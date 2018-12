Η φετινή χρονιά αποτέλεσε μια τονωτική ένεση για την ελληνική αγορά, καθώς, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι ταξινομήσεις νέων μοντέλων θα ξεπεράσουν το «φράγμα» των 100.000, θυμίζοντας, τηρουμένων των αναλογιών, εποχές προ κρίσης.

Σε αυτή την ανάκαμψη προφανώς σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα εντυπωσιακά νέα μοντέλα που «προσγειώνονται» συνεχώς στην ελληνική αγορά, αποτελώντας ισχυρό δέλεαρ ακόμη και για τους πλέον διστακτικούς υποψήφιους αγοραστές.

Ποια μοντέλα ξεχώρισαν όμως μέσα στο 2018 και όχι μόνο για την εμπορική δημοτικότητά τους; Την απάντηση δίνει η LiFO, καθώς συγκέντρωσε τα 20 πιο αγαπημένα μοντέλα του 2018, τα οποία αναμένεται να κλέψουν την παράσταση και μέσα στο 2019. Ξεκινάμε!

ALFA ROMEO STELVIO

Η Alfa Romeo, μετά από 100 χρόνια ιστορίας, παρουσίασε το πρώτο της SUV ονόματι Stelvio, με τις πρώτες εντυπώσεις να είναι παραπάνω από θετικές. Σχεδιαστικά, διαθέτει όλα τα στοιχεία στα οποία μας έχουν συνηθίσει τα ιταλικά μοντέλα, ενώ πλέον τονίζεται ακόμη περισσότερο ο δυναμικός του χαρακτήρας, καθώς πρόκειται για SUV και κατά πάσα πιθανότητα για το πιο γρήγορο, χάρη στην επικείμενη έκδοση Quadrifoglio Verde των 510 ίππων.



Σχεδιαστικά, η Stelvio γοητεύει απ' όποιο σημείο και αν την παρατηρήσεις. Φυσικά, ξεχωρίζουν ο χαρακτηριστικός θυρεός της Alfa Romeo στη μάσκα, τα αμυγδαλωτά φώτα με προβολείς τεχνολογίας LED, ενώ είναι εντυπωσιακό το «πάντρεμα» της ελκυστικής σιλουέτας με τον SUV χαρακτήρα του ιταλικού μοντέλου. O εσωτερικός κόσμος της Stelvio έρχεται να επιβεβαιώσει όλα όσα διαδραματίζονται εκτός, με bonus την εξαιρετική ποιότητα που αποπνέει, πέρα από τη σπορ αίσθηση και τη δεδομένη ιταλική φινέτσα. Τόσο ο πίνακας οργάνων όσο και η οθόνη στην κορυφή της κεντρικής κονσόλας παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, με το σύστημα Alfa DNA να δίνει τον ρυθμό σχετικά με τον τρόπο οδήγησης που θέλει να ακολουθήσει ο οδηγός. Οι επιβάτες θα μετακινηθούν όσο το δυνατόν πιο άνετα και ασφαλώς, ενώ ο χώρος για τις αποσκευές ανέρχεται στα 525 λίτρα.



Στον βασικό εξοπλισμό της Stelvio περιλαμβάνονται τα νέα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας, όπως τα Integrated Braking System, Forward Collision Warning, Autonomous Emergency Brake και Lane Departure Warning. Τον εξοπλισμό ολοκληρώνουν η κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης, οι αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, η ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα του χώρου αποσκευών και η αυτόματη ενεργοποίηση των εμπρός προβολέων.

Το νέο ιταλικό SUV προσφέρεται με έναν δίλιτρο turbo κινητήρα βενζίνης, ο οποίος αποδίδει ανάλογα με την έκδοση 200 και 280 ίππους αντίστοιχα, αλλά και με έναν turbodiesel 2,2 λίτρων με 150, 180 και 210 ίππους αντίστοιχα. Οι κινητήρες αυτοί ανήκουν στη νέα γενιά τετρακύλινδρων κινητήρων αλουμινίου και συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων και σύστημα τετρακίνησης Q4 all-wheel drive. Οι επιδόσεις που δίνει η Alfa Romeo για τις συγκεκριμένες εκδόσεις κάνουν λόγο για 0-100 χλμ./ώρα από 5,7 έως 7,6 δευτερόλεπτα!



Επιπλέον, η κατανάλωση και οι εκπομπές ρύπων σε μεικτή διαδρομή που ανακοινώνει το εργοστάσιο είναι σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, εναρμονισμένες στο πλαίσιο της εποχής. Στο διά ταύτα, η Stelvio, ούσα πρακτική, καλοφτιαγμένη, γρήγορη και με σπορ προσανατολισμό που σε κάνει να ξεχνάς το ύψος της, έχει όλο το πακέτο και ικανοποιεί ακόμα και τον πιο απαιτητικό υποψήφιο αγοραστή.

AUDI Q3

Στη δεύτερη πλέον γενιά του, το νέο Audi Q3 επιστρέφει πιο εντυπωσιακό και ολοκληρωμένο από ποτέ! Έχει τα κορυφαία συστήματα στην υπηρεσία του οδηγού όταν παρκάρει, όταν κινείται στην πόλη ή ταξιδεύει στον αυτοκινητόδρομο, σύστημα τετρακίνησης quattro για τις εκτός δρόμου αποδράσεις και εξαιρετική χρηστικότητα χάρη στους μεγάλους χώρους και τις αμέτρητες πρακτικές διευκολύνσεις. Όπως και τα κορυφαία μοντέλα της Audi, το νέο Q3 διαθέτει ψηφιακό cockpit και ένα προηγμένο σύστημα MMI με οθόνη αφής, ενώ μοναδικά είναι τα επίπεδα άνεσης που προσφέρει χάρη στην εξελιγμένη του ανάρτηση.



Το νέο Audi Q3 διαθέτει αρκετά πιο σπορ προσανατολισμό από τον προκάτοχό του. Στο εμπρόσθιο τμήμα την ταυτότητα καθορίζουν το οκτάγωνο μοτίβο της μάσκας Singleframe με τις μεγάλες εισαγωγές αέρα και οι στενοί προβολείς με τεχνολογία LED. Η κορυφαία έκδοση διαθέτει προβολείς Matrix LED με έξυπνη προσαρμογή της φωτεινής δέσμης στις συνθήκες του δρόμου. Το νέο Audi Q3, βασισμένο στη μεταβλητή πλατφόρμα του Group, διαθέτει αυξημένες διαστάσεις και είναι από τα μεγαλύτερα στην κατηγορία του.



Διαθέτοντας σπορ θέση οδήγησης, το νέο Q3 προσφέρει εξαιρετική ορατότητα και περιμετρικό έλεγχο. Η άνεση είναι ανάλογη με αυτήν μοντέλων μεγαλύτερης κατηγορίας, ενώ ο χώρος των αποσκευών προσφέρει συνολικά 530 ή 675 λίτρα (και 1.525 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων). Η λειτουργία και η προβολή των πληροφοριών και ενδείξεων έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, καθώς η Audi έχει καταργήσει τα κλασικά αναλογικά όργανα.



Στο νέο Q3 υπάρχει πληθώρα επιλογών για το μέγεθος των οθονών και του ψηφιακού πίνακα οργάνων που έχει στη διάθεσή του ο οδηγός για κορυφαία συνδεσιμότητα. Ακόμα και στην έκδοση με το στάνταρ MMI radio υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων με οθόνη διαγωνίου 10,25 ιντσών, που μπορεί να αναβαθμιστεί στις 12,5 ίντσες, την οποία ο οδηγός διαχειρίζεται και από το πολυλειτουργικό τιμόνι. Να σημειωθεί, επίσης, ότι το νέο Audi Q3 προσφέρει τον πληρέστερο εξοπλισμό ασφάλειας στην κατηγορία του.



Στο λανσάρισμα του νέου Q3 η Audi προσφέρει τέσσερις εκδόσεις: τρεις με βενζινοκινητήρες και μία πετρελαιοκίνητη σε συνδυασμό με κίνηση στους εμπρός τροχούς ή με τετρακίνηση quattro. Η ισχύς τους κυμαίνεται από 150 έως 230 ίππους, ενώ όλες οι μονάδες είναι τετρακύλινδρες με άμεσο ψεκασμό και υπερτροφοδότηση. Τη μετάδοση αναλαμβάνει ένα χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων ή ένα αυτόματο S tronic επτά σχέσεων. Τέλος, όταν οι συνθήκες στον δρόμο το απαιτήσουν ή ο οδηγός θελήσει να οδηγήσει το νέο Q3 εκτός δρόμου, η τεχνολογία quattro αποδεικνύει γιατί εδώ και 35 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς στην αυτοκίνηση.

DS 7 CROSSBACK

Η DS αποτελεί την πολυτελή μάρκα του γαλλικού ομίλου PSA (Peugeot-Citroën και πλέον Opel), η οποία φιλοδοξεί να ταράξει τα νερά της premium κατηγορίας αυτοκινήτων. Σε αυτό το πλαίσιο έχει δημιουργήσει ένα τμήμα επίλεκτων μηχανικών και υπευθύνων εξέλιξης, ενώ για όλα τα μοντέλα της DS χρησιμοποιούνται τα κορυφαία υλικά και εξαρτήματα μέσω καινοτόμων τρόπων παραγωγής, όπως αποδεικνύει άλλωστε με το λανσάρισμα του εντυπωσιακού DS 7 Crossback.



