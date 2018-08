H Ρόμυ Σνάιντερ όμορφη και ερωτική στην «Πισίνα» που επανακυκλοφορεί

Όταν βγήκε Η Πισίνα, η Ρόμυ Σνάιντερ ήταν στην ακμή της καριέρας της και οι τολμηρές σκηνές της (που σήμερα φαντάζουν απολύτως αθώες και σχεδόν σεμνότυφες) είχαν προκαλέσει πολλές συζητήσεις.

Η σκηνή που προβάλλουμε, σίγουρα ήταν η πιο σέξυ της ταινίας, και αναδεικνύει την ομορφιά της, όσο καμμιά άλλη στην καριέρα της, κάτω από τον ήλιο του Γαλλικού νότου ― ράθυμη και κοσμοπολίτικη.

Λίγα στοιχεία για τη ζωή και καριέρα της

Η Ροζμαρί Αλμπαχ-Ρέτι, όπως ήταν το πραγματικό όνομα της Ρόμι Σνάιντερ, γεννήθηκε στη Βιέννη στις 23 Σεπτεμβρίου του 1938 και μεγάλωσε μέσα σε καλλιτεχνική οικογένεια, με μητέρα τη Μάγδα Σνάιντερ--τη γνωστή συμπρωταγωνίστριά της σε οκτώ από τις ταινίες της--και πατέρα τον επίσης ηθοποιό Βολφ Αλμπαχ-Ρέτι.



Η πρώτη ευκαιρία ως ηθοποιός, της δίνεται ήδη στα 15 χρόνια της στην ταινία του Χανς Ντέμπε «Οταν ανθίζουν και πάλι οι άσπρες πασχαλιές», και ένα χρόνο αργότερα πρωταγωνιστεί ως πανέμορφη και ρομαντική πριγκίπισσα Βικτωρία στα «Παιδικά χρόνια μιας βασίλισσας» του Ερνστ Μαρίσκα.

Ακολουθούν από το 1955 μέχρι το 1957 τα γυρίσματα της τριλογίας «Σίσσυ» στην οποία ενσάρκωνε την πονεμένη αυτοκράτειρα της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας, Ελισάβετ, και η οποία σημάδεψε τη σταδιοδρομία της και την έκανε «όνειρο όλων των κοριτσιών της Ευρώπης», ένα ρόλο που όμως η ίδια έκανε ό,τι μπορούσε να αποποιηθεί.

Και αυτό γιατί η Ρόμι Σνάιντερ στη συνέχεια της καριέρας της καθιερώθηκε με τους ρόλους τραγικών και ευάλωτων ηρωίδων που ερμήνευε στις ταινίες τις οποίες γύρισαν μαζί της οι μεγαλύτεροι σκηνοθέτες, έχοντας ως συμπρωταγωνιστές της τους σημαντικότερους ηθοποιούς της εποχής της.

Η καλλιτεχνική και προσωπική της ζωή κινήθηκε ανάμεσα σε Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία και Αμερική, όμως τη μεγάλη της καριέρα την έκανε στη Γαλλία όπου γύριζε τη μία μετά την άλλη τις ταινίες της στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τις οποίες «υπέγραφαν», μεταξύ άλλων, οι Λουκίνο Βισκόντι, Ζιλ Ντασέν, Κλοντ Σαμπρόλ, Ορσον Γουέλς, Κώστας Γαβράς, Κλοντ Σοτέ, Μπερτράν Τραβερνιέ, Οτο Πρέμινγκερ.

Και πλάι της βρέθηκαν κορυφαίοι πρωταγωνιστές, όπως η αξέχαστη μεγάλη Ελληνίδα Μελίνα Μερκούρη, οι Αλέν Ντελόν, Ιβ Μοντάν, Γιούλ Μπρίνερ, Μάρλον Μπράντο, Ούγκο Τοτσιάνι, Ροντ Στάιγκερ, Μισέλ Πικολί, Ζαν Μορό, Καρλ Χάιντς Μπεμ, Αντονι Πέρκινς, Κουρτ Γιούργκενς, Πίτερ Σέλερς, Γούντι Αλεν, και τόσοι άλλοι.

