H ιστορία του μαύρου καουμπόι

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι καουμπόι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της Αμερικανικής Δύσης. Υπάρχει μια μυθολογία γύρω από αυτούς: είναι δυνατοί, ανεξάρτητοι τύποι που ζουν και πεθαίνουν με τους δικούς τους όρους. Στις ταινίες δε, οι ηθοποιοί που υποδύονται τους καουμπόι είναι κυρίως λευκοί.

Όμως όπως συμβαίνει και με πολλά άλλα στοιχεία της αμερικανικής ιστορίας, η εικόνα που έχουμε για το ποιοι είναι καουμπόι είναι στην ουσία μια αλλοίωση της πραγματικότητας μια και οι μελετητές εκτιμούν ότι στην παλιά εποχή των καουμπόηδων, ο ένας στους τέσσερις ήταν μαύρος σκλάβος.

Ο ιστορικός Quintard Taylor γράφει για το πώς οι σκλάβοι «αποτέλεσαν κομμάτι της επέκτασης της κτηνοτροφίας στη αποικιακή Νότια Καρολίνα, μεταφέροντας τις δεξιότητές τους απο γενιά σε γενιά στις Πολιτείες της Ακτής του Κόλπου στο Τέξας».

Στο ντοκιμαντέρ "All I Have to Offer You Is Me" του Dillon Hayes, συναντάμε τον Larry Callies, ο οποίος προέρχεται από μια οικογένεια καουμπόηδων. Μεγαλώνοντας στο Τέξας, ο Callies ονειρευόταν να γίνει σαν τον Charley Pride, τον πρώτο αφρό-αμερικανικό μουσικό στο Country Music Hall of Fame. Όπως και με τους καουμπόι, έτσι και με την κάντρι μουσική υπάρχει μια παγιωμένη αντίληψη για το ποιος απαρτίζει το μουσικό γίγνεσθαι της χώρας, παρά την διαφορετικότητα που υπάρχει αν κανείς κοιτάξει πίσω στην ιστορία της.

Τουλάχιστον η επιτυχία που έχουν κάνει καλλιτέχνες όπως οι Lil Nas X, Jimmie Allen και Kane Brown βοήθησε να στραφεί η προσοχή του κοινού στη συμβολή των μαύρων καλλιτεχνών στο είδος. Το ταξίδι του Callies δείχνει πόσο λανθασμένη αντίληψη μπορούμε να έχουμε αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία που υπάρχει πίσω από το κάθε τι.

Πηγή: New York Times