Με μήκος 4,57, πλάτος 1,89 και ύψος 1,62 μέτρα, το αμάξωμα του νέου DS διαθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό αποτύπωμα στον δρόμο. Σχεδιαστικά, το νέο μοντέλο κάνει αμέσως διακριτή τη δυναμική παρουσία του, αποτελώντας άξιο μέλος της ξεχωριστής οικογένειας DS. Η κομψότητα της αισθητικής του είναι και το μοναδικό στοιχείο που το συνδέει με το παρελθόν, καθώς το νέο DS 7 Crossback φέρνει κυριολεκτικά το μέλλον στο παρόν.



Η ίδια εικόνα και στο εσωτερικό του, όπου κυριαρχούν δύο ψηφιακές οθόνες 12 ιντσών, η μία ως πίνακας οργάνων, η δεύτερη στο κέντρο του ταμπλό, αποτελώντας την «καρδιά» των συστημάτων πλοήγησης, αναψυχής και συνδεσιμότητας. Το DS 7 θα διαθέτει εξαιρετικά προηγμένα συστήματα ημιαυτόνομης οδήγησης μαζί με ένα σύνολο τεχνολογικών καινοτομιών, οι οποίες για πρώτη φορά συναντώνται σε μάρκα του γαλλικού ομίλου.



Σε ό,τι αφορά τις διαθέσιμες εκδόσεις, αυτές περιλαμβάνουν τρεις κινητήρες βενζίνης και δύο diesel. Οι πρώτοι έχουν απόδοση 130, 180 και 225 ίππους, ενώ οι δεύτεροι 130 και 180 ίππους. Οι ισχυρότεροι κινητήρες θα διατίθενται αποκλειστικά με το νέο αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων, ενώ οι βασικοί βενζίνης και diesel με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Να σημειωθεί ότι το νέο αυτόματο κιβώτιο EAT8 του ομίλου PSA πραγματοποιεί την πρώτη του παρουσία στο DS 7, ενώ ορισμένες ακόμη «πρωτιές» αποτελούν η ενεργητική ανάρτηση με δυνατότητα αυτορρυθμιζόμενης λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο μέσω κάμερας και διαφόρων ακόμα αισθητήρων, το σύστημα «νυχτερινής όρασης» μέσω κάμερας υπέρυθρης ακτινοβολίας και τα ενεργά φώτα LED.



Το νέο μοντέλο θα είναι διαθέσιμο και με το νέο σύστημα υβριδικής πρόωσης με δυνατότητα φόρτισης, το οποίο έχει την ονομασία E-Tense. Αυτό θα βασίζεται σε έναν κινητήρα βενζίνης ισχύος 200 ίππων και σε δύο ηλεκτρικούς κινητήρες, ένας εκ των οποίων θα δίνει κίνηση μόνο στους πίσω τροχούς, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Η συνολική ισχύς του συστήματος είναι 300 ίπποι, ενώ ο χρόνος φόρτισης των μπαταριών, που εξασφαλίζουν πλήρως ηλεκτρική λειτουργία για κάλυψη απόστασης έως 60 χιλιομέτρων, είναι 2,5 ή 4 ώρες σε ταχυφορτιστή ή οικιακή παροχή αντίστοιχα.

BMW X2

Με τη νέα X2, η BMW επιβεβαιώνει τις αρχές της βαυαρικής φίρμας, ήτοι τον συνδυασμό πολυτέλειας και κοινωνικού στάτους που συνοδεύεται από τον απαραίτητο σπορ χαρακτήρα, συνεχίζοντας τα πετυχημένα λανσαρίσματα στην κατηγορία των premium crossovers. Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο ανταγωνισμού με πολλές ποιοτικές επιλογές σαν την X2 και τους υποψήφιους αγοραστές να «τρίβουν» τα χέρια τους. Το γερμανικό μοντέλο ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή εμφάνιση, την εξαιρετική οδική συμπεριφορά, καθώς και για την ποιότητά του σε όλους τους τομείς, ενσωματώνοντας επί της ουσίας όλα τα πλεονεκτήματα της υπόλοιπης γκάμας της BMW.



Σχεδιαστικά, η νέα X2 διαθέτει μοντέρνα εμφάνιση, έχοντας μοιραστεί πολλά στοιχεία με τα εξίσου σύγχρονα μοντέλα της BMW. Σε πολλά σημεία έχει υιοθετήσει στοιχεία από την X1, π.χ. στη μάσκα και στα φωτιστικά σώματα, ενώ συνολικά η σιλουέτα της είναι άκρως ελκυστική στην όψη. Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι αυτή που περιμένει να δει όποιος επιλέξει να αποκτήσει ένα στυλάτο αυτοκίνητο όπως η X2. Κορυφαία ποιότητα υλικών τόσο στο ταμπλό όσο και κατά μήκος της καμπίνας, εξαιρετική εργονομία και πρακτικότητα χάρη στις αρκετές θήκες για μικροαντικείμενα



Την ίδια στιγμή, το γνωστό σύστημα infotainment της BMW, το οποίο φροντίζει για την ψυχαγωγία και την πληροφόρηση των επιβαινόντων, κλέβει την παράσταση, προσφέροντας την απαραίτητη πληροφόρηση. Παράλληλα, οι διαθέσιμοι χώροι φιλοξενούν με άνεση τόσο τους επιβάτες όσο και τις αποσκευές τους χάρη στα 470 λίτρα του αποθηκευτικού χώρου, τα οποία αυξάνονται περισσότερο μετά την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων (έως και 1.355 λίτρα).



Η BMW Χ2 εφοδιάζεται με μηχανικά σύνολα βενζίνης απόδοσης από 140 έως 192 ίππους, καθώς και με πετρελαιοκινητήρες με απόδοση από 150 έως 190 ίππους. Σε όλες τις εκδόσεις του τα μοτέρ του γερμανικού μοντέλου επιτυγχάνουν πολύ καλές τιμές σε επιδόσεις, τις οποίες συνδυάζουν και με σχετική οικονομία καυσίμου ως επί το πλείστον. Στον δρόμο, το εντυπωσιακό μοντέλο της BMW διακρίνεται για τη σπορ και στιβαρή οδική συμπεριφορά του, ενώ την ίδια στιγμή οι επιβάτες απολαμβάνουν τις δεδομένες ανέσεις της βαυαρικής φίρμας, με την ύπαρξη τετρακίνησης σε αρκετές εκδόσεις να ενισχύει τον «off road» χαρακτήρα της X2.



Σε γενικές γραμμές, η στυλάτη BMW X2 διαθέτει ελκυστική εμφάνιση και σπορ χαρακτήρα, τα οποία συνδυάζει με πολυτέλεια και πρακτικότητα, ανεβάζοντας τον πήχη της κατηγορίας, καθώς και το επίπεδο του ανταγωνισμού, στα ύψη. Πρόκειται για ένα μοντέλο που αποτελεί εξαιρετική επιλογή τόσο για καθημερινή χρήση όσο και για εκδρομές, είτε κοντινές είτε μακρινές, ενώ μπορεί να κινηθεί με άνεση σε όλα τα οδικά δίκτυα.

FORD ECOSPORT

Το Ford EcoSport ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του καριέρα μόλις το 2016, εισερχόμενο εμβόλιμα σε μία ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία, καθώς οι πωλήσεις των μικρών SUV/crossovers αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Με το EcoSport περνάει σαφές το μήνυμα προς τον ανταγωνισμό ότι η φίρμα προσθέτει μια έντονη και ενδιαφέρουσα παρουσία στην εν λόγω κατηγορία, ενώ, παρά το γεγονός ότι επί της ουσίας αποτελεί μια υπερυψωμένη εκδοχή του Fiesta, φαίνεται ότι διαθέτει τα προσόντα για να φέρει ανακατατάξεις στην κατηγορία των compact SUV.



Πλήρως αναβαθμισμένο σε όλους τους τομείς και με ακόμη εντυπωσιακότερη εμφάνιση, το νέο Ford EcoSport ξεχωρίζει χάρη στο σύγχρονο και ποιοτικό εσωτερικό του, τους αποδοτικούς κινητήρες και, φυσικά, το νέο Έξυπνο Σύστημα Τετρακίνησης AWD. Ο υποψήφιος αγοραστής έχει να επιλέξει από μια μεγάλη γκάμα εκδόσεων εξοπλισμού, η οποία, αν συνδυαστεί και με τα προαιρετικά στοιχεία, τις αποχρώσεις του αμαξώματος αλλά και τη διχρωμία της οροφής, αποφέρει πολλές δεκάδες διαφορετικές δυνατότητες εξατομίκευσης.



Οι χώροι για τους επιβάτες έχουν αυξηθεί σημαντικά, το δάπεδο του πορτμπαγκάζ ρυθμίζεται σε τρία διαφορετικά ύψη για τη δημιουργία ενός κρυφού αποθηκευτικού χώρου και τα καθίσματα προσφέρονται για ξεκούραστες μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης. Στο cockpit περιλαμβάνεται, ανάλογα με τα επίπεδα εξοπλισμού, οθόνη αφής 8 ιντσών, το SYNC 3 με δυνατότητα ελέγχου και χρήσης του τηλεφώνου και του συστήματος πολυμέσων και πλοήγησης με φωνητικές εντολές και προαιρετικά το εξαιρετικό ηχοσύστημα της B&O με 10 ηχεία και 675 watt απόδοση, ειδικά σχεδιασμένο για το νέο Ford EcoSport.



