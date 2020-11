Victory Is Not An Option: Η έκθεση του ασεβούς Maurizio Cattelan στο Blenheim Palace

Η αναδρομική έκθεση με τίτλο «Victory Is Not An Option» (Η νίκη δεν είναι επιλογή), μια από τις πιο σημαντικές εκθέσεις σύγχρονης τέχνης του 2019, έγινε πρωτοσέλιδο όχι μόνο για το κρεμασμένο από την οροφή, ταριχευμένο άλογο, αλλά επειδή έγινε ο στόχος του πιο θαρραλέου κλέφτη τέχνης του Ηνωμένου Βασιλείου.



Στο εναρκτήριο Σαββατοκύριακο της αναδρομικής έκθεσης του καλλιτέχνη Maurizio Cattelan στο Blenheim Palace, ένα έργο με τίτλο America εκλάπη. Το έργο ήταν μια πλήρως λειτουργική τουαλέτα από ατόφιο χρυσάφι, αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία είχε εγκατασταθεί και συνδεθεί κανονικά στο υδραυλικό σύστημα του ιστορικού κτηρίου. Πάντα ασεβής, ο Ιταλός καλλιτέχνης ομολόγησε τον θαυμασμό του για το θράσος των διαρρηκτών και ήθελε να μάθει αν το απολάμβαναν.

Πέρα από την πλάκα, η κλοπή συντονίστηκε μάλλον ιδανικά με τα θέματα της έκθεσης, που θεωρούσε το χρυσό ως παράδειγμα δύναμης, πλούτου και καπιταλισμού. Ζητήματα που δίνουν τροφή για σκέψη, σε ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO που ήταν η γενέτειρα του πρωθυπουργού Winston Churchill.

Η Victory Is Not An Option αντιπαρατέθηκε επίσης με ανερχόμενα εθνικιστικά σύμβολα σε όλη την Ευρώπη, με στρατηγικά τοποθετημένα έργα τέχνης, απλωμένα στους μπαρόκ εσωτερικούς χώρους του ανακτόρου: το χέρι που φέρει τη σημαία της Joan of Arc του Emmanuel Frémiet ή ένα γλυπτό του Χίτλερ που γονατίζει με θρησκευτική ταπεινοφροσύνη ενώ ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' πέφτει χτυπημένος από ένα βράχο. Ωστόσο, το πιο έξυπνο από όλα ήταν η γιγαντιαία σημαία με τον Union Jack που ήταν στολισμένη απέναντι στο Μεγάλο Δικαστήριο, ένα λάβαρο που εξακολουθεί να σχετίζεται με την αυτοκρατορική δύναμη.

Με αφηγητή τον διευθυντή του Blenheim Art Foundation, Michael Frahm, αυτό το επεισόδιο αφήνει το κοινό να σκεφτεί τα σύμβολα που καθοδηγούν την κατανόησή μας για τον κόσμο, ενθαρρύνοντας παράλληλα μια κωμική ασέβεια προς τους θεσμούς που διαιωνίζουν.