Δεκάδες ήταν οι ταινίες της που ξεχώρισαν, από την «Η δίκη», «Τα γεγονότα της ζωής», «Οι άδικοι με τα βρόμικα χέρια», «Προμελετημένη δολοφονία», «Μια απλή ιστορία», «Η γυναίκα του τραπεζίτη», «10.30, καλοκαίρι βράδυ» (του Ζιλ Ντασέν με τη Μελίνα Μερκούρη), μέχρι την τελευταία της, το αντιναζιστικό μελόδραμα «Η περιπατήτρια της Σανς-Σουσί».

Οι θριαμβευτική όμως πορεία της Ρόμι Σνάιντερ στην Εβδομη Τέχνη επισκιαζόταν από την τραγικότητα της προσωπικής της ζωής και ειδικότερα των τελευταίων χρόνων, με την αυτοκτονία του πρώτου συζύγου της Χάρι Μάγιεν το 1979, την αφαίρεση ενός νεφρού της το Μάιο 1981, και το πιο τραγικό, δύο μήνες αργότερα, το θανατηφόρο ατύχημα του 14 χρονου γιού της Ντάβιντ, που πλήγωσε ανεπανόρθωτα την καρδιά της.

Κάτι, που ο «μύθος» Ρόμι Σνάιντερ δεν μπόρεσε ποτέ να το ξεπεράσει και δέκα μήνες αργότερα, στις 29 Μαίου 1982, άφηνε στο Παρίσι την τελευταία της πνοή από καρδιακή ανεπάρκεια.

Ο Γιάννης Βασιλείου για την ταινία, που επανακυκλοφορεί τώρα σε blu-ray

Στον βαθύ τον Αύγουστο βρισκόμαστε κι αυτό δίνει μια έκτακτη ευκαιρία να θυμηθούμε μία από τις όχι απαραίτητα σπουδαίες, αλλά αναμφίβολα χαρακτηριστικές καλοκαιρινές κινηματογραφικές στιγμές.

Ο λόγος για την «Πισίνα» του Ζακ Ντερέ, όπου Αλέν Ντελόν και Ρόμι Σνάιντερ υποδύονται ζεύγος που περνά το σαββατοκύριακο στην Κυανή Ακτή, σε έπαυλη εξοπλισμένη με την πισίνα του τίτλου, και βλέπει τη μεθυστική του ραστώνη να διακόπτεται από την επίσκεψη των Μορίς Ρονέ και Τζέιν Μπίρκιν.

Στο δεύτερο μέρος της «Πισίνας» πρωτοστατεί η αστυνομική προδικασία και έρχεται καθαρά στο προσκήνιο ένα σχόλιο για τον εγωκεντρισμό της μεγαλοαστικής τάξης, το πρώτο μέρος όμως είναι που καθιστά την ταινία απαραίτητη θερινή απόλαυση. Εκεί ο Ντερέ εκμεταλλεύεται το εξω-κινηματογραφικό, παρασκηνιακό δράμα του πολύκροτου χωρισμού του Αλέν Ντελόν και της Ρόμι Σνάιντερ, τους ενώνει ξανά επί της οθόνης, ζουμάρει στα ηλιοκαμένα κορμιά τους και αντλεί υπόκωφη ερωτική ένταση.

Γυρισμένο ένα ιδιαίτερα ζεστό καλοκαίρι, το φιλμ, ειδικά κατά το πρώτο του εικοσάλεπτο, είναι όπως ακριβώς θα έπρεπε να είναι κάθε καλοκαίρι. Καυτό, ιδρωμένο, ράθυμο, αφόρητα σεξουαλικό.

Περίπου τέτοια εποχή, πριν από δύο χρόνια, είχαμε δει στις ελληνικές αίθουσες το «Α Bigger Splash», ένα μέτριο ριμέικ της ταινίας δια χειρός Λούκα Γκουαντανίνο («Call me by your name»).