Tasos Xiarcho καλλιτέχνης-χορογράφος

Το πιο αξέχαστο καλοκαίρι ή, μάλλον, καλοκαίρια είναι τα παιδικά. Τότε που ο νους ταξίδευε διαφορετικά και πιο μαγικά. Πλέον το καλοκαίρι το κρατάω σαν ξεκούραση. Μου αρέσει ο χειμώνας περισσότερο. Φέτος έχω σκοπό να πάω στα μέρη απ’ όπου κατάγομαι και να δω την οικογένειά μου. Ήρεμα και όμορφα.

Το 2020 έφερε τρομερές επαγγελματικές στιγμές. «Just the two of us», μια αρχή για ένα νέο ξεκίνημα. Τη νέα σεζόν εύχομαι κι ελπίζω οι μεγάλες σκηνές να είναι το στέκι μου.

