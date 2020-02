Thanks For The Dance: Ένα υπαρξιακό τραγούδι από το μεταθανάτιο άλμπουμ του Λέοναρντ Κοέν

Η καλλιτέχνης και φωτογράφος Harley Weir, που έχει ως έδρα της το Λονδίνο, είναι το πρόσωπο πίσω από τη δημιουργία του «Thanks For The Dance», του πιο πρόσφατου κομματιού που μόλις κυκλοφόρησε από το μεταθανάτιο άλμπουμ του Λέοναρντ Κοέν.



Όπως και τα δύο προηγούμενα κομμάτια του άλμπουμ ("Moving On" και "Happens to the heart") έτσι και το "Thanks For The Dance" έχει γίνει από το Nowness, το οποίο ζήτησε από διάφορους καλλιτέχνες να αποτυπώσουν οπτικά τη ζωή και το έργο του γνωστού μουσικού, σε συνεργασία πάντοτε με το Leonard Cohen estate και τη Sony Music του Καναδά.



Η Weir, η οποία πρόσφατα συνεργάστηκε με διεθνή brands για editorial μόδας και καμπάνιες, καταφέρνει να σαγηνεύσει τον θεατή μέσα από την άμεση και αισθησιακή απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος, ενώ παράλληλα συνδυάζει οπτικά τοτέμ με αναφορές στη γέννηση, το μεγάλωμα και τον θάνατο.



Η Αμερικανίδα ηθοποιός Rowan Blanchard είναι ουσιαστικά το βασικό νήμα που συνδέει τη "λυρική ταπισερί" της Weir. Στο «Thanks For The Dance», η νεαρή ακτιβίστρια και πρώην πρωταγωνίστρια της Disney, υποδύεται μια οξύθυμη νύφη μέσα από διάφορες φάσεις της ζωής της.



Στο καστ, επίσης, πρωταγωνιστεί και το μοντέλο, ηθοποιός και επιχειρηματίας Lily Cole από τη Βρετανία, ποζάροντας αρχικά σαν μια σύγχρονη Αφροδίτη του Μποττιτσέλλι και έπειτα ως Madonna με τρία μικρά παιδιά τριγύρω. Μάλιστα, ακόμη και η στάση του σώματός της προβάλλει την εικόνα μιας προστατευτικής μητέρας.



Το «Thanks For The Dance» παντρεύει τον ξεχωριστό χαρακτήρα του Κοέν, αφενός με τον αριστοτεχνικό λυρισμό και αφετέρου με τη φρέσκια, ασύγκριτη ματιά της Weir. «Είμαι μεγάλη φαν του Κοέν», δηλώνει η σκηνοθέτης. «Οι στίχοι του είναι τόσο ωμοί αλλά ταυτόχρονα και τόσο ζεστοί. Είναι πραγματικά τιμή μου που είμαι μέρος αυτής της κληρονομιάς». Το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου πρότζεκτ επικοινωνεί την παγκόσμια γοητεία και την αιώνια ποιότητα που έχει η διαχρονική μουσική του Κοέν.



@Nowness