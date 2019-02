Στο μακρινό 2013 η LIFO είχε βάλει 26 Αθηναίους να φιλιούνται στο στόμα, άνευ ορίων άνευ όρων

♥26 Αθηναίοι φιλούν τον διπλανό τους στο στόμα και απαντούν στο ερώτημα: «Τι θα έλεγες σε κάποιον που είναι ομοφοβικός για να τον πείσεις να αλλάξει;».

Γιατί να είναι κανείς ομοφοβικός; Γιατί να θεωρεί τη δική του επιλογή ανώτερη από την επιλογή του συνανθρώπου του; Γιατί η βία να είναι η απάντηση στη διαφορετικότητα;

ΦΩΤΟ: ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

[Από αριστερά προς τα δεξιά]

« Σεβασμός και ανεκτικότητα σε όλους »

Harrie Photoharrie, φωτογράφος

« Ο καθένας ας κοιτάξει τον εαυτό του, έτσι θα δει τους άλλους διαφορετικά »

Αλέξανδρος Jache, DJ, μουσικός, μπλόγκερ

« Εδώ η Τουρκία καίγεται κι εσύ δεν εκσυγχρονίζεσαι »

Λευτέρης Τρίγκας, personal stylist, fashion editor

« Όπως λένε και οι Αμερικανοί, "some people are gay, get used to it" »

Kirsten Lauder, μοντέλο

« Η ομοφοβία ίσως είναι η μόνη φοβία που κυκλοφορεί αδέσποτη και όποιος την έχει δείχνει να μην ενοχλείται – αντίθετα, την προβάλλει »

Γεωργία Χριστοδουλοπούλου, φιλόλογος

« Θα του έλεγα: Χαλάρωσε! »

Τζίνα Μοσχολιου, δημοσιογράφος

ΦΩΤΟ: ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

« Τα αντικείμενα στον καθρέφτη βρίσκονται πιο κοντά απ' όσο φαίνονται »

Βασιλική Δήμου, ηθοποιός, μεταφράστρια

« Όταν φοβάσαι, είναι σαν να μην αγγίζεις τον εαυτό σου »

Calypso Larah, διαδικτυακή περσόνα

ΦΩΤΟ: ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

« Άμα φοβάσαι τα κυκλάμινα, να κάθεσαι το φθινόπωρο σπίτι σου και να αφήσεις ήσυχους αυτούς που θέλουν να κάνουν βόλτες στις εξοχές! »

Βαγγέλης Καραμπίνης, δικηγόρος

« Άνθρωπε, αγάπα! »

Δημήτρης Χαλιώτης, δημοσιογράφος

ΦΩΤΟ: ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

« Όταν οι φόβοι σου γίνονται κοινωνική στάση, τότε είσαι έρμαιο ενός κόσμου όπου κυριαρχούν οι φόβοι και όχι η ελεύθερη βούληση »

Φανή Σπυριδάκη, ηθοποιός

« Από τα 8,7 (μπορεί και 100) εκατομμύρια διαφορετικά όντα που υπολογίζεται ότι κατοικούν στον πλανήτη, με το 86% αυτών ακόμα άγνωστο στην επιστήμη, τι σε κάνει να νιώθεις τόσο βέβαιος για τη μοναδικότητά σου; »

Χάρης Αττώνης, ηθοποιός

ΦΩΤΟ: ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

« Κάθε άνθρωπος θα πρέπει να μπορεί να επιλέγει ελεύθερα ποιον θα αγαπήσει. Κι αυτόν που θα αγαπά να μπορεί να τον κρατάει από το χέρι παντού, να επιλέγει να ζήσει μαζί του, και η κοινωνία και το κράτος να του αναγνωρίζουν αυτό το δικαίωμα. Στα εύκολα και στα δύσκολα »

Ειρήνη Κωστάκη, σεισμολόγος

« Δεν θα του έλεγα τίποτα, θα του άπλωνα το χέρι »

Ματούλα Κουστένη, δημοσιογράφος

ΦΩΤΟ: ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

« Άσχημο πράγμα η μοναξιά »

Γιάννης Κατσανδρής, σεφ

« Αλληλεγγύη - στο ίδιο καζάνι βράζουμε »

Νίκος Αθανασίου, μπάρμαν

ΦΩΤΟ: ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

« "Kiss me, and you will see how important I am", Sylvia Plath »

Έλενα Παπαρίζου, τραγουδίστρια

« Πρέπει να ζούμε χωρίς να κρίνουμε ο ένας τον άλλον. Γιατί ποιοι είμαστε να κρίνουμε τις ζωές των άλλων; »

Courtney Parker, τραγουδίστρια

ΦΩΤΟ: ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

« Χάνεις χρόνο, χάνεις φίλους και δυσκολεύεις τη ζωή σου αδικαιολόγητα »

Αργυρώ Μποζώνη, δημοσιογράφος

« Όποιος φοβάται κάτι που δεν είναι επικίνδυνο, πρέπει να αρχίσει να φοβάται για τον εαυτό του »

Άννα Κουρουπού, μέλος του σωματείου υποστήριξης διεμφυλικών

ΦΩΤΟ: ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

« Μόνο άτομα που δεν είναι σίγουρα για τη δική τους ταυτότητα αντιλαμβάνονται την ομοφυλοφιλία ως απειλή και αντιδρούν με βία όταν έρχονται αντιμέτωπα με τη διαφορετικότητα, η οποία τους προκαλεί μεγάλο ποσοστό άγχους »

Γιώργος Παπαστογιαννούδης, δημοσιογράφος

« Homophobia - the worst disease. You can't love who you want to love in times like these »

Ξένια Γερμενή, σύμβουλος εκδηλώσεων και φιλοξενίας

ΦΩΤΟ: ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

« Η ποιότητα ενός ανθρώπου δεν καθορίζεται από τις σεξουαλικές του προτιμήσεις »

John Citizen, τραπεζικός υπάλληλος

« Όλοι να είμαστε ευτυχισμένοι θέλουμε! Το σε ποιο πρόσωπο αναζητά κανείς την ευτυχία δεν μπορεί να σε προσβάλλει, ούτε να σε φοβίζει »

Φωτεινή Κοκκινάκη, δημοσιογράφος