Στα δυνατά όπλα του συμπαγούς SUV της Ford περιλαμβάνεται χωρίς αμφιβολία ο τρικύλινδρος πολυβραβευμένος βενζινοκινητήρας EcoBoost, χωρητικότητας ενός λίτρου. Στο EcoSport αποδίδει 125 και 140 ίππους και οι επιδόσεις του είναι αντίστοιχες με εκείνες ενός συμβατικού κινητήρα 1,6 λίτρων, αλλά ο EcoBoost υπερτερεί λόγω χαμηλής κατανάλωσης και λιγότερων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα, συναντάμε και τον νέο αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον νέο κινητήρα πετρελαίου 1,5 λίτρων EcoBlue απόδοσης 100 και 125 ίππων.



Εν κατακλείδι, το EcoSport αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση στα compact crossovers, η οποία εύλογα θα κεντρίσει το ενδιαφέρον και του πλέον απαιτητικού υποψήφιου αγοραστή της κατηγορίας, καθώς ξεχωρίζει τόσο σε εμφάνιση όσο και σε ουσία. Την ίδια στιγμή η Ford αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της σε έξυπνες, SUV λύσεις, ακολουθώντας την τάση της εποχής, με το EcoSport να αποτελεί την αιχμή του δόρατος.

HONDA CR-V

Η φιλοσοφία του Honda CR-V εξαρχής παρέπεμπε σε ένα SUV για όλες τις δουλειές, ικανό στον δρόμο, χωρίς να παραμελεί τα off-road καθήκοντά του, που την ίδια στιγμή να διακρίνεται τόσο για την ποιότητα όσο και για την πρακτικότητα και την ευρυχωρία του. Η τελευταία γενιά του ιαπωνικού μοντέλου μένει πιστή στις αρχές του CR-V, ενώ διαθέτει πλέον όλα τα απαιτούμενα εφόδια, αρχής γενομένης από τη σύγχρονη και επιβλητική του εμφάνιση τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό του, με στόχο να συνεχίσει την εντυπωσιακή πορεία των προκατόχων του.



Η αναβαθμισμένη και ποιοτική καμπίνα των επιβατών με τις απαραίτητες πινελιές πολυτέλειας αποτελεί τον ιδανικό χώρο «διαμονής» για τους επιβάτες, ενώ για την ψυχαγωγία τους φροντίζει το σύστημα infotainment Honda Connect, το οποίο προσφέρει αναβαθμισμένη, διαισθητική λειτουργία και πλήρη ενσωμάτωση smartphone μέσω Apple CarPlay και Android Auto.



Ο πλούσιος εξοπλισμός, η εξαιρετική εργονομία και η πρακτικότητα, αποτελούν μερικά ακόμη προτερήματα του ιαπωνικού μοντέλου, με κορυφαίο όλων τους προσφερόμενους χώρους τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αποσκευές τους. Τα 561 λίτρα αποθηκευτικού χώρου (1.756 με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων) αποτελούν εγγύηση για μεταφορά αντικειμένων όλων των ειδών με άνεση και ασφάλεια.



Η τελευταία γενιά του CR-V είναι διαθέσιμη με τον νέο 1.5 VTEC Turbo κινητήρα βενζίνης της Honda, ο οποίος αποδίδει 173 και 193 ίππους αντίστοιχα. Στην έκδοση με τους 173 ίππους εφοδιάζεται με 6άρι χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ ανάλογα με το εξοπλιστικό πακέτο συνδυάζεται και με σύστημα τετρακίνησης. Στην εκδοχή με τους 193 ίππους συνεργάζεται αποκλειστικά με CVT αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, καθώς και με σύστημα τετρακίνησης. Στον δρόμο, το CR-V κινείται με σταθερότητα και εξαιρετική ασφάλεια, χωρίς να υπολείπεται στο ελάχιστο σε οδηγική απόλαυση, ενώ την ίδια στιγμή επιτυγχάνει εξαιρετική οικονομία καυσίμου.



Να σημειωθεί επίσης ότι το CR-V διαθέτει το Honda Sensing, ήτοι την «αφρόκρεμα» των συστημάτων ασφαλείας της ιαπωνικής φίρμας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα Collision Mitigation Braking System, Forward Collision Warning, Lane Keeping Assist System, Adaptive Cruise Control, Traffic Sign Recognition, Intelligent Speed Limiter και Intelligent Adaptive Cruise Control. Τέλος, το Honda CR-V προσφέρεται σε 3 διαφορετικά επίπεδα εξοπλισμού, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 33.650 ευρώ για την προσθιοκίνητη έκδοση Comfort με τους 173 ίππους.

JEEP COMPASS

Το νέο Jeep Compass διαρρηγνύει κάθε σχέση με το ομώνυμο προηγούμενο μοντέλο, όντας καινούριο σε κάθε του πτυχή. Με μήκος 4,4 μέτρα, τοποθετείται μεταξύ Renegade και Cherokee στην γκάμα της Jeep, ενώ κάτω από το καπό του συναντάμε κινητήρες 1.4 έως και 2.0 λίτρων, ενώ διατίθεται τόσο ως προσθιοκίνητο όσο και ως τετρακίνητο. Επί της ουσίας, η Jeep διατήρησε τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του Compass, με ένα πιο σύγχρονο και πιο «φιλικό» περιτύλιγμα όμως, πλήρως εναρμονισμένο με τις σύγχρονες ανάγκες των υποψήφιων αγοραστών.



Το Compass δεύτερης γενιάς διαθέτει τον αυθεντικό χαρακτήρα ενός Jeep και προσφέρει τη δυνατότητα για άνετη κίνηση, τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Τα ποιοτικά υλικά και η εργονομία του συμβάλλουν στην καλή εικόνα του SUV, ενώ από τη θέση του οδηγού η πληροφόρηση είναι άμεση μέσω του πίνακα οργάνων, σε συνεργασία και με την οθόνη 8,4 ιντσών της κεντρικής κονσόλας. Το σύστημα infotainment έρχεται σε συνδυασμό με το U Connect και τα γνώριμα Apple CarPlay και Android Auto.



Το μεσαίο SUV της ιστορικής αμερικανικής φίρμας προτάσσει το κύρος και την πολυτέλεια της μάρκας σε συνδυασμό με εξαιρετικές εκτός δρόμου δυνατότητες αλλά και κινητήρες-φορολογικά ατού, όπως ο βενζίνης των 1.4 λίτρων και ο diesel των 1.6 λίτρων, ο πρώτος με ισχύ 140 και 170 ίππους και ο δεύτερος με 120 ίππους. Επίσης, το μοντέλο θα διατίθεται στη χώρα μας και με τον δίλιτρο κινητήρα diesel που αποδίδει 140 ή 170 ίππους.



Το Compass προσφέρεται σε εκδόσεις Sport, Longtitude, Limited και Trailhawk, ενώ όσοι αναζητούν την αυθεντική τετρακίνηση Jeep έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στα δύο έξυπνα συστήματα, Active Drive και Jeep Active Drive Low. Εκτός από τις διαφορετικές θέσεις λειτουργίας για κάθε έδαφος, αποσυμπλέκουν ακαριαία τον πίσω άξονα όταν η κίνηση δεν είναι απαραίτητη σε όλους τους τροχούς, με προφανή στόχο την εξοικονόμηση καυσίμου.



Παράλληλα, διαθέτει ένα πλήρες επίπεδο εξοπλισμού ακόμα και στη βασική του έκδοση, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έξι αερόσακους, ESP, υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα, σύστημα υποβοήθησης διατήρησης της λωρίδας κυκλοφορίας, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, αυτόματη διατήρηση σταθερής ταχύτητας, σύστημα αποφυγής σύγκρουσης με το προπορευόμενο όχημα, ηλεκτρονικό έλεγχο ευστάθειας ρυμουλκούμενου, air condition, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/πίσω και κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό.

HYUNDAI KONA

Με τη Hyundai να αποδεικνύει σε κάθε περίπτωση ότι έχει πραγματοποιήσει τεράστια άλματα προόδου, το λανσάρισμα του εντυπωσιακού Kona αποτελεί ουσιαστικά την πιο πρόσφατη χειροπιαστή απόδειξη για τη νέα, σύγχρονη και κυρίως πιο ευρωπαϊκή φιλοσοφία της κορεατικής φίρμας. Διαθέτοντας ως βασικά του πλεονεκτήματα τη μοντέρνα σχεδίαση, καθώς και την πρακτικότητά του, το Kona δεν διστάζει να αναμετρηθεί με τους εκπροσώπους του ιδιαίτερα ισχυρού ανταγωνισμού της κατηγορίας των B-SUV, αποτελώντας έναν αρκετά υπολογίσιμο αντίπαλο.



Όμορφο, μοντέρνο και ποιοτικό, το νέο Hyundai Kona αποτελεί το νέο πρόσωπο της κορεατικής φίρμας, μια εντελώς φρέσκια σχεδιαστική πρόταση, με τους διπλούς προβολείς LED, τη διχρωμία αμαξώματος-οροφής και την επιλογή ανάμεσα από δέκα έντονα εξωτερικά χρώματα, τα οποία προσφέρουν 28 διαφορετικούς συνδυασμούς για κάθε προσωπικό γούστο και ύφος, να κλέβουν την παράσταση. Στο εσωτερικό του Kona συνεχίζεται η σύγχρονη εικόνα του κορεατικού SUV, με ποιοτικά υλικά να κυριαρχούν κατά μήκος της καμπίνας, κορυφαία τεχνολογία τόσο σε επίπεδο infotainment όσο και σε επίπεδο ασφάλειας, καθώς και με εξαιρετικούς χώρους για επιβάτες και αποσκευές (361-1.143 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων).



