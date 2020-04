Παίζοντας Pac Man πάνω σε έναν ουρανοξύστη του Χονγκ Κονγκ

Μέσω αυτού του βίντεο, το Nowness παρουσιάζει το Out of Blueprints, τη νέα online έκθεση κινούμενης εικόνας, με αφορμή την έκθεση Blueprints της Κάο Φάιη στο Serpentine Galleries του Λονδίνου, η οποία προς το παρόν παραμένει κλειστή λόγω της εξάπλωσης του COVID-19.



Στόχος αυτών των βίντεο είναι να φανεί πως τόσο οι καλλιτέχνες όσο και οι φορείς έχουν καταφέρει να μετατρέψουν τον εγκλεισμό στην ιδανική συνθήκη για δημιουργία, αλλά και τις αντιξοότητες σε λόγο για καινοτομία.



Μία από αυτές τις τρομερά δημιουργικές δουλειές είναι και το έργο της Κάο Φάιη, Same Old, Brand New, μέσω του οποίου συμμετείχε στην Art Basel του Χονγκ Κονγκ το 2015. Πρόκειται για ένα τεράστιο video installation που καλύπτει ολόκληρη την πρόσοψη του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου, δηλαδή του πιο ψηλού κτιρίου της πόλης.



«Οι άνθρωποι στις σύγχρονες ασιατικές πόλεις είναι συνεχώς στο τρέξιμο», είχε δηλώσει η Φάιη σε συνέντευξή της το 2015, με αφορμή την Art Basel. «Είναι σαν να τους κυνηγούν ή σαν να κυνηγούν οι ίδιοι κάτι».



Αυτή η παρατήρηση για τη συμπεριφορά των σύγχρονων ανθρώπων αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την καλλιτέχνιδα, η οποία επέλεξε να ενσωματώσει στο εντυπωσιακό της video installation τον Pac Man, το αγαπημένο video game των 80s, που προσπαθεί διαρκώς να ξεφύγει και να δραπετεύσει. Όμως, πέρα από τον Pac Man, στο installation ξεχωρίζουν και άλλα γνωστά arcade games, όπως το Tetris και το Space Invaders.

@Nowness