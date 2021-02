Η live εμφάνιση των Sonic Youth στο «From the Basement» (2007)

Τον περασμένο Μάιο, ο μουσικός παραγωγός Nigel Godrich ανακοίνωσε ότι αρχειακά πλάνα από την ανεξάρτητη σειρά live εμφανίσεων From the Basement θα ήταν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο.

Τους τελευταίους μήνες κλιπ αλλά και πλήρεις εμφανίσεις από τους Radiohead, PJ Harvey, Queens of the Stone Age, Fleet Foxes και πολλούς ωραίους και σημαντικούς άλλους, ανέβηκαν στο κανάλι From the Basement του YouTube.

Μεταξύ αυτών και η εμφάνιση των Sonic Youth από το 2007. Ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της περιοδείας του συγκροτήματος για το Rather Ripped (2006), από το οποίο ακούγονται τρία τραγούδια, καθώς και δύο κομμάτια από το Daydream Nation (The Sprawl και Hey Joni).

01:26 - The Sprawl

10:45 - Incinerate

16:15 - Hey Joni

20:42 - Jams Run Free

24:34 - Pink Steam

Πηγή: From The Basement