Το SUV της Hyundai λανσάρεται με δύο υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες βενζίνης με υψηλή ροπή και άριστη οικονομία καυσίμου: έναν T-GDI 1,0 λίτρου με 6τάχυτο (MT) μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων και απόδοση 120 ίππους και έναν 1,6 λίτρων με 177 ίππους και τετρακίνηση. Η Hyundai εφοδιάζει επίσης το Kona με την επόμενη γενιά κινητήρων diesel 1,6 λίτρων, η οποία διατίθεται με 6τάχυτο (6-Speed MT) κιβώτιο ταχυτήτων ή 7-DCT κιβώτιο ταχυτήτων, με προαιρετική τετρακίνηση.



Παράλληλα, το Hyundai Kona διαθέτει ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών ενεργητικής ασφάλειας, όπου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται συστήματα όπως τα: Forward Collision Warning και Forward Collison-Avoidance Assist with Pedestrian Detection, Blind-Spot Collision Warning, Rear Cross-Traffic Collision Warning, Lane Keep Assist, Driver Attention Warning, Low Beam Assist-Static and High Beam Assist. Αν μη τι άλλο, το Kona αποτελεί ένα σύγχρονο και ασφαλές μοντέλο.



Σε γενικές γραμμές, το νέο Hyundai Kona προσγειώθηκε με «άγριες» διαθέσεις στην κατηγορία των μικρών SUV, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η κορεατική φίρμα έχει τον τρόπο να παρουσιάσει μια κορυφαία και σύγχρονη πρόταση. Στα συν του νέου Kona προφανώς συμπεριλαμβάνεται η εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή του, η οποία ξεκινά από τα 16.590 ευρώ για τις βενζινοκίνητες εκδοχές της έκδοσης Style.

KIA CEED

Η αντεπίθεση της KIA σε όλα τα επίπεδα δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει τη διαχρονικά δημοφιλή κατηγορία των μικρομεσαίων, όπου η τελευταία γενιά του πεντάθυρου Ceed, χάρη στη σύγχρονη και πλέον ευρωπαϊκή φιλοσοφία της κορεατικής εταιρείας, είναι πανέτοιμη να αντιμετωπίσει με επιτυχία τον διαχρονικά ισχυρό ανταγωνισμό. Με βασικές αρχές τη μοντέρνα εικόνα, την πρακτικότητα, καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, το νέο Ceed κλέβει την παράσταση και αποδεικνύει ότι η KIA δεν αστειεύεται.



Σχεδιαστικά, το νέο KIA Ceed μαγνητίζει τα βλέμματα, καθώς συνδυάζει με επιτυχία τα δυναμικά χαρακτηριστικά με την κομψή και σύγχρονη σχεδιαστική γραμμή όλων των πρόσφατων μοντέλων της κορεατικής φίρμας. Το design του μπορεί να «προδίδει» ότι έχει ως στόχο να προσελκύσει ένα πιο νεανικό κοινό, ωστόσο δεν εστιάζει μόνο στην εμφάνιση αλλά και στην πρακτικότητα. Παράλληλα, είναι εμφανής η πρόθεση της KIA να παρουσιάσει ένα μοντέλο που θα αντέχει σχεδιαστικά στον χρόνο και θα παραμένει διαχρονικά ελκυστικό.



Στην ίδια σύγχρονη και ποιοτική λογική βασίζεται και το εσωτερικό του Ceed, με αρκετές σπορτίφ «πινελιές», ανθεκτικά υλικά και ευρυχωρία σε ικανοποιητικά επίπεδα, «κερδίζοντας» ακόμα και τους πιο απαιτητικούς υποψήφιους αγοραστές. Η λειτουργία της οθόνης πολυμέσων (από 5 έως 7 ίντσες, ανάλογα με την έκδοση) είναι άρτια και η συνδεσιμότητα ικανοποιεί στο έπακρο. Σε μόνιμη εγρήγορση βρίσκονται και τα συστήματα υποστήριξης του οδηγού, όπως η προειδοποίηση απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας και το σύστημα ελέγχου κούρασης του οδηγού.



Το παζλ της άκρως θετικής εικόνας στα ενδότερα του KIA Ceed συμπληρώνουν οι αρκετές θήκες για μικροαντικείμενα και, φυσικά, ο χώρος αποσκευών των 395 λίτρων, μια τιμή η οποία το καθιστά ένα εκ των κορυφαίων στον τομέα αυτό, σε σύγκριση με τους άμεσους ανταγωνιστές του. Παράλληλα, στην «καρδιά» του νέου KIA Ceed συναντάμε τον ατμοσφαιρικό 1.4 MPi βενζίνης των 100 ίππων, τους υπερτροφοδοτούμενους 1.0 και 1.4 T-GDi με 120 και 140 ίππους αντίστοιχα, καθώς και τον νέο 1.6 CRDi diesel, ο οποίος αποδίδει 115 και 136 ίππους.



Με λίγα λόγια, το KIA Ceed αποτελεί μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη πρόταση με δυναμικό και νεανικό χαρακτήρα, καθώς και αρκετά τεχνολογικά εφόδια, ικανά να το φέρουν ψηλά στην κατηγορία του. Ένα από αυτά είναι και η τιμή του, η οποία ξεκινά από τα 15.190 ευρώ για τις βενζινοκίνητες εκδόσεις και από τα 19.990 ευρώ για τις αντίστοιχες diesel.

MERCEDES BENZ A-CLASS

Η άφιξη της νέας Mercedes A-Class επανακαθορίζει την έννοια της σύγχρονης πολυτέλειας στην compact κατηγορία. Χάρη στο νέο διαδραστικό σύστημα τηλεματικής MBUX, δίνει νέα διάσταση στην εμπειρία του χρήστη και εντυπωσιάζει με τις επιπλέον λειτουργίες, καθώς και με τα συστήματα που προσφέρει, τα οποία μέχρι πρότινος εξόπλιζαν μεγαλύτερα μοντέλα στην γκάμα της Mercedes-Benz.



Στα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της νέας A-Class περιλαμβάνεται το εντελώς νέο σύστημα πολυμέσων MBUX-Mercedes-Benz User Experience. Πρόκειται για ένα είδος «συναισθηματικής» σύνδεσης ανάμεσα στον οδηγό, το όχημα και τους επιβάτες, καθώς διαθέτει δυνατότητα εκμάθησης μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Την παράσταση κλέβει η λειτουργία αναγνώρισης φωνής του MBUX, με την οποία μπορεί να ρυθμιστεί, μεταξύ άλλων, η θέση οδήγησης, η θερμοκρασία της καμπίνας και οι σταθμοί στο ραδιόφωνο!



Στην καμπίνα των επιβατών ξεχωρίζει το αβανγκάρντ ταμπλό οργάνων με δύο οθόνες που ξεκινούν από τις 7 ίντσες (βασική έκδοση) και φτάνουν έως τις 10,25 (26 εκ.) και δημιουργούν ένα εντελώς αυτόνομο σύνολο ευρείας οθόνης. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη λειτουργικότητα και στη χρηστικότητα, αφού η νέα A-Class προσφέρει καλύτερη περιμετρική ορατότητα, αυξημένους χώρους στο ύψος των ώμων, των χεριών και του κεφαλιού, ενώ και ο χώρος αποσκευών είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με το απερχόμενο μοντέλο.



Ωστόσο, την παράσταση κλέβει το «Mercedes me», το σύστημα που ήρθε με στόχο να αλλάξει τα δεδομένα στον τομέα της συνδεσιμότητας. Περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών της Mercedes-Benz, από τη χρηματοδότηση και τη συντήρηση των οχημάτων έως τις γνωστές, διεθνείς υπηρεσίες κινητικότητας της Daimler. Με αυτό τον τρόπο το «Mercedes me» επιτρέπει την απρόσκοπτη και άνετη πρόσβαση του χρήστη σε όλους τους τομείς κινητικότητας, δίνοντας έμφαση στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των χρηστών της μάρκας.



Σε ό,τι αφορά τον τομέα των επιδόσεων, μια νέα γκάμα αποδοτικών κινητήρων εγγυάται ακόμη μεγαλύτερη οδηγική απόλαυση και άνεση. Δύο μηχανικά σύνολα βενζίνης, το ένα με χωρητικότητα 1,33 λίτρων με απόδοση 163 ίππους και το έτερο με 2,0 λίτρων και ισχύ 224 ίππους, καθώς και ένας κινητήρας diesel 1,5 λίτρων με ισχύ 116 ίππους, υπόσχονται ασφαλείς, οικονομικές και γρήγορες μετακινήσεις. Επιπλέον, ως μέρος της φιλοσοφίας Intelligent Drive, στη νέα A-Class συναντάμε ένα εξελιγμένο σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένες οδηγικές καταστάσεις και για πρώτη φορά περιλαμβάνεται σε όχημα της κατηγορίας.

MINI COUNTRYMAN S E

Η νέα εποχή του MINI φαίνεται ότι διανύει την πιο παραγωγική της περίοδο, καθώς το ιστορικό και εμπορικά πετυχημένο μοντέλο πλέον είναι διαθέσιμο μέχρι και σε 5θυρες εκδόσεις ή πιο πρακτικές και περιπετειώδεις. Παράδειγμα αποτελεί το Countryman, το οποίο στην τελευταία γενιά του έρχεται μεγαλύτερο και πιο «ζωηρό» από ποτέ, για να επιβεβαιώσει ότι το DNA του αρχικού λιλιπούτειου MINI μπορεί να εμπλουτιστεί με πρακτικότητα, άνετους χώρους και διάθεση για περιπέτεια ακόμη και σε off road μονοπάτια. Το Countryman είναι άξιος εκφραστής αυτής της νέας εποχής για το MINI, ενώ την ίδια στιγμή ανεβάζει ψηλά τον πήχη στην κατηγορία του, προσφέροντας ακόμα και υβριδικές εκδόσεις.



