Η Sade τραγουδάει στη νέα ταινία του Steve McQueen

Το νέο κομμάτι της Sade έχει τίτλο «The Big Unknown» και το ερμηνεύει για τις ανάγκες του σάουντρακ της νέας ταινίας του Steve McQueen, «Widows».

Κυκλοφόρησε με τη μορφή ενός lyric video στον επίσημο λογαριασμό της στο YouTube.

«Ήταν τιμή μου να δουλέψω με ένα έναν τέτοιο θρύλο» δήλωσε ο σκηνοθέτης. Το σάουντρακ του φιλμ έχει γράψει ο Hans Zimmer.

To «The Big Unknown» είναι η δεύτερη κυκλοφορία της Sade εδώ και 7 χρόνια μετά το «Flower of the Universe» που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος για το φιλμ «A Wrinkle in Time».