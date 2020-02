Σκιαγραφώντας τα ups and downs των ανοιχτών σχέσεων

Ένας πόλεμος ανάμεσα στο σώμα και το πνεύμα διεξάγεται στην παραπάνω οπτική αφήγηση, που σκιαγραφεί την προσπάθεια ενός ζευγαριού να ανακαλύψει την έννοια της πολυσυντροφικής, ανοιχτής σχέσης.

Το «You Make Me Weak At The Knees» ουσιαστικά εξερευνά μια δεδομένη πραγματικότητα, δηλαδή ότι αρκετά ζευγάρια έχουν ταυτόχρονα πολλές σχέσεις. Αυτή η συνθήκη, συνήθως, συνδυάζεται με έννοιες όπως ο θρίαμβος, η ελευθερία, η ανασφάλεια και ο πόνος.

Το φιλμ έχει γυριστεί σε μια ερημική, βιομηχανική τοποθεσία του ανατολικού Λονδίνου δίπλα σ'έναν τηλεφωνικό θάλαμο. «Μήπως θα έπρεπε να αλλάξεις τη συμπεριφορά σου για να ικανοποιήσεις κάποιον άλλο;», διερωτάται ο κινηματογραφιστής Joseph Wilson, θέλοντας να αντιπαραβάλει το σεξουαλικό ένστικτο με το καθήκον του ρομαντισμού. «Ή μήπως θα έπρεπε το άλλο άτομο να υποφέρει στο βάρος μιας σχέσης;».



«Παρόλο που οι πολυσυντροφικές σχέσεις φαίνεται να ταιριάζουν σε κάποιους, από την εμπειρία μου μπορώ να πω ότι πάντα υπάρχει κάποιος που πληγώνεται από αυτή την κατάσταση», ισχυρίζεται ο σκηνοθέτης που έχει επιλέξει να τοποθετήσει ξεχωριστά τον πρωταγωνιστή από τους υπόλοιπους χορευτές.



«Νομίζω ότι όλες οι σχέσεις εξαρτώνται από το ποιοι εμπλέκονται σε αυτές και από το πού βρίσκεται ο καθένας στη ζωή, πράγμα που αλλάζει συνεχώς».

@Nowness