Εμφανισιακά, η τελευταία εκδοχή του Countryman στην υβριδική του έκδοση διατηρεί στο ακέραιο την ταυτότητα του MINI, διανθισμένη με ακόμα πιο επιθετική εμφάνιση, μεγαλύτερες διαστάσεις και έντονη διάθεση για περιπέτεια, σε συνδυασμό με ανεπτυγμένη οικολογική συνείδηση. Στο εσωτερικό του plug-in hybrid μοντέλου της MINI αναμενόμενα κυριαρχεί η μεγάλη στρογγυλή οθόνη αφής στην κορυφή της κεντρικής κονσόλας, με τα χαρακτηριστικά χειριστήρια αεροπορικού τύπου και την εργονομία να προϋποθέτει εξοικείωση με τα μοντέλα της μάρκας, χωρίς ωστόσο να προβληματίζει. Ποιότητα και εξατομίκευση χτυπούν «κόκκινο», ενώ το ίδιο συμβαίνει με την άνεση και την ευρυχωρία. Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών αγγίζει τα 405 λίτρα υπό κανονικές συνθήκες, ήτοι 45 λίτρα λιγότερα από το κανονικό Countryman, λόγω της τοποθέτησης του ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα.



Το MINI Countryman διατίθεται σε τέσσερις εξοπλιστικές εκδόσεις με κινητήρες βενζίνης 1,5 λίτρων απόδοσης 136 ίππων και 2,0 λίτρων με απόδοση 192 ή 231 ίππους, καθώς και με δίλιτρο πετρελαιοκινητήρα με ισχύ 150 ή 190 ίππους. Όλα τα μοτέρ συνδυάζονται με μηχανικό εξατάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων ή με αυτόματο Steptronic 6 ή 8 σχέσεων. Στην «καρδιά» της υβριδικής εκδοχής του Countryman βρίσκεται ο συνδυασμός του γνωστού TwinPower βενζινοκινητήρα των 136 ίππων με τον ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 88 ίππων, ο οποίος δίνει ένα συνολικό αποτέλεσμα 224 ίππων και εξαιρετικών επιδόσεων: 0-100 χλμ./ώρα (με φορτισμένες μπαταρίες) σε 6,8 δλ. και τελική ταχύτητα στα 198 χλμ./ώρα.



Το τετρακίνητο Countryman S E επιδεικνύει εξαιρετική οδική συμπεριφορά, βγαλμένη από το ένδοξο παρελθόν του μοντέλου, ενώ μπορεί να κινηθεί μόνο με το ηλεκτρικό μοτέρ για περίπου 40 χιλιόμετρα. Τα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας για τους επιβάτες είναι υψηλά και σε αυτό συντελεί η ευρυχωρία «εντός των τειχών» σε συνδυασμό με τους αποδοτικούς κινητήρες και τη σωστή ρύθμιση της ανάρτησης. Συνοψίζοντας, πρόκειται για ένα MINI που δεν ανεβαίνει επίπεδο μόνο λόγω διαστάσεων αλλά και γιατί διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα της μάρκας, εμπλουτίζοντάς τα με νέα στοιχεία, προσαρμοσμένα στην εποχή που διανύουμε.

NISSAN LEAF

Το νέο Nissan Leaf αποτελεί την επόμενη γενιά του αμιγώς ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου (μηδενικών εκπομπών ρύπων) με τις κορυφαίες πωλήσεις στον κόσμο, καθώς περισσότεροι από 300.000 τυχεροί ιδιοκτήτες έχουν επιλέξει το πρώτης γενιάς Leaf από το 2010 που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά. Τώρα, το ολοκαίνουριο μοντέλο προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία, βελτιωμένη δυναμική σχεδίαση, κορυφαίες τεχνολογίες υποστήριξης του οδηγού και βελτιωμένη συνδεσιμότητα. Με συνολικό μήκος 4,49 μέτρα, πλάτος 1,79 μέτρα, ύψος 1,54 μέτρα και μεταξόνιο 2,70 μέτρα, το νέο Nissan Leaf διαθέτει ένα κομψό προφίλ με δυναμική εμφάνιση, όπως και εξαιρετική αεροδυναμική.



Οποιοσδήποτε είναι εξοικειωμένος με τη σχεδιαστική ταυτότητα της Nissan θα αναγνωρίσει αμέσως τους προβολείς σχήματος μπούμερανγκ, το «μέτωπο» εμπρός με τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό V-motion, ενώ τα μπλε στοιχεία, όπως η μπροστινή μάσκα και το «καλούπωμα» του πίσω προφυλακτήρα, αναδεικνύουν τον 100% ηλεκτρικό, μηδενικών εκπομπών ρύπων χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Παράλληλα, το νέο Leaf διαθέτει ένα εντελώς ανασχεδιασμένο εσωτερικό, το οποίο εστιάζει στον οδηγό και συνδυάζει την έξυπνη χρήση του χώρου με τη βέλτιστη λειτουργικότητα. Ο σχεδιασμός τύπου «πτερυγίων» χαρακτηρίζεται από τη «ζωντανή» μπλε ραφή στα καθίσματα, στο ταμπλό και στο τιμόνι, δημιουργώντας μια χαλαρή ατμόσφαιρα, καθώς και μια αίσθηση υψηλής ποιότητας.



Ο χώρος αποσκευών χωρητικότητας 435 λίτρων και το αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα 60/40 προσφέρουν εντυπωσιακές επιλογές αποθήκευσης και μέγιστη χρηστικότητα, καθιστώντας το νέο Leaf το ιδανικό οικογενειακό αυτοκίνητο. Η μέγιστη χωρητικότητα αποσκευών με αναδίπλωση των καθισμάτων αγγίζει τα 1.176 λίτρα. Το νέο e-powertrain στη δεύτερη γενιά του Leaf προσφέρει ισχύ 110 kW και ροπή 320 Nm, βελτιώνοντας τις επιδόσεις (0-100 χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα).



Το νέο Nissan Leaf διαθέτει αυτονομία της τάξης των 378 χιλιομέτρων (NEDC), ενώ είναι το πρώτο EV που υποβλήθηκε σε δοκιμές WLTP, επιτρέποντας στους κατόχους του να οδηγούν έως και 415 χιλιόμετρα σε συνθήκες πόλης με μία μόνο φόρτιση. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί μπορούν να απολαμβάνουν μεγαλύτερες διαδρομές, διασυνδεδεμένες με το εκτεταμένο ευρωπαϊκό δίκτυο ταχείας φόρτισης CHAdeMO. Ο χρόνος φόρτισης από τη στιγμή ειδοποίησης μέχρι το 80% (γρήγορη φόρτιση - 50 kw) διαρκεί 40-60 λεπτά, ενώ αγγίζει τις 7,5 ώρες από τη στιγμή ειδοποίησης έως το 100% με το Wallbox των 7 Kw.



Παράλληλα, το νέο Leaf είναι εξοπλισμένο με την πρωτοποριακή τεχνολογία Nissan Intelligent Mobility, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας του οδηγού ProPILOT για ασφαλέστερη και πιο άνετη οδήγηση, καθώς και με το ProPILOT Park για πλήρως αυτόνομο τρόπο στάθμευσης με το πάτημα ενός κουμπιού. Την ίδια στιγμή, η νέα επαναστατική τεχνολογία e-Pedal αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι οδηγούν, επιτρέποντας την επιτάχυνση, την επιβράδυνση και την πλήρη στάση με την απλή αύξηση ή μείωση της πίεσης που ασκείται στο γκάζι. Απελευθερώνοντας το γκάζι, το αυτοκίνητο θα επιβραδύνει και θα φτάσει σε πλήρη στάση ακόμα και αν βρίσκεται σε ανηφορικό σημείο, χωρίς να χρειαστεί να πιέσετε το πεντάλ του φρένου.

PEUGEOT 508

Η Peugeot φημίζεται διαχρονικά για την τάση της να δημιουργεί αυτοκίνητα με ιδιαίτερο και ξεχωριστό χαρακτήρα, είτε προσελκύοντας τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές σχεδιαστικές γραμμές που επιλέγει είτε δίνοντας έμφαση σε πιο ουσιαστικούς τομείς, όπως η άνεση και οι τεχνολογικές καινοτομίες. Με το νέο 508, η γαλλική φίρμα εστιάζει σε όλα τα παραπάνω στοιχεία, πετυχαίνοντας με χαρακτηριστική ευκολία τον στόχο της και δημιουργώντας ένα premium μεσαίο οικογενειακό μοντέλο, το οποίο συνδυάζει την πολυτέλεια με πρακτικότητα και σπορ χαρακτηριστικά.



Σχεδιαστικά, το εντυπωσιακό Peugeot 508 διαθέτει τρισδιάστατη μάσκα με στενόμακρα φωτιστικά σώματα και μεταλλικά διακοσμητικά, τα οποία δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα εικόνα, ενώ η κλίση της οροφής τονίζει τον δυναμικό χαρακτήρα του, με αποτέλεσμα να παραπέμπει σε τετράπορτο κουπέ μοντέλο. Τα φώτα διαθέτουν το γνωστό σχήμα του «νυχιού του λέοντα», το οποίο αποτελεί πλέον σήμα κατατεθέν για τα μοντέλα της γαλλικής φίρμας τα τελευταία χρόνια, ενώ η έκδοση GT Line διαφοροποιείται αισθητικά χάρη στις χρωμιωμένες απολήξεις των εξατμίσεων.



