λιλ (1999), στο Βρετανικό Μουσείο (2006) και στο Μουσείο Τίσεν-Μπορνεμίτσα στη Μαδρίτη (2008).Έως 1/9 (εκτός 15/8).

Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας, Κολωνάκι. Ωράριο λειτουργίας: Τετ., Παρ. 10:00-18:00, Πέμ., Σάβ. 10:00-00:00, Κυρ. 10:00-16:00, εισ: 5-7 ευρώ



Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός

Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν

Σπάνια έργα του Πικάσο με θαλάσσια όντα, τετράποδα, ανθρώπινες μορφές, μυθολογικές σκηνές και άλλα στοιχεία εμπνευσμένα από αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες συνδιαλέγονται θεματικά με αντίστοιχες αρχαιότητες σε μία εξαιρετικά πρωτότυπη έκθεση που φιλοξενεί ολόκληρο το καλοκαίρι το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Μέχρι 20/10 (εκτός 15/8), Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, Κολωνάκι. Ωράριο λειτουργίας: Δευτ., Τετ., Παρ., Σάβ. 10:00-17:00, Πέμ. 10:00-20:00, Κυρ. 11:00-17:00, εισ.: 7 ευρώ



Jeff Wall

Jeff Wall After "Invisible Man" by Ralph Ellison, the Prologue 1999-2000

Με φόντο το Βανκούβερ, μια πόλη με φυσική ομορφιά αλλά και με ψυχρά βιομηχανικά τοπία, ο Καναδός φωτογράφος ενσωματώνει στα έργα του στοιχεία από διάφορες μορφές τέχνης, όπως η ζωγραφική, το σινεμά και η λογοτεχνία. Η πρώτη ατομική έκθεση του καλλιτέχνη στην Ελλάδα συνεχίζεται στη Συλλογή Γιώργου Οικονόμου στο Μαρούσι ολόκληρο τον Αύγουστο (και την επόμενη σεζόν).

Μέχρι 30/4/20, Συλλογή Γιώργου Οικονόμου, λεωφ. Κηφισίας 80, Μαρούσι. Ωράριο λειτουργίας: Δευτ.-Παρ. 10:00-18:00

Εγκατάσταση

Σιντριβάνια στο Κανάλι στο ΚΠΙΣΝ

Φωτο: Ανδρέας Σιμόπουλος

Η πιο καλοκαιρινή εγκατάσταση βρίσκεται φέτος στο ΚΠΙΣΝ. Η σύνθεση από 59 σιντριβάνια κατακόρυφης εκτόξευσης νερού, σε συνδυασμό με 10 επιπλέον περιστρεφόμενα σιντριβάνια, προσφέρει υδάτινα θεάματα χορογραφημένα με μουσική, φαντασμαγορικά τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Καθημερινά πραγματοποιούνται water shows, με δύο διαφορετικά κομμάτια κάθε φορά. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα παρουσιάζονται κομμάτια του Μάνου Χατζιδάκι και του Μπιζέ.

Μέχρι 31/8, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Ευριπίδου & Δοϊράνης. Ωράριο λειτουργίας: καθημερινές 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, Σαββατοκύριακα 11:00, 12:00, 13:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00. Είσοδος ελεύθερη

Φεστιβάλ

48ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο

Η μεγάλη ετήσια εκδήλωση για το βιβλίο έρχεται στο Ζάππειο Μέγαρο με πλήθος εκδηλώσεων και κεντρικό αφιέρωμα με τίτλο «Λογοτεχνία επί σκηνής». Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 3 Σεπτεμβρίου στις 20:00.

30/8-15/9, Ζάππειο Μέγαρο (υπαίθριος χώρος), είσοδος ελεύθερη

Θέατρο

Νεφέλες

Φωτο: Γκέλυ Καλαμπάκα

Ο Δημήτρης Καραντζάς καταπιάνεται για πρώτη φορά με το αριστοφανικό έργο και χρίζει πρωταγωνίστριες της παράστασης τις ίδιες τις Νεφέλες που έρχονται να κηρύξουν την αμφισβήτηση της παντοδυναμίας της λογικής και την επιστροφή σε μια χαμένη πνευματικότητα. Ο θίασος περιλαμβάνει αξιόλογους ηθοποιούς, όπως ο Νίκος Καραθάνος, ο Χρήστος Λούλης, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και η Έμιλυ Κολιανδρή.

28/8, Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς, 21:00, εισ.: 15 ευρώ

Οιδίπους Τύραννος

Το τελειότερο έργο του Σοφοκλή και κατά γενική ομολογία την πλέον υποδειγματική αρχαία τραγωδία σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Η ιστορία ξεκινά με ένα μυστήριο: η πόλη της Θήβας πλήττεται από λοιμό και ο βασιλιάς Οιδίποδας ζητά να εξακριβώσει τον λόγο.

26/8, Δημοτικό θέατρο του Άλσους (Δ. Κιντής), Ηλιούπολη & 29/8, Κατράκειο Θέατρο, Νίκαια, 21:30, εισ.: 15 ευρώ

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO.