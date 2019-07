These New Puritans: Η φλεγόμενη Αγγλική μπάντα υπό τους ήχους του Six

"Υπάρχει μια δυναμική στην ησυχία που αποπνέει η συγκεκριμένη ταινία" υποστηρίζει ο μουσικός George Barnett, ο οποίος αποτελεί το ήμισυ της experimental μπάντας These New Puritans. "Δε συναγωνίζεται με τη σημερινή κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από μια έλλειψη προσοχής, αλλά κινείται προς μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Το βίντεο αυτό είναι κατά βάση αντι-μουσικό".



"Η φωτιά πάντοτε υπάρχει στα τραγούδια μας με κάποιον τρόπο. Ίσως επειδή παραπέμπει σε σαγηνευτικές και δυναμικές στιγμές, αλλά την ίδια στιγμή η φωτιά μπορεί να σε διαβρώσει, να σε καταστρέψει" συνεχίζει ο Barnett. "Η ιστορία της φωτιάς παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αυτό τουλάχιστον πιστεύω εγώ. Η φωτιά ήταν πράγματι η πρώτη τεχνολογία που μετασχημάτισε το περιβάλλον μας, όλο αυτό που ονομάζουμε φύση είναι αποτέλεσμα της φωτιάς, που ξεκίνησε από τους ανθρώπους".

Το Six είναι η τρίτη συνεργασία ανάμεσα στον Αυστραλό κινηματογραφιστή Daniel Askill και του συγκροτήματος These New Puritans και αποτελεί μια επάξια συνέχεια των "We Want War" και "Fragment Two", μουσικά βίντεο που δέχθηκαν ιδιαίτερα επαινετικά σχόλια. Ο Askill δημιούργησε τον οπτικό σχεδιασμό για το Six, πριν ακόμη η μπάντα τον προσεγγίσει και επίσημα - περίμενε το κατάλληλο πρότζεκτ για τη συγκεκριμένη συνεργασία.

"Ήξερα ότι αυτό το κομμάτι ήταν το πλέον κατάλληλο για την ταινία μου" αναφέρει ο Askill. "Το Six είναι όντως ένα πανέμορφο μουσικό κομμάτι και συνδυασμένο με την εικόνα, δημιουργεί ένα είδος οπτικού διαλογισμού- με τα μάτια ανοιχτά. Νομίζω ότι ο George το περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο, όταν μελετάει θέματα όπως "η νοσταλγία για το μέλλον", "η αιωνιότητα σε μια στιγμή", "η δύναμη της ηρεμίας", "κάτι μοντέρνο που ηχεί ως πρωτόγονο και αρχαίο"...Θεωρώ ακόμη ότι αμφότεροι ενδιαφερόμαστε για αυτού του είδους τις πολικότητες και κυρίως ενδιαφερόμαστε για να βρούμε τρόπους να τις αποδώσουμε σε εικόνα και ήχο".



Το Six είναι το τελευταίο κομμάτι από το πολυαναμενόμενο πρώτο άλμπουμ Inside the Rose, που κυκλοφόρησαν οι These New Puritans πριν έξι χρόνια.



@Nowness