Στο εσωτερικό του νέου 508 η αίσθηση της ποιότητας και της πολυτέλειας είναι διάχυτη, με υλικά όπως το δέρμα και το ξύλο να έχουν χρησιμοποιηθεί στο μεγαλύτερο μέρος των επιφανειών της καμπίνας των επιβατών. Παράλληλα, την παράσταση κλέβουν το iCockpit με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων, η μεγάλη κεντρική οθόνη αφής και οι διακόπτες «αεροπορικού τύπου», τους οποίους έχουμε συναντήσει και σε άλλα μοντέλα της Peugeot, καθώς και το σύστημα νυχτερινής οδήγησης Night Vision.



Σε ό,τι αφορά τους διαθέσιμους χώρους, με μήκος 4.750 χιλιοστά και μεταξόνιο 2.750 χλστ., αποδεικνύονται υπέρ το δέον γενναιόδωροι για τους επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 485 λίτρα για μεταφορά αντικειμένων όλων των ειδών και μεγεθών. Παράλληλα, το νέο Peugeot 508 βασίζεται στην πλατφόρμα EMP2 και εφοδιάζεται με τους κορυφαίους κινητήρες του ομίλου PSA (Peugeot - Citroën και πλέον Opel).



Αρχικά έχουμε τον turbo βενζινοκινητήρα των 1,6 λίτρων απόδοσης 180 ή 225 ίππων, ενώ οι diesel των 1,5 και 2,0 λίτρων αποδίδουν ισχύ 130, 160 και 180 ίππων. Πρόσφατα, μάλιστα, παρουσιάστηκε επίσημα και η υβριδική έκδοση του 508, η οποία θα είναι διαθέσιμη με υβριδικό σύστημα 225 ίππων και αυτονομία μπαταριών 40 χιλιομέτρων για αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Για την ιστορία, ο χρόνος φόρτισης των μπαταριών κυμαίνεται από 7 ώρες, σε οικιακό ρεύμα, έως 1 ώρα και 45 λεπτά στο προαιρετικό Wallbox.

OPEL CORSA GSI

Η τελευταία γενιά του Opel Corsa επιτυγχάνει να διατηρήσει στα ύψη το ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού, διαψεύδοντας το δημοφιλές «ρητό», σύμφωνα με το οποίο «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει». Το Corsa δεν ήταν ποτέ το μοντέλο που θα βρισκόταν στο επίκεντρο λόγω της εμφάνισής του ή της γενικότερης οδηγικής φιλοσοφίας του (εξαιρείται το GSi, καθώς και οι εκδόσεις OPC), όμως τελικά το πρόσημο ήταν και παραμένει θετικό.



Για την ακρίβεια, παρά το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός έχει δυναμώσει αρκετά, το Corsa δεν επιβιώνει απλώς αλλά αποτελεί σταθερή επιλογή για το αγοραστικό κοινό, το οποίο συνεχίζει να εμπιστεύεται το μοντέλο της Opel με «κλειστά τα μάτια». Ειδικότερα, το Corsa GSi πετυχαίνει να προσελκύει τα βλέμματα επάνω του χάρη στην πιο φρέσκια και δυναμική εμφάνιση, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Opel, καθώς και με ένα πιο «παιχνιδιάρικο» εσωτερικό, εξίσου σπορ και ποιοτικό, κυρίως εφοδιασμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και των multimedia εφαρμογών.



Όλα τα παραπάνω πραγματοποίησαν την επίσημη εμφάνισή τους στην τελευταία γενιά του Corsa, ενώ παραμένει σε ισχύ το βασικό όπλο του μοντέλου σε σχέση με τον ανταγωνισμό, το οποίο δεν είναι άλλο από τον πλήρη εξοπλισμό. Ικανοποιητικοί κρίνονται και οι προσφερόμενοι χώροι για τους επιβάτες, αν και στην αποκλειστικά τρίθυρη έκδοση του GSi η πρόσβαση στα πίσω καθίσματα θέλει «τρόπο», ενώ ο χώρος των αποσκευών (280 λίτρα) τοποθετεί το Corsa GSi ψηλά στην κατάταξη της κατηγορίας του.



Το Corsa GSi εφοδιάζεται με 1.400άρη turbo βενζινοκινητήρα, ο οποίος αποδίδει 150 ίππους και 220 Nm ροπής, προσδίδοντας στο μοντέλο της Opel εξαιρετικές επιδόσεις, χωρίς ωστόσο να επιβαρύνει ιδιαίτερα τη μέση κατανάλωση καυσίμου. Για την ιστορία, το Corsa GSi χρειάζεται μόλις 8,9 δευτερόλεπτα για τα 0-100 χλμ./ώρα, ενώ, σύμφωνα πάντα με τον κατασκευαστή, καταναλώνει 6,1 λίτρα καυσίμου για κάθε 100 χιλιόμετρα που διανύει.



Σε γενικές γραμμές, το Corsa GSi έχει τη δυνατότητα να διακριθεί σε πολλούς τομείς πέραν των επιδόσεων, γι' αυτό άλλωστε συνεχίζει να χαίρει της αντίστοιχης δημοφιλίας στους κύκλους των πιο «σκληροπυρηνικών» οδηγών. Παράλληλα, το Corsa GSi αποτελεί πλέον την πιο «γρήγορη» εκδοχή του μοντέλου της Opel, διαθέτει σπορ χαρακτήρα, είναι πιο εκσυγχρονισμένο από ποτέ και σίγουρα βάζει δύσκολα στον ισχυρό ανταγωνισμό του, με τη σιγουριά του διαχρονικού και σταθερού best-seller της κατηγορίας του να το «συντροφεύει».

SEAT ARONA

Το SEAT Arona προσγειώθηκε στην ελληνική αγορά και κλέβει την παράσταση στην ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία των compact SUV, με «όπλα» του τη νεανική σχεδίαση και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με την οποία εφοδιάζεται. Το Arona βασίζεται στην MQB A0 πλατφόρμα του VW Group, θυμίζει αρκετά το μεγαλύτερο Ateca, συνοδεύεται με κίνηση αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς, ενώ είναι διαθέσιμο με ποικιλία μηχανικών συνόλων βενζίνης και diesel.



Το SEAT Arona διαθέτει τον δικό του δυναμικό χαρακτήρα, διαφέροντας αισθητά από ανταγωνιστικές ή μη προτάσεις. Το κομψό και νεανικό design προδιαθέτει θετικά, ενώ ξεχωρίζουν οι αρκετές νεανικές πινελιές, όπως, για παράδειγμα, οι 68 διαφορετικές δυνατότητες διχρωμίας! Χάρη σε αυτές, το Arona δείχνει ακόμα πιο φρέσκο και cool, εκφράζοντας άριστα τη σύγχρονη φιλοσοφία του Urban Lifestyle. Το εσωτερικό του αποπνέει αντίστοιχη φρεσκάδα, ενώ η χρήση ποιοτικών και ανθεκτικών υλικών κατά μήκος του ταμπλό ανεβάζει αισθητά τον δείκτη ποιότητας.



Στα ενδότερα του SEAT Arona οι επιβάτες απολαμβάνουν την απαιτούμενη άνεση και ευρυχωρία, τόσο οι ίδιοι όσο και οι αποσκευές τους, με τη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ να πραγματοποιεί πορεία πρωταθλητισμού στην κατηγορία, αγγίζοντας τα 400 λίτρα (ή 1.280 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων). Παράλληλα, το σύστημα Full Link με την οθόνη αφής των 8 ιντσών (ή 6,5 ιντσών στη βασική έκδοση Reference) δίνει τη δυνατότητα απεριόριστης συνδεσιμότητας και πλοήγησης με τις ψηφιακές πλατφόρμες Apple CarPlay, Android Auto ή Mirror Link.



Στην «καρδιά» του Arona αρχικά συναντάμε τον 1.000άρη TSI κινητήρα βενζίνης με απόδοση 95 και 115 ίππους, ενώ για τους πιο «ανήσυχους» υπάρχει ο 1.500άρης TSI EVO κινητήρας βενζίνης των 150 ίππων. Αντίστοιχα, το Arona διατίθεται με 1.600άρη TDI κινητήρα πετρελαίου, απόδοσης 95 και 115 ίππων. Παράλληλα, οι εκδόσεις των 95 ίππων εφοδιάζονται με στάνταρ μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων, ενώ οι υπόλοιπες με 6τάχυτο μηχανικό. Προαιρετικά, διατίθεται και με 7τάχυτο αυτόματο DSG κιβώτιο, σε συγκεκριμένες εκδόσεις. Όλα τα μηχανικά σύνολα του SEAT Arona, πέρα από την αποδοτικότητά τους, διακρίνονται και για την οικονομία καυσίμου, χωρίς να υστερούν σε επιδόσεις.



Την ίδια στιγμή, τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού (Reference, Style, Xperience και FR) είναι διαθέσιμα για το SUV της SEAT, καλύπτοντας κάθε ανάγκη του υποψήφιου αγοραστή. Για παράδειγμα, η βασική εξοπλιστική έκδοση (Reference) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ESP, 6 αερόσακους, σύστημα Front Assist με προστασία πεζών, μηχανικό κλιματισμό, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, 2 ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικούς καθρέφτες και ηχοσύστημα με οθόνη αφής 6,5 ιντσών.

RENAULT CLIO

Η ενασχόληση της Renault με την κατηγορία των supermini κρύβει πάντα θετικές εκπλήξεις, οι οποίες αφορούν προτάσεις ξεχωριστές και εντελώς διαφοροποιημένες σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το Clio επαληθεύει τον εν λόγω άγραφο «κανόνα» σε όλες τις γενιές του, με αποκορύφωμα την τελευταία, η οποία παραμένει εντυπωσιακά δημοφιλής χάρη στη διαχρονική σχεδίασή της, τους πρωταθλητές στην οικονομία κινητήρες της γαλλικής φίρμας και τις ευέλικτες προωθητικές ενέργειες της ελληνικής αντιπροσωπείας.



Σχεδιαστικά, το Clio ξεφεύγει από τα δεδομένα της κατηγορίας του, καθώς οι διαστάσεις του θα μπορούσαν άνετα να παραπέμπουν σε μοντέλο μεγαλύτερης κατηγορίας, ενώ την ίδια στιγμή παραμένει δυναμικό και ελκυστικό εμφανισιακά. Εισερχόμενοι στα ενδότερα, η εικόνα που αποπνέει το εσωτερικό του είναι ευχάριστη, η άνεση και η πρακτικότητα κυριαρχούν, όμως την παράσταση κλέβει η οθόνη των 7 ιντσών στο ταμπλό του γαλλικού μοντέλου.



Επιπροσθέτως, ο χώρος των αποσκευών με χωρητικότητα 300 λίτρα (έως και 1.146 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων) είναι ικανός για μεταφορά κάθε λογής αντικειμένων. Σε ό,τι αφορά τα μηχανικά σύνολα με τα οποία είναι διαθέσιμο το Clio, τα γονίδια της Formula 1 είναι κάτι παραπάνω από εμφανή, καθώς συναντάμε τον turbo κινητήρα βενζίνης χωρητικότητας 0,9 λίτρων με απόδοση 75 ή 90 ίππους και, φυσικά, τον γνωστό πετρελαιοκινητήρα 1,5 dCi, ο οποίος αποδίδει επίσης 75 και 90 ίππους.



Σε κάθε περίπτωση, το Clio διακρίνεται για την ιδιαίτερα χαμηλή μέση κατανάλωση καυσίμου που επιτυγχάνει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες οδήγησης, την άνεση και την ασφάλεια με την οποία κινείται σε κάθε οδικό δίκτυο, ενώ η ανάρτησή του απορροφά τους κραδασμούς με ευκολία. Σε γενικές γραμμές, οι δυνατότητες του Clio το τοποθετούν σε περίοπτη θέση στην κατηγορία του, συνδυάζοντας την ουσία σε όλους τους τομείς με την εμφάνιση σε ένα άκρως θελκτικό πακέτο, που γίνεται ακόμη πιο ελκυστικό στην κορυφαία έκδοση Dynamic με τον turbo κινητήρα των 0,9 λίτρων TCe, απόδοσης 75 ίππων.



Η συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνει ένα πλήρες πακέτο εξοπλισμού (σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί και εκκίνησης κινητήρα με κουμπί, αυτόματο κλιματισμό, ζάντες αλουμινίου, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω με κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα πλοήγησης και οθόνη αφής πολυμέσων 7 ιντσών, μέχρι και προβολείς Full LED) στην εκπληκτική τιμή των 12.980 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από πέντε χρόνια εργοστασιακή εγγύηση της Renault, τρία χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια και έξι μήνες δωρεάν ασφάλιση.

SUZUKI VITARA

Το πρώτο Suzuki Vitara πραγματοποίησε το ντεμπούτο του εν έτει 1988 ως ο πρωτοπόρος μιας ολόκληρης κατηγορίας, αυτής των καθαρόαιμων SUV. Το ιαπωνικό μοντέλο ξεχώριζε για την προχωρημένη σχεδίασή του, τον δυναμικό χαρακτήρα και την άνεση κατά την οδήγηση, η οποία συνδυαζόταν με εντυπωσιακές επιδόσεις σε διαδρομές παντός εδάφους. Μετά από 30 χρόνια, το 2018 σηματοδοτεί την 30ή επέτειο του δημοφιλούς μοντέλου και πλέον το Vitara επιστρέφει ανανεωμένο και έτοιμο να συνεχίσει την εντυπωσιακή εμπορική πορεία των προκατόχων του.



Επί της ουσίας, η τέταρτη γενιά Vitara λανσαρίστηκε το 2015 για να καλύψει τις σημερινές ανάγκες. Διαθέτει το γνωστό σύστημα τετρακίνησης Suzuki ALLGRIP Select για βελτιωμένη απόδοση εκτός δρόμου, προηγμένα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό και μοναδικές επιλογές για εξατομίκευση, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις κάθε οδηγού. Το 2018, έτος-ορόσημο για το 30ό έτος κυκλοφορίας του μοντέλου, το Vitara εξελίσσεται με νέα, δυναμική εμφάνιση και εσωτερικό εξαιρετικής ποιότητας.



Ο ξεκάθαρος SUV προσανατολισμός του αποπνέει δύναμη και σιγουριά, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την πρώτη ματιά. Η χρωματική παλέτα του Vitara, η οποία αποτελείται από 7 επιλογές χρωμάτων και 8 επιλογές διχρωμίας, έχει ανανεωθεί με την προσθήκη τριών επιπλέον επιλογών διχρωμίας: τη σπορ και φωτεινή Solar Yellow Pearl (Cosmic Black Pearl), τη Solar Yellow Pearl (Superior White) και την εκλεπτυσμένη επιλογή Ice Grayish Blue Metallic (Cosmic Black Pearl).



Η ποιότητα και το στυλ ξεχωρίζουν και στο εσωτερικό του ανανεωμένου Vitara. Οι διαστάσεις των οργάνων έχουν σχεδιαστεί με απόλυτη ακρίβεια και με τρόπο που ταιριάζει ιδανικά σε ένα στυλάτο και τολμηρό SUV. Νέα, έγχρωμη οθόνη LCD 4,2 ιντσών έχει τοποθετηθεί στον πίνακα οργάνων και προσφέρει στον οδηγό πληθώρα πληροφοριών, όπως οι λειτουργίες της τεχνολογίας ALLGRIP, η λειτουργία Hill Control, η επιτάχυνση της βαρύτητας G, η ισχύς και η ροπή του κινητήρα, η επιτάχυνση, η χρήση φρένου, καθώς και η αναγνώριση κυκλοφοριακών σημάτων.



Το νέο μοντέλο, εξοπλισμένο με turbo κινητήρες βενζίνης BoosterJet 1.0 και 1.4 λίτρων, με τεχνολογία άμεσου ψεκασμού και απόδοση 112 και 140 ίππους αντίστοιχα, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος βενζινοκινητήρα 1.600 κ.εκ., επιτυγχάνει εξαιρετικές επιδόσεις και εντυπωσιακή οικονομία καυσίμου. Η έκδοση με τον BoosterJet 1.0 συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 5 σχέσεων, ενώ ο BoosterJet 1.4 με 6άρι κιβώτιο. Αμφότερα τα μηχανικά σύνολα συνδυάζονται προαιρετικά με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων, ενώ διατίθενται τόσο με κίνηση σε 2 τροχούς όσο και με τετρακίνηση. Να σημειωθεί, επίσης, ότι πρόκειται για το μοναδικό τετρακίνητο SUV της αγοράς με κινητήρα 1 λίτρου!

SKODA KODIAQ

Με το επιβλητικό Kodiaq η Skoda πραγματοποίησε δυναμική είσοδο στην κατηγορία των μεσαίων SUV, ενώ το εντυπωσιακό μοντέλο αποτελεί και το πρώτο 7θέσιο SUV στην ιστορία της εταιρείας. Το Kodiaq διακρίνεται για την ευρυχωρία του και τη δυναμική του εμφάνιση, ενώ σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός ότι είναι διαθέσιμο τόσο σε δικίνητες όσο και σε τετρακίνητες εκδόσεις. Στο εμπρόσθιο μέρος την παράσταση κλέβουν τα φωτιστικά σώματα με τους μικρούς προβολείς ομίχλης αλλά και η μεγάλη χαρακτηριστική τρισδιάστατη μάσκα. Επιπλέον, το τετραγωνισμένο σχήμα του αμαξώματος τονίζεται από τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες.



Για τους λάτρεις της τετρακίνησης και της εκτός δρόμου οδήγησης είναι διαθέσιμη και η έκδοση Scout με την αντίστοιχη offroad «περιβολή». Αντίστοιχα ξεχωριστή εμφάνιση διαθέτει και η πολυτελής έκδοση L&K, η οποία διαθέτει υπερπολυτελή εξοπλισμό. Προφανώς, η επιλογή του επταθέσιου αμαξώματος δεν είναι τυχαία, καθώς προσφέρει μεγάλη άνεση στους επιβάτες. Το ίδιο συμβαίνει και με τον χώρο αποσκευών, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος στην κατηγορία του, με τη χωρητικότητά του να ανέρχεται στα 720 λίτρα στην πενταθέσια έκδοση.



