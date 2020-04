«One World: Together At Home»: Best of Στη διαδικτυακή συναυλία συμμετείχαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, τόσο του χθες όσο και του σήμερα. Ανάμεσά τους οι Rolling Stones, η Lady Gaga, o Στίβι Γουόντερ, η Billie Eilish, o Πολ Μακάρτνεϊ και η Τέιλορ Σουίφτ

Σχεδόν 128 εκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν, για τη μάχη κατά του κορωνοϊού, από τη διαδικτυακή συναυλία «One World: Together At Home». Στη διαδικτυακή συναυλία συμμετείχαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, τόσο του χθες όσο και του σήμερα. Ανάμεσά τους οι Rolling Stones, η Lady Gaga, o Στίβι Γουόντερ, η Billie Eilish, o Πολ Μακάρτνεϊ και η Τέιλορ Σουίφτ, λίγες ώρες αφότου είχε ανακοινώσει την ακύρωση όλων των εμφανίσεών της για το 2020. Το «One World: Together At Home» διοργανώθηκε από τη Lady Gaga, υπό την αιγίδα του ΠΟΥ και της Global Citizen. Η Global Citizen ανακοίνωσε μέσω Twiter πως από τη συναυλία συγκεντρώθηκαν 127,9 εκατομμύρια δολάρια από δωρεές.