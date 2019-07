Παναγιωτης Γαβρελας ηθοποιός

Με την ομάδα μου, τους C for Circus, παρουσιάσαμε το Δαχτυλίδι της μάνας στο Tempus Verum για δεύτερη χρονιά. Παράλληλα, έπαιζα στην Κουζίνα σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη στο θέατρο Αποθήκη και στο Η υπόσχεση - Καημένε μου Μάρικ στο θέατρο Φούρνος σε σκηνοθεσία Ελεάννας Σαντοριναίου. Τέλος, με τους C for Circus συμμετείχαμε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Αθηνών με τις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου. Μια καταιγιστική χρονιά με όμορφες συνεργασίες και όμορφους ανθρώπους. Για του χρόνου, με τους C for Circus ετοιμάζουμε πρώτη φορά παιδική παράσταση, σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου και κείμενα Μαρίας Παπαγιάννη, που θα στεγαστεί στο θέατρο Τζένη Καρέζη. Επίσης, θα ανέβει για τρίτη χρονιά το Δαχτυλίδι της μάνας στο Bios main.