Cosmic Candy: Μια ελληνική ταινία για τις καραμέλες που έσκαγαν στο στόμα αλλά με τα χρόνια έγιναν τερηδόνα

To Cosmic Candy, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Ρηνιώς Δραγασάκη, ετοιμάζεται για την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Fantastic Fest του Ώστιν.

Η ταινία αφηγείται την περιπέτεια της Άννας και της Πέρσας. Την Άννα υποδύεται η Μαρία Κίτσου, στον πρώτο της πρωταγωνιστικό κινηματογραφικό ρόλο και την μικρή Πέρσα, η Μάγια Πιπερά.

Η Άννα, μοναχική και ιδιόρρυθμη ταμίας, αναγκάζεται να πάρει υπό την προστασία της το δεκάχρονο κορίτσι του διπλανού διαμερίσματος, την Πέρσα, ύστερα από την μυστηριώδη εξαφάνιση του μπαμπά της.

Κολλημένη πάνω από μια δεκαετία στο πολύχρωμο συνθετικό περιβάλλον του σουπερμάρκετ - που ίδρυσε ο πατέρας της πριν πεθάνει - η Άννα δυσκολεύεται να επικοινωνήσει με την υπερκινητική και ενθουσιώδη Πέρσα, πόσο μάλλον να την βοηθήσει να βρει τον δικό της πατέρα.

Σε έναν κόσμο που αν είναι να κλέψεις, κλέβεις πάντα το λάθος αμάξι, που οι συγγενείς σου μοιάζουν να ξεπήδησαν από ταινίες τρόμου και τα ζαχαρωτά κάτι έχουν να σου πουν για τη ζωή, η Άννα και η Πέρσα θα ανέβουν σε ένα ρόλερ κόστερ που θα διαπεράσει όλα τα κινηματογραφικά είδη, από τα road movies στις παιδικές περιπέτειες και από τα διαστημικά στις ρομαντικές κομεντί. Μαζί θα ανακαλύψουν κάτι ζεστό και τρυφερό στο αχανές, παγωμένο διάστημα.

"To Cosmic Candy είναι μια ταινία για τις καραμέλες που έσκαγαν στο στόμα αλλά με τα χρόνια έγιναν τερηδόνα, για τα ξεχασμένα κάπου παιδιά και τους μόνιμα χαλασμένους ενήλικες. Για όλα αυτά δηλαδή που δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε. Για την κάθε εμμονή, την κάθε αλλαγή, την κάθε απώλεια. Για τον Τζον Χιουζ όταν και όπου συναντάει τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Γι' αυτήν την κοσμική μάζα που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον" λέει η ίδια η σκηνοθέτις η οποία μέχρι στιγμής έχει εργαστεί στο χώρο του σινεμά και της τηλεόρασης και έχει γράψει και σκηνοθετήσει τέσσερις μικρού μήκους ταινίες.

Η σκηνοθέτις Ρηνιώ Δραγασάκη

Το Cosmic Candy είναι Ελληνογαλλική συμπαραγωγή και η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, το σενάριο της οποίας είχε επιλεχθεί να συμμετέχει στο Sundance If Instabul Screenwriter's Lab.

Να θυμήσουμε ότι το 2019 η Δραγασάκη συμμετείχε στην έκθεση του εικαστικού Στέφανου Ρόκου, στο Μουσείο Μπενάκη, με το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ «Στέφανος Ρόκος: Nick Cave & The Bad Seeds/No More Shall We Part, 14 πίνακες, 17 χρόνια μετά». Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο development της δεύτερης μεγάλου μήκους ταινίας με τίτλο «Πανελλήνιος».

To Fantastic Fest, στο οποίο θα κάνει πρεμιέρα η ταινία, είναι το πιο επιδραστικό φεστιβάλ γύρω από το σινεμά τους είδους στις ΗΠΑ και συνηθίζει να προβάλλει τα πιο ιδιοσυγκρασιακά και αναπάντεχα φιλμ από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα στις ταινίες που έκαναν παγκόσμια πρεμιέρα εκεί είναι τα "There will be Blood" του Paul Thomas Anderson, "Bone Tomahawk" του S. Graig Zahler και "Frankenweenie" του Tim Burton. Το εκλεκτικό αμερικανικό φεστιβάλ, που κλείνει φέτος τα 15 του χρόνια, θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 26 Σεπτεμβρίου.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες το χειμώνα από την Weirdwave.

"Cosmic Candy" Συντελεστές:

Ηθοποιοί: Μαρία Κίτσου, Μάγια Πιπερά, Κίμωνας Κουρής, Δημήτρης Λάλος, Δημήτρης Δρόσος, Φώτης Θωμαϊδης, Εύη Δοβέλου, Elena Mirtchofska, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Οπτικά Εφέ: Γιάννης Αγελαδόπουλος / Kinematic, Ειδικά Εφέ: Γιώργος & Ρούλης Αλαχούζοι, Μακιγιάζ: Ιωάννα Λυγίζου, Κοστούμια: Άλκηστη Μάμαλη, Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Πηνελόπη Βαλτή, Σκηνογράφος: Σταύρος Λιόκαλος, Ήχος: Δημήτρης Κανελλόπουλος, Milk Audio, Simon Apostolou, Μοντάζ: Πάνος Βουτσαράς, Μουσική: Felizol, Διεύθυνση Φωτογραφίας: Χρήστος Καραμάνης GSC, Συμπαραγωγοί: Patrick Sobelman, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Παραγωγός: Φένια Κοσοβίτσα, Σενάριο: Κατερίνα, Κακλαμάνη, Ρηνιώ Δραγασάκη Σκηνοθεσία: Ρηνιώ Δραγασάκη.

Μια παραγωγή των: Βlonde, Εx Νihilo, Faliro House, ΕΚΚ, ΕΡΤ