Yehaiyahan: Η μπαλάντα των γυναικών που ζουν στα απομακρυσμένα βουνά της νοτιοδυτικής Κίνας

Ο σκηνοθέτης Shijun Jia καταγράφει σε αυτό το μουσικό βίντεο τα καθημερινά τελετουργικά μιας αρχαίας Κινεζικής μειονότητας, της κοινότητας Yi, για χάρη της τραγουδίστριας και παραγωγού Yehaiyahan, που έχει ως έδρα της τη Σαγκάη. Το Under The Moonlight εστιάζει στην ανατροφή των γυναικών που ανήκουν στη συγκεκριμένη κοινότητα, οι οποίες ζουν στην επαρχία Sichuan στην οροσειρά Daliang της Κίνας, και συγχρόνως αποτυπώνει τις καθημερινές δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν τον τρόπο ζωής αυτών των ανθρώπων.

Το τελευταίο τραγούδι της Yehaiyahan, που είναι μια χαλαρή μπαλάντα με στοιχεία από τη σύγχρονη soul σκηνή, παντρεύεται μουσικά με τις φωνές μιας ολιγομελούς χορωδίας γυναικών από την κοινότητα Yi. Ο σκηνοθέτης είχε την ιδέα να βρει τους τραγουδίστες και να θέσει στο επίκεντρο αυτού του μουσικού βίντεο τα σπίτια τους. "Ενώ βρισκόμουν σε μια φάση αναζήτησης της ομάδας μου, αισθάνθηκα μια φανταστική ενέργεια να περιβάλλει αυτήν την κοινότητα", αναφέρει ο Jia, περιγράφοντας το χωριό-καταφύγιο της κοινότητας, που βρίσκεται 3.700 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. "Είναι ένα μέρος που ειλικρινά δεν περιγράφεται με λόγια".

"Όταν τα μέλη της κοινότητας φόρεσαν τις παραδοσιακές τους φορεσιές για τη σκηνή του πάρτι στην ταινία, αισθανθήκαμε αμέσως την υπερηφάνεια τους" συνεχίζει ο Jia. "Όντας άνθρωπος της πόλης, μού είναι πραγματικά δύσκολο να αγνοήσω την ομορφιά αυτού του μέρους. Το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει η κοινότητα Yi είναι απόλυτα φυσικό και αρχαίο, πράγμα που το εναρμονίζει πλήρως με την αισθητική του τραγουδιού της Yehaiyahan".

Το Under the Moonlight, το οποίο γυρίστηκε εξ'ολοκλήρου με φιλμ 15mm, κέρδισε το βραβείο του Best Music Video στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Queen Palm στο Λος Άντζελες, καθώς και το Best Film στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Thunderdance στη Γαλλία - ενισχύοντας έτσι την παρουσία της Yehaiyahan στη διεθνή σκηνή.

Η τραγουδίστρια με τη μαγνητική παρουσία δικαίως κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο παραγωγικές ανεξάρτητες μουσικούς, που έχει αναδείξει η Κίνα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι απλώς οι μουσικές της καταβολές από την hip-hop, την παραδοσιακή, την ηλεκτρονική και την dub μουσική, αλλά κυρίως η ανάμιξη αυτών των μουσικών ειδών, που επιτρέπουν στην Yehaiyahan να συνεχίζει με ιδιαίτερη δυναμική το έργο της - γι'αυτό, άλλωστε, βρέθηκε στο headline πολλών shows του φετινού φεστιβάλ South by Southwest, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει περιοδεία και στην Αμερική.

Η Yehaiyahan εμφανίζεται επίσης και ως Faded Ghost στην ταινία Frontiers - που είναι μέρος του ειδικού προγράμματος China Wave, το οποίο και σκιαγραφεί μια νέα εποχή για την Κινεζική δημιουργική έκφραση, που ανασυντάσσει τους κανόνες της συμβατικής τένχης, της κινηματογράφησης, της μουσικής και της περφόρμανς.

@Nowness