Η ζωή των φτωχών και των πλούσιων στη Νέα Υόρκη της πανδημίας

Ακόμα και πριν από τον κορωνοϊό, στη Νέα Υόρκη το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών ήταν μεγάλο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οικονομική ευχέρεια έχει γίνει καθοριστικός παράγοντας επιβίωσης.



Η πανδημία έπληξε τη Νέα Υόρκη την περασμένη άνοιξη, με περίπου 800 άτομα να πεθαίνουν καθημερινά από την Covid-19 τον Απρίλιο. Η πόλη ήταν ανήσυχη από τότε. Οι ζωές των ανθρώπων έχουν κλονιστεί από τους πολύμηνους περιορισμούς, τις αλλαγές στα μέτρα δημόσιας υγείας, τις έντονες διαμαρτυρίες για το Black Lives Matter, τις προεδρικές εκλογές και πάνω απ' όλα τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεχώς διευρυνόμενης ανισότητας μεταξύ των νέων.

Οι Stefanie Dodt και Christiane Meier είναι οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ New York City Rich and Poor - The Inequality Crisis. Πέρασαν περισσότερους από οκτώ μήνες παρακολουθώντας τη ζωή τριών οικογενειών της Νέας Υόρκης που ανήκουν σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα της πόλης – από το χαμηλότερο μέχρι το υψηλότερο.



Το ντοκιμαντέρ συνδέει αυτήν τη μακρά περίοδο παρατήρησης με εντατική έρευνα και ανάλυση δεδομένων και δείχνει γιατί, πολύ πριν από την Covid-19, ήταν ξεκάθαρο ποιος ήταν περισσότερο εκτεθειμένος στην ασθένεια. Τα όρια μεταξύ πλουσίων και φτωχών καθορίζονται συχνά από τις γειτονιές. Ο τόπος όπου ζει ένα άτομο καθορίζει τον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό και η υγεία έχει γίνει πολυτέλεια περισσότερο από ποτέ. Η πανδημία προβάλλει το μέγεθος και τις συνέπειες της οικονομικής ανισότητας στην Αμερική. Η ζωή στη Νέα Υόρκη, μια πόλη των άκρων, αντικατοπτρίζει τα δομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει όλη η Αμερική καθώς η Covid-19 ενισχύει περαιτέρω την ανισότητα.

Πηγή: DW Documentary