Με φεγγάρι και μπίρες: Τα τέσσερα θερινά φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας Όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και το φετινό, μικρά ή μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ καλούν τους Αθηναίους να απολαύσουν και να επανεκτιμήσουν παλιές ταινίες σε αγαπημένες γωνιές της πόλης

Το φετινό πρόγραμμα του Sssh! Silent Movies, είναι αφιερωμένο στις πόλεις και η επόμενη προγραμματισμένη προβολή είναι το Do the right thing (1989) του Σπάικ Λι.