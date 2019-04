Ένα σπίτι στο Μιλάνο διακοσμημένο με τις αναμνήσεις μιας ζωής

Σε αυτό το τελευταίο επεισόδιο του «Private View», η μεταπολεμική Ιταλίδα καλλιτέχνης Nanda Vigo μας καλωσορίζει στον διαμέρισμα της στο Μιλάνο, στο οποίο υπάρχει μια μεγάλη συλλογή από το έργο της.



Ο σκηνοθέτης Nicoló Terraneo παρουσιάζει σε αυτή την ταινία το εσωτερικό του σπιτιού της, τα τροπικά φυτά και τα κλουβιά των ζώων που υπάρχουν σε αυτό. Το σπίτι της Vigo είναι διακοσμημένο με αναμνήσεις μιας ζωής – με τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά art icons και το πάθος της για τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

«O χώρος αποδεικνύεται ότι είναι το δικό της Starship Entreprise» σχολιάζει ο Terraneo. Με τα έργα της με τίτλο Deep Space, Chronotopes and Light Trek, η Vigo ενέπνευσε μια νέα γενιά καλλιτεχνών να δουν το φως ως ένα μέσο που δίνει μορφή στον άυλο χώρο.



Η Μιλανέζα avant-garde καλλιτέχνις υπήρξε πρωτοπόρος της μινιμαλιστικής σύγχρονης ιταλικής γλυπτικής, αρχιτεκτονικής και του σχεδίου από τη δεκαετία του 1960 και η δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 400 ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Η Vigo επίσης τιμήθηκε κατά την διάρκεια του Milan Design Week 2018 με μια αναδρομική έκθεση του έργου της.



Η μεταπολεμική ενέργεια του μοντερνισμού και της καινοτομίας δημιούργησε κινήματα όπως το Zero, μια γερμανική οργάνωση καλλιτεχνών, που υποδέχτηκε προσωπικότητες όπως οι Vigo, Yves Klein, Gio Ponti και ο πατέρας του κινήματος Spatialism, Lucio Fontana.

To Zero βασίστηκε σε νέα υλικά, όπως το γυαλί, ο καθρέφτης, το αλουμίνιο και το νέον με σκοπό την εξερεύνηση της φύσης του φωτός και της κίνησης και με στόχο να «πυροδοτήσει εξατομικευμένες εικόνες στην ψυχή του θεατή έτσι ώστε να αποκτήσουν την ελευθερία», εξηγεί η Vigo στην έκθεση της Zero in the Mirror το 2014.



Σε αυτή την ταινία που ταξιδεύει μέσα από το στούντιο-σπίτι της «μεγαλόπρεπους Ιταλίδας Κυρίας του ριζοσπαστικού σχεδιασμού», όπως την περιγράφει ο σκηνοθέτης, η Vigo παρουσιάζεται ως μια ατρόμητη διαγαλαξιακή εξερευνήτρια η οποία αποδέχεται την πρόκληση να χρησιμοποιήσει το φως για να κατανοήσει την αρχέγονη αλφάβητο του κόσμου.