Στο εσωτερικό του Kodiaq η ποιότητα είναι δεδομένη, καθώς γίνεται χρήση υλικών υψηλών προδιαγραφών κατά μήκος της καμπίνας των επιβατών, ενώ η συναρμογή και η πρακτικότητα βρίσκονται σε αντίστοιχα επίπεδα. Το ταμπλό διαθέτει την κλασική απέριττη σχεδίαση της φίρμας, με την έγχρωμη οθόνη αφής να κυριαρχεί, προσφέροντας σημαντικές δυνατότητες συνδεσιμότητας χάρη στο εξαιρετικό σύστημα infotainment Skoda Connect.



Παράλληλα, το Kodiaq διακρίνεται για τις Simply Clever λύσεις του, o αριθμός των οποίων ξεπερνά τις σαράντα. Χαρακτηριστικά, αναφέρουμε τον αναδιπλούμενο κοτσαδόρο, το προστατευτικό θυρών για να μη γρατζουνίζονται οι πόρτες, την ενσωματωμένη θήκη ομπρέλας στην πόρτα, το άνοιγμα του πορτμπαγκάζ με απλή κίνηση του ποδιού κ.λπ. Επιπροσθέτως, προβλέπονται προηγμένα συστήματα, τα οποία υποστηρίζουν τον οδηγό. Να σημειωθεί, επίσης, ότι το Kodiaq κατέκτησε 5 αστέρια στις δοκιμές πρόσκρουσης του Euro NCAP, αποδεικνύοντας ότι δεν αστειεύεται με την προστασία των επιβατών του αλλά και των πεζών.



Το Skoda Kodiaq είναι διαθέσιμο με κινητήρα βενζίνης 1,5 TSI απόδοσης 150 ίππων (και τιμή 26.280 ευρώ), με σύστημα ACT απενεργοποίησης 2 εκ των 4 κυλίνδρων για ακόμα πιο μειωμένη κατανάλωση και εκπομπές ρύπων, ενώ συνδυάζεται με 6τάχυτο μηχανικό ή αυτόματο DSG7 κιβώτιο ταχυτήτων, καθώς και μηχανικά σύνολα diesel 2,0 TDI με απόδοση 150 ή 190 ίππων. Ανάλογα με την επιλογή κινητήρα, διατίθεται και επιλογή για κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς, καθώς και για δύο κιβώτια ταχυτήτων, ένα 6άρι μηχανικό και το αυτόματο διπλού συμπλέκτη DSG με 7 σχέσεις.

TOYOTA CH-R

Παρατηρώντας το Toyota C-HR, διαπιστώνεις ότι διαθέτει άκρως προκλητική εμφάνιση, η οποία αναμφίβολα ξεφεύγει από την πεπατημένη της μέχρι τώρα σχεδιαστικής φιλοσοφίας της ιαπωνικής φίρμας. Το C-HR (Coupé - High Rider) διαθέτει ένα άκρως φουτουριστικό παρουσιαστικό, ενώ, ακόμα και στην ονομασία του, το νέο μοντέλο της Toyota διαφέρει από την κοινή ονοματολογία που δίνουν οι Ιάπωνες στα μοντέλα τους, τονίζοντας με αυτό τον τρόπο ακόμα περισσότερο τη διαφορετικότητά του.



Την ίδια στιγμή, το αγοραστικό κοινό που στρέφεται προς το C-HR θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα αποτελεί μόνιμα τον πόλο έλξης, γεγονός που δεν περνάει απαρατήρητο ούτε από τον ανταγωνισμό. Η εμφάνιση του compact SUV της Toyota είναι εξωπραγματική, με όλες τις γωνίες του αμαξώματος να διεγείρουν τις αισθήσεις. Οι έντονες ακμές συνδυάζονται με χυτές γραμμές και επιφάνειες, δημιουργώντας ένα τολμηρό αποτέλεσμα, ενώ η έντονη κλίση της οροφής, σε συνδυασμό με τις κρυφές χειρολαβές των πίσω θυρών, προσδίδει στο C-HR χαρακτηριστικά coupé.



Εισερχόμενοι στην καμπίνα του C-HR, είναι φανερό ότι, παρά τη χαμηλή θέση οδήγησης, είναι εφικτή η πανοραμική άποψη του δρόμου, ενώ ευχάριστη έκπληξη αποτελεί και ο ποιοτικός εσωτερικός διάκοσμος. Εκεί ξεχωρίζει το ασύμμετρο και ελαφρά στραμμένο προς τον οδηγό ταμπλό με τη μεγάλη οθόνη αφής των 8 ιντσών, η οποία συγκεντρώνει όλες τις επιμέρους λειτουργίες για εύκολο χειρισμό χάρη στην πιο πρόσφατη multimedia πλατφόρμα ονόματι Toyota Touch 2.



Όσον αφορά τους διαθέσιμους χώρους του ιαπωνικού μοντέλου, είναι παραπάνω από ικανοποιητικοί, με εξαίρεση τους πίσω επιβάτες, οι οποίοι «γεύονται» την coupé λογική του C-HR, ενώ ο χώρος των αποσκευών αγγίζει τα 377 λίτρα. Το Toyota C-HR εφοδιάζεται με έναν turbo κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων απόδοσης 116 ίππων, καθώς και με ένα υβριδικό σύνολο 1,8 λίτρων, το οποίο αποδίδει 122 ίππους συνδυαστικά με έναν ηλεκτροκινητήρα. Αμφότερα τα μοτέρ προσδίδουν την απαραίτητη σπιρτάδα στο C-HR, είναι ιδιαίτερα οικονομικά σε κατανάλωση και συνδυάζονται, ανάλογα με την έκδοση (εξαιρείται η υβριδική εκδοχή), με σύστημα τετρακίνησης.



Το ιαπωνικό μοντέλο ξεχωρίζει στον δρόμο τόσο λόγω της οδικής του συμπεριφοράς όσο και λόγω του ότι δεν περνάει απαρατήρητο, ενώ εξαργυρώνει στο έπακρο τη νέα πλατφόρμα στην οποία βασίζεται, έχοντας την απαιτούμενη στιβαρότητα και άνεση. Συνοψίζοντας, το φουτουριστικό C-HR βάζει δύσκολα στον ανταγωνισμό, καθώς πετυχαίνει να ξεχωρίζει τόσο εμφανισιακά όσο και επί της ουσίας, ενώ η σχετικά προσιτή τιμή του αποτελεί ισχυρό δέλεαρ για το αγοραστικό κοινό.

VOLVO XC-40

Συμπαγές και γεμάτο προηγμένη τεχνολογία, το νέο Volvo XC40 αποτελεί το μικρότερο premium SUV της σουηδικής εταιρείας. Διαθέτει δυναμική και νεανική σχεδίαση που εξασφαλίζει μοναδική λειτουργικότητα, στοιχεία που οδήγησαν στην ανακήρυξή του σε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2018» για την Ευρώπη.



Σχεδιαστικά, την παράσταση κλέβουν τα ξεχωριστά χρώματα με τη μεγάλη γκάμα συνδυασμών (π.χ. δίνεται η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού χρώματος για την οροφή), στοιχεία που δίνουν στους υποψήφιους αγοραστές του μοντέλου την ευκαιρία να εκφράσουν το προσωπικό τους ύφος. Στο εσωτερικό και στον χώρο αποσκευών προσφέρονται πολλές έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, ενώ το Sensus, το σύστημα πληροφόρησης και ψυχαγωγίας με τη μεγάλη κατακόρυφη οθόνη αφής, δίνει πρόσβαση σε μια σειρά λειτουργιών με διαισθητικό τρόπο.



Το XC40 είναι το πρώτο μοντέλο της Volvo που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα CMA (Compact Modular Architecture) και ενσωματώνει πρωτοποριακές τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στα μοντέλα της σειράς 60 και 90, όπως η ενεργή υποβοήθηση στο σύστημα διεύθυνσης. Ανάμεσα στα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας του XC40 ξεχωρίζουν τα συστήματα αποφυγής εμπρόσθιων συγκρούσεων City Safety τελευταίας γενιάς, αποφυγής εκτροπής από τον δρόμο Run-Off Road Mitigation και αποφυγής συγκρούσεων με οχήματα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα Oncoming Lane Mitigation, τα οποία σε κρίσιμες συνθήκες λειτουργούν ως «ηλεκτρονικός συνοδηγός», προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στον οδηγό.



Στον προαιρετικό εξοπλισμό του Volvo XC40 διατίθενται, μεταξύ άλλων, Adaptive Cruise Control με σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης Pilot Assist, για πρώτη φορά στην κατηγορία και IntelliSafe Surround, το οποίο συνδυάζει σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων BLIS (Blind Spot Information System), Rear Collision Warning και Cross Traffic Alert, για πρώτη φορά με αυτόματο φρενάρισμα.



Η βασική έκδοση του μοντέλου εφοδιάζεται με τον κινητήρα βενζίνης Τ3 των 1.500 κ.εκ. απόδοσης 156 ίππων. Ακολουθούν αυτή με τον δίλιτρο κινητήρα diesel D3 των 150 ίππων, ενώ στις διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνονται η τετρακίνηση (AWD) και το αυτόματο κιβώτιο Geartronic 8 σχέσεων. Στην κορυφή της γκάμας του XC40 τοποθετούνται οι εκδόσεις με τους κινητήρες diesel D4 και βενζίνης Τ5, απόδοσης 190 και 247 ίππων αντίστοιχα, οι οποίες είναι διαθέσιμες αποκλειστικά με τετρακίνηση (AWD) και αυτόματο κιβώτιο Geartronic 8 σχέσεων στις εκδόσεις εξοπλισμού Momentum και R-Design.