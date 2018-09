10 εικόνες από την παράλληλη έκθεση των Ocampo και Milunovic που ξεκινά σήμερα στην γκαλερί ΑΔ

Ο Manuel Ocampo κατάγεται από τις Φιλιππίνες ενώ ο Mihael Milunovic από τη Σερβία, χώρες που έχουν στιγματιστεί από την αποικιοκρατία, από σκληρά καθεστώτα και πολέμους.

Στην παράλληλη έκθεση των έργων τους στην γκαλερί ΑΔ, που ξεκινά την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 στις 20:00, οι καλλιτέχνες θέτουν υπό αμφισβήτηση παγιωμένα ιδεολογικά συστήματα (πολιτιστικά, θρησκευτικά, πολιτικά), εκθέτοντας τη διφορούμενη λειτουργία των ιδεολογικών συμβόλων στην κατασκευή της ταυτότητας.

Μέσα από τους φανταστικούς κόσμους που δημιουργούν, και οι δύο καλλιτέχνες επιλέγουν να πάρουν θέση απέναντι στη παγκόσμια κρίση και να αναζητήσουν τις αιτίες της.

Ο Manuel Ocampo έκανε αίσθηση στην Ευρώπη και την Αμερική όταν το έργο του παρουσιάστηκε από τον Jan Hoet στην Documenta ΙΧ στο Κάσελ (1992) καθώς και στην Μπιενάλε της Βενετίας (1993, 2001 & 2017). Με σαρκασμό συνδυάζει την μπαρόκ θρησκευτική εικονογραφία με τις κοσμικές πολιτικές αφηγήσεις.

Η δουλειά του Milunovic, που θυμίζει τη ζωγραφική της Νέας Σχολής της Λειψίας (Neo Rauch, Matthias Weischer, Tim Eitel, κλπ.), σχετίζεται με το κλίμα της μεταπολεμικής Γιουγκοσλαβίας και την ήττα της ουτοπίας και αποπνέει μία αίσθηση ψυχρότητας και ελλοχεύουσας απειλής.

Manuel Ocampo, Yes, Sir! No, Sir! Right Away, Sir!, 2016, ακρυλικά σε καμβά, 162 Χ 130 εκ., ευγενική παραχώρηση της Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα και του καλλιτέχνη